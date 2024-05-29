Кто такие тьюторы и почему они нужны каждой школе

Кто такой тьютор
Тьютор — это профессиональный наставник, чья задача заключается в сопровождении и поддержке процесса обучения, а также в создании индивидуального плана для каждого ребёнка. Тьюторство — это особый вид педагогической деятельности, направленный на выявление и развитие личностных ресурсов обучающегося, его способностей и интересов.
В чем заключается работа тьютора
Многие не понимают, чем занимается такой эксперт. На самом деле его деятельность многогранна, вот лишь некоторые обязанности:
1. Диагностика индивидуальных особенностей, потребностей и способностей школьника с помощью специальных методов и инструментов оценки.
2. Разработка индивидуального образовательного маршрута, учитывающего уровень подготовки, интересы и цели ученика.
3. Организация учебного процесса: помощь в планировании, постановке задач, выборе средств и методов обучения.
4. Сопровождение самостоятельной работы учащихся: консультирование, инструктирование, контроль и оценка результатов.
5. Мотивирование и поддержка ребёнка в преодолении трудностей, развитие его самостоятельности и ответственности.
6. Развитие метапредметных навыков: критического мышления, самоорганизации, коммуникации и т.д.
7. Содействие в социализации и адаптации школьника к образовательной среде.
Кому подходит профессия тьютора и как ее освоить
Для освоения этой профессии необходимо получить высшее педагогическое или психологическое образование. Также важно пройти специализированные курсы или программы по тьюторству, где изучаются теория и методика индивидуального сопровождения, технологии этой деятельности, инструменты диагностики и планирования.
При этом необязательно иметь педагогический талант. Для этой профессии подходят люди, обладающие следующими качествами учителя:
- умением находить индивидуальный подход к каждому ребёнку;
- терпением, эмпатией и коммуникативными навыками;
- гибкостью мышления и готовностью к постоянному саморазвитию;
- организаторскими способностями и умением мотивировать.
Где работают тьюторы и сколько получают
Заработная плата педагогов зависит от региона, уровня квалификации, опыта работы и типа учреждения. В среднем в России тьюторы получают от 30 000 до 100 000 рублей в месяц. В крупных городах их доходы могут быть значительно выше.
Тьютор занимается индивидуальной практикой на дому или в формате выездных занятий. Также специалисты могут работать в различных образовательных учреждениях, таких как:
- школы (общеобразовательные и специализированные);
- колледжи и вузы;
- центры дополнительного образования;
- онлайн-школы и образовательные платформы;
- частные репетиторские центры.
Тьютор в обычной школе
Такой специалист тесно взаимодействует с классным руководителем, учителями-предметниками и психологом школы для создания оптимальных условий обучения.
В школе профессионал работает с учениками, которые испытывают трудности в обучении или имеют уникальные потребности. Задача тьютора: помощь в адаптации к школьной среде, преодоление пробелов в знаниях и развитие навыков самостоятельного обучения и самоорганизации.
Тьюторство в онлайн-школе
В онлайн-школе и на образовательной платформе тьютор выполняет роль наставника и координатора учебного процесса. Его обязанности:
- консультирование школьников по вопросам организации самостоятельной работы, планирования и тайм-менеджмента;
- помощь в преодолении трудностей в освоении материала, разъяснение непонятных моментов;
- контроль за выполнением заданий и соблюдением сроков;
- обеспечение эффективной коммуникации между учениками и преподавателями;
- мотивирование и поддержка учащихся в достижении их образовательных целей. Тьютор не просто произносит заученные слова, а доносит нужные мысли и подталкивает ребенка к важному решению.
Тьютор в инклюзивной школе
В школе, где обучаются дети с особыми потребностями (ОВЗ), тьютор играет ключевую роль в создании благоприятной среды для их развития и интеграции. Такой эксперт должен обладать специальными знаниями в области коррекционной педагогики и психологии. Задачи тьютора:
- адаптация учебного материала и разработка специальных методик обучения;
- помощь детям с ОВЗ в освоении школьной программы и преодолении трудностей;
- содействие в социализации и развитии навыков коммуникации;
- взаимодействие с дефектологами, психологами и другими специалистами;
- создание условий для максимального раскрытия потенциала каждого ребенка.
Чем тьютор отличается от дефектолога
В отличие от дефектолога, чья работа направлена на коррекцию нарушений в развитии детей, тьютор сопровождает образовательный процесс учеников с различными потребностями и способностями. Он фокусируется не на устранении отклонений, а на индивидуальном обучении и развитии самостоятельности.
Чем тьютор отличается от коуча
Коуч помогает клиенту определить и достичь его личных или профессиональных целей, используя специальные техники и методики. Тьютор в первую очередь ориентирован на сопровождение учебного процесса и создание траектории для ребенка в рамках определенной программы обучения.
Чем тьютор отличается от психолога
Тьютор фокусируется преимущественно на образовательной сфере, помогая ученику в освоении учебного материала, развитии навыков и мотивации к учебе. В отличие от тьюторства, психология помогает человеку решать психологические проблемы, менять эмоциональные состояния и корректировать личностные особенности.
Чем тьютор отличается от репетитора
Репетитор проводит дополнительные занятия по конкретным учебным дисциплинам, углубленно разбирая сложные темы и помогая ученику лучше усвоить материал. Тьютор же работает со школьником более комплексно, разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут, развивая предметные навыки и способности к самостоятельному обучению.
Чем тьютор отличается от наставника
Наставник, как правило, передает свой профессиональный опыт и знания школьнику или молодому специалисту, помогая ему адаптироваться в определенной сфере деятельности. Тьютор сопровождает учебный процесс, фокусируясь на образовательных потребностях и достижениях ребёнка.
Инструменты и этапы работы тьютора
В своей работе профессионал использует различные инструменты и методики:
1. Диагностика. На этом этапе выявляются индивидуальные особенности, интересы, сильные и слабые стороны школьника с помощью психолого-педагогических методов тестирования, наблюдения, беседы.
2. Планирование. На основе диагностики составляется индивидуальный образовательный план, определяются цели, задачи, формы и методы работы.
3. Реализация. Включает в себя проведение индивидуальных и групповых занятий, разработку специальных заданий и упражнений, применение различных методик и технологий обучения (проектная деятельность, исследовательская работа и т.д.).
4. Мониторинг и оценка. Это регулярный контроль прогресса ребёнка, анализ результатов и при необходимости корректировка образовательного плана.
Также он использует современные информационные технологии и образовательные ресурсы, стимулирующие самостоятельную работу и развитие навыков учащихся.
Когда школьнику необходим тьютор
Своевременное привлечение специалиста может существенно повысить мотивацию ученика и его успеваемость в образовании. Помощь квалифицированного практика может потребоваться школьнику в следующих ситуациях:
1. Когда ученик испытывает систематические трудности в изучении программы по одному или нескольким предметам.
2. При наличии особых образовательных потребностей, связанных с одаренностью, инвалидностью, нарушениями развития или другими особенностями.
3. Для индивидуализации обучения и создания персональной образовательной траектории, соответствующей способностям и интересам школьника.
4. При необходимости развития навыков самостоятельного обучения, самоорганизации, тайм-менеджмента и других метапредметных компетенций.
5. Для помощи в адаптации к новой образовательной среде (при переходе в другую школу, переезде в новый город/страну и т.д.).
6. В период подготовки к важным экзаменам или конкурсам, когда требуется организовать дополнительную поддержку для детей.
Заключение
Роль тьюторского сопровождения в образовании огромна. Это помогает ученикам раскрыть свой потенциал и достичь успехов в обучении.
Кто такой тьютор и какова его задача? Он выступает в роли проводника и наставника, сопровождая школьника на пути к знаниям и развивая его способности к самостоятельному обучению. Его деятельность требует не только глубоких знаний в области педагогики, психологии и предметных дисциплин, но и таких качеств, как терпение и эмпатия. Он должен быть готов к постоянному саморазвитию и освоению новых образовательных технологий.
Его востребованность в образовании будет только расти, поскольку все больше внимания уделяется индивидуализации обучения, созданию благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка и реализации его личностного потенциала. Всё это делает профессию такой уникальной. Поэтому, наряду с ролью учителя, должность тьютора становится все более актуальной и представляет собой перспективное направление для тех, кто стремится посвятить свою жизнь помощи детям в образовании и раскрытии их талантов.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается