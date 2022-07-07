Саморазвитие и самообразование. Зачем это нужно и как привить ребенку?

бытовой опыт подразумевает социальное самообразование;

познавательный опыт направлен на осознание всего окружающего нас;

потребность в самореализации меняет структуру личности в стремлении к личностному идеалу;

профессиональное развитие повышает социальную значимость и компетенцию в трудовой сфере.

образование, возникающее на основании какой-либо деятельности, которая создает фундамент для освоения информации о психологии, музыке, сфере информационных технологий и других сферах жизни; попутное развитие провоцирует тягу человека к новым технологиям, которые помогают развивать текущую сферу деятельности в будущем; целенаправленное развитие подразумевает человеческое саморазвитие в определенной сфере деятельности, находя средства для реализации поставленных задач и достижений основных целей.

менти или протеже развивается только в основных сферах деятельности.

ментор или учитель, эксперт в основных сферах деятельности менти.

Необходимость в получении новых знаний и непрерывное саморазвитие помогает каждому из нас достигать новых вершин. В мире информации самообразование - ключ к успеху в обществе знаний. Информацию можно получать разными способами, повышая квалификацию и обогащая мир. Не секрет, что большинство технологий стареет уже через пять лет, а это неустанно двигает самообразование и саморазвитие.Что такое саморазвитие?Продвижение профессионально и духовной деятельности связано с многогранностью знаний из множества ресурсов. Но для того, чтобы все понимать, нам необходимо постоянно учиться.Самообразование - один из методов развития, подразумевающий самостоятельное воспитание самого себя. Потребность в саморазвитии появляется с появлением чувства неудовлетворенности собственными навыками с тягой к новым познаниям.Самообразование на разных жизненных этапахС первых дней жизни мы испытываем тягу ко всему новому и неизвестному, усваивая информацию гораздо быстрее взрослого возраста. Самообразование и саморазвитие постигаются как игра. Многие родители делают ошибку, насильно заставляя ребенка изучать, читать и писать, однако такие действия не верны. До возраста десяти лет мы не способны воспринимать серьезную информацию, осознавая мир, как нечто веселое и доброе.В школьные годы мы начинаем самостоятельно получать знания - большое значение в этом играют домашние задания. Самообразование и саморазвитие нельзя ограничивать школой, очень важно развивать творческий потенциал, вовремя заметив тягу к необычным профессиям.При наступлении юношеского возраста и поступлении в ВУЗ, человек приступают к изучению любимого дела, расширяя кругозор за счет новых знаний. Институты и университеты - лучшие места для саморазвития человека, где каждый из нас постигает науку в удобной форме, не ограниваясь школьными рамками. Приветствуется изучение дополнительных материалов, самодеятельность и научные труды. В этом возрасте наш мозг наиболее адаптирован к изучению выбранной профессии и постижению посторонних навыков - студенты занимаются музыкой, играют в КВН, ставят пьесы и прочее.Взрослый человек не должен останавливаться на достижении результатов в университетские годы. Вам свойственно постигать новые знания до конца жизни в самых разных профессиях. Уровень самообразования отражается не только в вас, но и в ваших окружающих - чем умнее вы, тем образованнее и ваше окружение. Чем больше знает преподаватель аудитории, тем больше знаний унесут с собой будущие специалисты. Профессионалы следят за новыми направлениями собственной деятельности, дабы не терять хватки и быть на шаг впереди конкурентов.Менторинг, или наставничество - способ обучения кого-либо в целях повышения эффективности подопечных. Данный процесс подразумевает передачу собственных знаний и навыков наставника малоопытным новичкам в персональной, групповой и коллективной формах. Однако, для достижения желаемого уровня самообразования и саморазвития, приветствуется персональный менторинг. По своей сути, наставничество состоит из двух лиц:Понятие Ментора ведет нас в древнюю Грецию, где одноименные герой давал советы простым смертным о лучшей жизнедеятельности.Менторы и менти могут стать альтернативой самообразованию, благодаря объективному взгляду со стороны Ментора на карьерный путь менти. Ученик, в свою очередь, становится более дисциплинированным, общаясь с наставником в приятной, дружеской беседе, расширяя профессиональные и личные стороны.Ментор также рад поделиться идеями с более молодым поколением, опробовав новые тенденции и возможности при умении донести правильные ценности до менти. Также, наставник осознает потенциал подчиненного, который будет вложен в компанию. Во время обучения Ментор и менти проверяют теории развития, улучшая их.Для компании плюсы менторства заключаются в создании комфортной среды для работы сотрудников, обеспечив обмен профессиональной информацией. Кроме того, компания наблюдает процесс развития полезных кадров и удерживает их на рабочем месте, благодаря теплым межличностным отношениям.С другой стороны, многое зависит от расположенности ученика к учителю и способности менти осознавать учения ментора. Наибольшее значение имеет грамотный подход Ментора, от которого в будущем зависит успех обучения. Если наставник не обладает достаточными лидерскими качествами и знаниями дела, самообразования окажется полезнее. Сегодня на большинстве предприятий работа начинается со стажировки, которая напрямую зависит от наставника. Разумеется, многое зависит и от ученика и его желания развиваться. Но, правильным решением многих фирм стало бы предоставление выбора сотрудникам – самообучение, либо менторство. Однако, всегда стремитесь попасть на курсы повышения квалификации – плохому там не научат.Как самообразование влияет на человека?Процесс самообразования и саморазвития предусматривает увеличение багажа знаний и навыков человека, совершенствуя профессиональный уровень личности. Но для того, чтобы постоянно развиваться, необходимо грамотно ставить цели, анализируя достижения и неудачи, как составляющие процесса обучения. Останавливать внимание стоит на значимых деталях, которые делают вас умнее. Каждый человек чувствует потребность в регулярном получении знаний. Главное - стараться познать максимум информации, не останавливаясь на простых физических потребностях.Такой процесс самообразования способен делать из простых людей великих ученых и теоретиков. Никогда не снижайте планку собственной подготовки, при возможности поднимая ее выше. Современный период характеризуется небывалыми переменами в жизни человека - великие революции и смена государственного строя граничит с потрясающими научными открытиями. В эпоху перемен на первое место выходят способности человека к самообразованию и адаптации к окружающему миру. Постоянный личностный рост, неудовлетворенность достигнутым и совершенствование мира делают нас умнее, опытнее и образованнее.Какими качествами должен обладать каждый из нас, дабы не отставать от общества?Самообразование культурного, духовного мира - стремление к внутренне богатой личности делает нас лучше, и позволяет добиваться результатов.Поэтому важно уметь отбирать из общей массы наиболее полезное - будущее за эффективными технологиями и методами работы с ними. Многогранность интересов и умение различать возможности общества позволят вам подняться на ступень выше в постижении духовного саморазвития.Безудержное развитие профессиональных навыков и регулярное самообразование двигают вас к достижению целей.Таким образом, можно сделать вывод, что постижение нового, неуемная тяга к знаниям, чтение книг и просмотр телевидения характеризуется необходимостью саморазвития. Когда вы просыпаетесь, завтракаете и включаете компьютер, первым делом смотрите новости о событиях в мире в политической, экономической, коммерческой и научной сферах жизни. Тем самым, демонстрируя необходимость в самообразовании. Главное - развиваться в правильных направлениях, обогащая собственную личность и окружающий мир. Но, процесс познания не должен упираться в достижении определенных результатов - чем больше вы знаете и умеете, тем выше ваше положение в обществе, таким образом, самообразование влияет на человека.Виды восприятия информации у человекаКаждый человек для собственного самообразования и саморазвития получает потоки новой информации. Но, мы по-разному усваиваем данные, зависимо от обстоятельств и способов получения информации. Многое зависит от человеческих каналов восприятия - не все равномерно развито.Каждый человек, читающий данную статью, обладает четырьмя органами чувств - слухом, зрением, сенсорикой и обонянием, где глаза и уши принимают гораздо больший поток данных. Однако, выделяется один, наиболее развитый канал, который индивиду свойственно использовать чаще остальных, принимая больше информации, чем остальные. Только не думайте, что другие не требуются - в человеке все гармонично. В институте это хорошо видно - одни меньше слушают и больше пишут, другие наоборот - все запоминают в голове, не фиксируя информацию на бумаге; третья категория лиц чертит таблицы и знаки.Учеными давно доказано - для надлежащего саморазвития человека, ежедневно необходимо читать несколько газет, журналов, около сотри страниц научных исследований, и столько же литературного текста. Самостоятельное образование - это творческий труд, расширяющий личность, обогащая внутренний мир, выступая двигателем прогресса, превращая репродуктивные исследования в полезную практику. Отсюда выходит, самообразование - механизм развития культуры и науки для каждого человека. Читайте книги, пишите стихи, следите за экономическими показателями, не стесняйтесь постигать новое - расширяйте собственный кругозор. Самообразование и саморазвитие - ключ к постижению нашего мира и всего сущего.Таким образом, роль самостоятельного образования для человеческого саморазвития сложно переоценить - все, что мы читаем, слушаем или смотрим, развивает наш мозг, способствуя развитию духовного мира. Процесс самообразования не прекращается никогда, всю жизнь ваша личность наполняется новой информацией, без которой человек пребывает в неведении и деградирует.