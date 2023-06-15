«Это устройство мира, она везде». Интервью с учительницей физики

Вы работаете учителем физики в нашей школе. Для начала такой вопрос: как вы увлеклись этим предметом? Чем он вас заинтересовал?



Я училась в 8 классе, и однажды единственная получила по физике 5. Я подумала: «Вау, я же знаю физику!». Вообще мне нравилась математика, её я знала лучше, а физика давалась мне тяжелее. Но из-за моей учительницы я решила поступить именно на учителя физики и преподавать этот предмет.



Получается, от учителя зависит любовь к предмету?



Конечно, да.



А вот если бы у вас была другая учительница: строже или, наоборот, мягче, то вы бы занимались сейчас физикой?



Думаю, нет. Если бы не эта учительница, я бы пошла учиться на профессию, связанную с математикой. Но не с физикой. Только благодаря моей учительнице так сложилось!



Это круто!



Да! Я надеюсь, что благодаря мне моим ученикам тоже понравится физика!



Что самое интересное в изучении физики? Практические работы, опыты? Приносят ли вдохновение истории об ученых-физиках?



Спорный вопрос. Конкретно из ученых меня никто не вдохновляет. Но вот проводить опыты и лабораторные работы я люблю. Когда я поступила в университет, мы много этим занимались. Сейчас я получаю тонкие пленки меди и алюминия. Это больше всего меня привлекает в физике.



Теперь вопрос о профессии учителя. Вы полюбили детей после того, как решили пойти в преподавание или это всегда было с вами? Хотели ли вы продвигать физику в школах, делать ее популярнее?



Вообще, я люблю работать с детьми. Я говорю не про маленьких детей, а про молодежь, подростков. С ними интересно общаться, что-то рассказывать, это же новое начало какое-то. Мне больше нравится работать со старшими классами: они осознаннее и подходят к изучению более ответственно. Хотя у меня есть и ученики 7-8 классов.



Мой выбор всегда связан с чем-то социальным. Я долгое время была волонтером, поэтому моя работа определенно должна была подразумевать общение, некую помощь, менторство.



Недостатки и преимущества работы учителем?



Что сложно: нужно найти подход к каждому ученику, и это не всегда получается. А из преимуществ — большой опыт. В работе с детьми и с разными людьми в целом. Из-за работы учителем в дистанционном формате, я общаюсь со множеством детей из разных регионов и даже стран. Это же так интересно! Новые знакомства с детьми, с их личностями, даже, к примеру, с тобой. Мы же живем в разных местах, однако я — твой учитель, я даю тебе знания. Разве это не интересно?



Вы работали в обычной общеобразовательной школе? В офлайн формате?



Нет, но я работала в колледже какое-то время, в офлайне.



А что вам кажется лучше: онлайн или офлайн образование?



В офлайн в классе более 25 учеников (или студентов, как было у меня) и невозможно уделить достаточно времени каждому. А в нашей школе маленькие группы, всем можно уделить время, можно даже дополнительную консультацию провести. Сколько раз попроси, столько и объяснят! Когда с тобой работают индивидуально, ты понимаешь больше, а в обычном классе часто остаёшься незамеченным. Мы рассматриваем потенциал каждого ученика, к каждому есть свой подход. Зато в обычной школе атмосфера более живая! Но для тех учеников, кто живет здесь, в Махачкале, иногда бывают встречи с учителями. Как по мне, онлайн-обучение, на данный момент, определенно лучше офлайна.



У вас был опыт работы в других школах кроме «Дома Знаний»?



Нет, я работаю тут первый год. У меня всё еще впереди!



Главный вопрос! Что самое сложное в преподавании физики?



Если брать ваш 10 класс, то самое главное для меня — чтобы меня воспринимали как учителя, а не как подружку. Я молодая учительница, сама выгляжу как десятиклассница! Но старшеклассники чаще всего ответственные, подходят к обучению серьезно.



А так самое сложное — это когда тебя не слушают, не воспринимают как учителя, не выполняют требования, те же домашние задания. А это важно и делать их нужно!



Как объяснить физику гуманитариям, чтобы им было и понятно, и интересно?



В таких случаях лучше приводить примеры из жизни. Физика — она везде, это устройство мира и все, что нас окружает.



Старшеклассники могут не воспринимать всерьёз. А классы помладше? Какие сложности с ними?



7-8 класс — уже переходный возраст, но дети еще по-настоящему не взрослые. Они много балуются, не слушаются. Есть ученики, которые хорошо учатся, но озорных детей, конечно, гораздо больше. Поэтому к урокам надо подходить веселее. К примеру, я купила игрушечного медведя и топила его в стакане воды, чтобы объяснить закон Архимеда.



Мы снова упираемся в тему индивидуального подхода к каждому ученику? Каждому свое? Нет какого-то универсального способа работы с детьми?



Да, дети разные, подход тоже должен быть разным.



Авторка: Мила Алиева