Подростки используют интернет не только для развлечения и общения, но и для самовыражения. Отследить все новые тренды, приложения и сленг родителям бывает сложно. Подобные новинки появляются буквально каждую неделю. Рассмотрим актуальные интернет-тенденции, которые помогут вам лучше ориентироваться в мире подростков и понимать своего ребенка. Некоторые из них не являются трендами в привычном понимании этого слова, однако новое поколение учит относиться ко всему спокойно.

Культ сигмы

Это самый яркий тренд 2025 года. Культ сигмы создает образ самодостаточного, загадочного человека, который равнодушен к оценкам окружающих. В основе лежит идея индивидуализма и отстранения от общества. Слово «сигма» в интернете начало использоваться относительно недавно — около 2 лет назад.

Основным персонажем культа является эгоистичный одиночка, который ассоциируется с яркими фигурами из поп-культуры. Отличительными признаками образа сигмы являются стремление к независимости, отказ от соответствия общепринятым стандартам и традиционной социальности.

Вышедшая в конце 2024 года песня «Сигма-бой» стала вирусной и крайне популярной среди молодой аудитории. Благодаря ей понимание сигмы полностью изменилось. В песне рассказывается о популярном человеке, с которым хотят быть все. Сложился новый образ независимого идеального парня. По мотивам песни, ставшей трендом, появляются мемы, кавер-версии, ролики с танцами.

Однако к культу сигмы могут приобщаться не только парни. Немало в интернете и сигма-герл. Родители должны понимать, что образ сигмы привлекает подростков, стремящихся к самовыражению и ищущих признание.

Ретро-электроника и «тупофоны»

Современные подростки активно изучают культуру 1980-2000-х годов. Они ищут на рынках и досках объявлений старую электронику: телефоны-раскладушки, пленочные фотоаппараты, магнитофоны. Эти вещи подходят не только для оформления ретро-интерьеров. Подростки используют их для атмосферных фотосессий, перерывов в интернет-общении.

Старые устройства нередко называют «тупофонами» из-за ограниченного набора функций, например из-за невозможности выхода в интернет, установки современных приложений. Однако устаревшие гаджеты помогают избегать постоянного нахождения в соцсетях и виртуальной реальности, устраивать цифровую разгрузку, предаваться ностальгии по временам, когда современные смартфоны не были массово распространены.

Треш-стримы и блогеры

Вызывающее поведение треш-блогеров (мат, порча вещей, скандалы и драки) притягивает внимание. Подобные ролики набирают миллионы просмотров и становятся предметами активного обсуждения в молодежной среде.

Родители должны понимать, что подобный контент может вызывать разные реакции. Некоторые развлекаются, просматривая такой контент, и затем быстро забывают о нем. Другие усматривают в этом поведение, не являющееся примером для подражания. Третьи же начинают копировать популярного блогера.

Геймерские трансляции и стриминги

Многие взрослые считают видеоигры простым детским развлечением. Однако на стриминговых платформах дело обстоит несколько иначе. Например, Twitch — популярный сервис, где подростки и взрослые транслируют игровые сессии или просматривают их.

На таких платформах присутствует не только игровой контент. Здесь можно найти мастер-классы, обсуждения, музыку. Все началось с запуска Justin.tv в 2007 году. Пользователи данной платформы ежедневно наблюдали за жизнью Джастина Кана. В 2011 году появилась платформа для трансляции игровых процессов — Twitch. Сейчас у Twitch более 240 млн активных пользователей ежемесячно. Использование таких платформ — хороший способ поиска единомышленников, заработка и обретения популярности.

Родители должны ненавязчиво контролировать содержание подобных стримов, обучать детей правилам онлайн-безопасности.

Эстетические и визуальные тренды

Тренды у девочек связаны с эстетикой и визуальным восприятием. Стили и образы, встречающиеся в социальных сетях, подразделяются на несколько типов:

Light feminine. Это мягкий и женственный стиль, в котором преобладают пастельные тона. Романтичная и светлая одежда дарит ощущение нежности. Dark feminine. Это выразительный и несколько дерзкий стиль с провокационными и слишком яркими акцентами. Этот тренд помогает по-новому взглянуть на женственность, сделать девушку индивидуальной и раскованной. Traditional wife. Это старомодные образы, связанные с традиционной ролью женщины, которая зависит от мужа и ведет домашнее хозяйство. Такие образы считаются символом традиционализма.

Родители должны помнить, что подростки используют разные стили для самовыражения. Не стоит негативно относиться к их выбору. Однако нужно знать, что некоторые образы, например экстремальные варианты dark feminine, привлекают излишнее внимание.

Челленджи

Популярные блогеры часто запускают челленджи, в которых любят участвовать подростки. Нередко подобная активность делает молодых людей популярными.

Некоторые челленджи кажутся странными и даже могут представлять опасность. Поэтому родителям стоит обращать внимание на популярные темы, обсуждать полученную информацию с ребенком и напоминать ему о безопасности.

Общение с помощью мемов

Современные подростки могут строить целые диалоги с помощью мемов. Некоторые из них быстро набирают популярность и также быстро забываются. Другие же используются долго.

Общение с помощью мемов начало распространяться еще в 2019 году. Чаще всего оно имеет юмористический или ностальгический характер. Мемы используются в любых разговорах, для каждой темы найдется свой.

Стэн

Стэн — увлеченный до одержимости фанат кого-либо или чего-либо. Тренд происходит из песни Эминема, в которой упоминался чрезмерно преданный кумиру парень по имени Стэн. Подобный фанат проявляет особое внимание к певцу, актеру, блогеру.

Нередко увлечение заходит настолько далеко, что фанат начинает комментировать каждое действие идола, слепо защищать или даже преследовать его. Важно научить подростка контролировать свои действия, не нарушать приватность и личную свободу знаменитости. Фанат не должен быть навязчивым и вмешиваться в частную жизнь звезды.

Опасны ли современные онлайн-тренды

Популярные в подростковой среде онлайн-тренды по большей части не несут никакой угрозы. Со временем они сменяются новыми и постепенно забываются. Однако есть и то, что может быть опасно для психического и физического здоровья подростка. К таким трендам можно отнести участие в опасных челленджах. Многие подростки испытывают себя, совершая рискованные поступки и предлагая другим повторить их. Это могут быть походы по заброшенным зданиям, селфи на крыше, самоповреждения.

Также в интернете подросток может стать жертвой кибербуллинга. Поводом для травли становится что угодно, например отказ от участия в опасных челленджах. Эстетические тренды тоже могут быть опасными, формируя неправильное представление о реальности, заставляя подростка стремиться к недостижимым идеалам и чувствовать себя неудачником.

Вывод

Не стоит считать все тренды опасными. Лучше начать интересоваться новинками, мягко предупреждать о рисках и делать онлайн-жизнь безопасной для ребенка. Так родители станут помощниками и наставниками подростка в мире виртуальных технологий.