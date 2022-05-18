Что делать, если ребёнку тяжело концентрироваться?

Умение концентрироваться — не врождённое качество, его можно и нужно развивать на протяжении жизни. И чем раньше вы научите ребёнка сосредотачиваться на важном — тем проще ему будет учиться.

Каждую минуту наш мозг получает десятки тысяч сигналов: звуки, запахи, цвета, внутренние ощущения тела. Если бы мы воспринимали их все сразу, то, скорее всего, сошли с ума. У сознания существует механизм, призванный фильтровать поступающую информацию и выделять то, что важно в данный момент, — это и есть внимание.

Внимание имеет множество характеристик, которые у каждого человека развиты в большей или меньшей степени.

Начиная борьбу с невнимательностью ребёнка в школе, необходимо понаблюдать, как он выполняет домашние задания и ведёт себя в быту.

Причины невнимательности школьников

Важно понять, что именно мешает ребёнку сосредоточиться на учёбе. Отыскав и устранив эту проблему, вы поможете ему победить невнимательность в школе и улучшить успеваемость. Вот несколько частых причин рассеянности у детей:

Причина 1: высокиенагрузки

Стремясь дать ребёнку максимально полное и разностороннее образование, родители порой буквально заваливают детей учёбой, а также записывают их в многочисленные кружки, клубы и секции. Высокие учебные и дополнительные нагрузки, недостаток сна вызывают рассеянность и снижение успеваемости.

Распределяйте нагрузку грамотно. Помните, что ребёнок должен спать не менее 7-8 часов в сутки и посвящать достаточно времени отдыху и развлечениям. Для этого сформируйте для вашего школьника гармоничный режим дня. Чтобы избежать переутомления, ребёнку необходимо регулярно делать паузы во время занятий. Одной из эффективных техник поддержки концентрации во время учёбы является «метод помидора», позволяющий чередовать работу и отдых.

Причина 2: отсутствиемотивации

Если ребёнку скучно на уроке, он попытается развлечь себя, смотря в окно или экран гаджета, болтая с одноклассниками или просто витая в собственных мыслях.

Лучший способ привлечь внимание к учёбе — сделать её интересной. Выбор эффективной мотивации зависит от индивидуальных особенностей ребёнка — его возраста, типа мышления и интересов. Невнимательность детей в начальной школе чаще всего можно победить, разнообразив учебный процесс и введя в него элементы игры. Подростку прежде всего необходимо понимание, какую пользу принесут ему полученные знания. Поэтому в “Доме Знаний” уроки представлены в динамичной форме.

Причина 3: слабое здоровье

Если ребёнок редко бывает на улице, не получает достаточно физических нагрузок и здорового питания, его способности к концентрации и устойчивости внимания могут снизиться.

Укрепляйте здоровье ребёнка, обеспечив его сбалансированным питанием с необходимыми витаминами и микроэлементами. Особенно полезны для улучшения внимания витамины группы B. Для хорошего мозгового кровообращения ребёнку нужно регулярно бывать на свежем воздухе. Занятия спортом положительно сказываются и на внимательности, и на общем состоянии организма. Подберите ребёнку спортивную секцию исходя из его способностей и интересов.

Причина 4: обстановка дома

Если дома школьник постоянно вынужден отвлекаться на семейные ссоры, требования родственников или просто громко работающий телевизор, ему сложно сконцентрироваться на учебном процессе.

Постарайтесь создать оптимальные условия для учёбы. Прежде всего, ребёнку необходимо удобно обустроенное рабочее место и отсутствие внешних раздражителей хотя бы на тот период времени, когда он занят подготовкой домашнего задания.

Очень часто снижение внимательности у детей имеет психологические причины. Тревожная обстановка дома и любые изменения в семье, от пополнения до утраты, вынуждают ребёнка включить механизмы адаптации. Эти процессы задействуют ресурс внимания настолько, что ребёнку становится трудно сконцентрироваться на учёбе.

Отрицательно сказывается на внимательности и рост психоэмоционального напряжения, вызванный возрастными кризисами, конфликтами, неуверенностью в себе, гиперопекой, болезнями (как физическими, так и неврологическими) и страхами. В этих случаях ребёнку может потребоваться помощь специалиста.

Причина 5: СДВГ

В отдельных случаях причиной невнимательности ребёнка может стать специфика развития психики, называемая синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Непоседливость и рассеянность ребёнка — это не повод пугаться и вести ребёнка к неврологу. Диагноз СДВГ ставится только на основании длительного наблюдения лечащим врачом и только после двенадцати лет.

Обращаться за медицинской помощью стоит лишь в тех случаях, если ребёнок:

- не воспринимает устную речь,

- не может последовательно выполнять задачу,

- часто теряет вещи,

- часто совершает непроизвольные физические действия и издаёт тревожные звуки,

- не может ждать.

Даже при наличии этих признаков, точную причину такого поведения может назвать только врач — это может быть как педагогическая запущенность, так и неврологические проблемы.

Дети с СДВГ очень подвижны, но быстро утомляются, им сложно долго удерживать внимание на одном деле и вести себя в рамках строгих школьных правил. Проблемы с вниманием можно скорректировать при помощи грамотной работы педагогов и родителей.

Важно развивать концентрацию внимания ребёнка — это умение сосредотачиваться на деле, вникать в проблему, видеть и анализировать свойства объектов. От концентрации напрямую зависит наблюдательность и собранность человека. Развитию концентрации помогают головоломки, лабиринты, задания на поиск различий и тому подобное.

Также немалую роль играют следующие навыки:

♦ Устойчивостьвнимания — способность поддерживать концентрацию в течение длительного времени и противостоять отвлекающим факторам.

Дети с развитой устойчивостью внимания более усидчивы и способны доводить начатое дело до конца. Устойчивость внимания помогают развить пазлы, задачи-картинки с перепутанными линиями и подобные «медитативные» головоломки.

♦ Объёмвнимания подобен оперативной памяти компьютера и позволяет удерживать в зоне внимания большое количество данных.

Чем сильнее развит этот навык, тем проще ребёнку работать с информацией — анализировать, сравнивать и обобщать. Чтобы увеличить его, тренируйте логическое мышление ребёнка.

♦ Распределениевнимания отвечает за многозадачность: например, возможность одновременно слушать учителя, делать конспект урока и запоминать информацию.

Натренировать это качество могут помочь развивающие компьютерные игры, в которых необходимо следить за несколькими объектами сразу.

♦ Переключаемость внимания. От того, как быстро ребёнок может переносить внимание с одного объекта на другой и переходить от одного вида деятельности к другому, зависит его работоспособность в целом.

Увеличить скорость переключения внимания помогают развивающие игры на время, задачи на поиск различий, компьютерные головоломки с поиском объектов и так далее.

Как бороться с невнимательностью школьников?

Современным детям приходится сталкиваться с куда более трудными препятствиями на пути к развитию внимания, чем предыдущим поколениям. Причиной тому огромные объёмы информации и формируемое интернетом клиповое мышление.

Чтобы ребёнок умел концентрироваться на деле в течение долгого времени, замечать неочевидные детали и противостоять отвлекающим факторам, его внимательность необходимо развивать и поддерживать с раннего возраста:

1. Ежедневно обращайте внимание ребёнка на окружающий мир.

Научите его замечать, что на клумбе рядом с домом распустились цветы, а строящийся дом вырос ещё на несколько этажей. Все эти детали повседневности могут стать объектами для наблюдения и поводом для размышлений.

2. Следите за тем, чтобы ребёнок не проводил слишком много времени с гаджетами.

3. Старайтесь вносить разнообразие в повседневность. Когда мы день за днём выполняем одни и те же действия и бываем в одних и тех же местах, наше внимание рассеивается.

Находите с ребёнком новые маршруты для прогулок, открывайте новые места, периодически устраивайте в квартире перестановку — это позволит поддерживать концентрацию и осознанность.

4. Не ругайте ребёнка за невнимательность — это неэффективно. Он начнёт волноваться или ещё сильнее замкнётся в собственных мыслях, в результате чего может стать ещё более рассеянным.

Лучше поощряйте ситуации, в которых он проявил внимательность.

5. Подавайте личный пример. Почувствовав, что вы цените собранность и наблюдательность и сами всегда стараетесь быть внимательными, ребёнок тоже будет стремиться прокачать этот навык.

Умение быть собранным, сосредотачиваться на деле, абстрагироваться от отвлекающих факторов и не допускать случайных ошибок — ценнейший навык. Развитие внимания поможет ребёнку лучше учиться, даст конкурентные преимущества, существенно облегчит быт и избавит от множества проблем. В критической ситуации натренированное внимание и наблюдательность могут даже спасти жизнь вашему ребёнку и окружающим его людям.

Развить у ребёнка внимательность несложно. Достаточно проявлять внимание к нему самому. Старайтесь проводить с ребёнком как можно больше времени и сделать его учебную жизнь интересной и насыщенной, ведь ничто так не стимулирует внимание к делу, как удовольствие, получаемое в процессе его выполнения.



