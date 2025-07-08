Дом знаний
Почему подростки не хотят взрослеть: как проявляется инфантилизм и что с этим делать

Почему современные подростки не хотят взрослеть: разбор явления инфантилизма

Всё чаще подростки избегают ответственности, не торопятся становиться самостоятельными и воспринимают взрослую жизнь как нечто пугающее и неинтересное. Такое поведение имеет название — инфантилизм.

Подростковый инфантилизм — это не просто отказ от обязанностей. Это устойчивая психологическая позиция, при которой ребёнок, формально переходящий во взрослую жизнь, эмоционально и поведенчески остаётся в детстве. Что с этим делать — разберёмся ниже.

Что такое инфантилизм?

Инфантилизм — это состояние, при котором человек, достигнув определённого возраста, не проявляет соответствующей зрелости. Это может выражаться в:

  • неспособности принимать решения,
  • эмоциональной нестабильности,
  • зависимости от взрослых,
  • желании «переложить» взрослую жизнь на кого-то другого.

    • Почему подростки не хотят взрослеть?

    1. Избыточная забота родителей

    Современные родители стремятся сделать жизнь ребёнка максимально комфортной. В результате подростки не приобретают навыков преодоления трудностей.

    2. Социальные сети

    Подростки проводят много времени в виртуальном мире и теряют реальные коммуникативные навыки. Это делает взрослую жизнь ещё менее привлекательной.

    3. Отсутствие уверенности в будущем

    Подростки не видят смысла в образовании и труде, потому что считают, что успех — это случайность, а не результат усилий.

    4. Негативный образ взрослой жизни

    Работа, кредиты, рутина — подростки видят взрослую жизнь как скучную и утомительную. Они не хотят терять свободу.

    К чему приводит инфантилизм у подростков?

    Инфантильные подростки чаще страдают от:

    • стресса и тревожности,
    • проблем в семье и школе,
    • неуверенности в себе,
    • неумения справляться с реальностью.

      • Взрослая жизнь для них может стать источником постоянного разочарования и неуспеха.

      Признаки подросткового инфантилизма

      • Перекладывание вины: «Это не я, это он!»
      • Отказ от решений: боится выбрать, не знает, чего хочет.
      • Пассивность: просит сделать за него.
      • Истерики и обиды при отказе.
      • Неспособность к самообслуживанию: не убирается, не готовит.

        • Как родителям помочь подростку повзрослеть?

        1. Поощряйте самостоятельность: даже если сначала не получится идеально — важно начать.
        2. Создайте доверие: открытый диалог важнее нравоучений.
        3. Формируйте ответственность: дайте ребёнку управлять временем и деньгами.
        4. Не делайте за него то, что он может сделать сам.

          5. Заключение

          Инфантилизм — это сигнал, а не приговор. Подростки нуждаются не только в комфорте, но и в структуре, опыте и поддержке. Родители могут стать теми, кто поможет им повзрослеть без давления и страха.

          «Мы создали мир, где подростки вынуждены делать выбор, но не научили их справляться с его последствиями» — Брайан МакКларрен
