Почему подростки не хотят взрослеть: как проявляется инфантилизм и что с этим делать

Почему современные подростки не хотят взрослеть: разбор явления инфантилизма

Slug: infantilizm-u-podrostkov

Всё чаще подростки избегают ответственности, не торопятся становиться самостоятельными и воспринимают взрослую жизнь как нечто пугающее и неинтересное. Такое поведение имеет название — инфантилизм.

Подростковый инфантилизм — это не просто отказ от обязанностей. Это устойчивая психологическая позиция, при которой ребёнок, формально переходящий во взрослую жизнь, эмоционально и поведенчески остаётся в детстве. Что с этим делать — разберёмся ниже.

Что такое инфантилизм?

Инфантилизм — это состояние, при котором человек, достигнув определённого возраста, не проявляет соответствующей зрелости. Это может выражаться в:

неспособности принимать решения,

эмоциональной нестабильности,

зависимости от взрослых,

желании «переложить» взрослую жизнь на кого-то другого.

Почему подростки не хотят взрослеть?

1. Избыточная забота родителей

Современные родители стремятся сделать жизнь ребёнка максимально комфортной. В результате подростки не приобретают навыков преодоления трудностей.

2. Социальные сети

Подростки проводят много времени в виртуальном мире и теряют реальные коммуникативные навыки. Это делает взрослую жизнь ещё менее привлекательной.

3. Отсутствие уверенности в будущем

Подростки не видят смысла в образовании и труде, потому что считают, что успех — это случайность, а не результат усилий.

4. Негативный образ взрослой жизни

Работа, кредиты, рутина — подростки видят взрослую жизнь как скучную и утомительную. Они не хотят терять свободу.

К чему приводит инфантилизм у подростков?

Инфантильные подростки чаще страдают от:

стресса и тревожности,

проблем в семье и школе,

неуверенности в себе,

неумения справляться с реальностью.

Взрослая жизнь для них может стать источником постоянного разочарования и неуспеха.

Признаки подросткового инфантилизма

Перекладывание вины: «Это не я, это он!»

Отказ от решений: боится выбрать, не знает, чего хочет.

Пассивность: просит сделать за него.

Истерики и обиды при отказе.

Неспособность к самообслуживанию: не убирается, не готовит.

Как родителям помочь подростку повзрослеть?

Поощряйте самостоятельность: даже если сначала не получится идеально — важно начать.

Создайте доверие: открытый диалог важнее нравоучений.

Формируйте ответственность: дайте ребёнку управлять временем и деньгами.

Не делайте за него то, что он может сделать сам.

Заключение

Инфантилизм — это сигнал, а не приговор. Подростки нуждаются не только в комфорте, но и в структуре, опыте и поддержке. Родители могут стать теми, кто поможет им повзрослеть без давления и страха.

«Мы создали мир, где подростки вынуждены делать выбор, но не научили их справляться с его последствиями» — Брайан МакКларрен