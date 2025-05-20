Как школьнику справиться с прокрастинацией — рекомендации психолога

Как школьнику победить прокрастинацию:
Вы замечали, как часто фразы вроде «сделаю позже», «начну с понедельника» или «не сейчас» становятся привычкой? Это и есть прокрастинация — откладывание дел, даже важных и срочных. Школьникам с ней сталкиваться особенно тяжело, ведь нагрузка большая, а мотивации часто не хватает. Сегодня расскажем, почему возникает прокрастинация и как с ней справляться.
🔍 Почему школьники откладывают дела?
Чаще всего причины лежат не в лени, как многие думают, а в:
Прокрастинация — это защитная реакция психики. Но хорошая новость в том, что с ней можно работать.
🛠 Что делать? Простые и работающие советы
Вот несколько приёмов, которые используются в «Доме Знаний»:
1. Раздели задачу на шаги
Большой проект или трудный параграф пугать не будут, если разбить их на мини-шаги. Например: не «написать сочинение», а «открыть тетрадь → придумать тему → составить план → написать 1 абзац».
2. Техника 25 минут (техника Помодорро)
Установи таймер на 25 минут — только работа. Потом 5 минут отдыха. Повтори 3–4 цикла, и ты удивишься, как много успеешь.
3. Минимум отвлекающих факторов
Отключи уведомления, убери лишние вкладки, отложи телефон. Лучше — работай в тишине или с лёгкой фоновой музыкой.
4. Начни с самого простого
Часто самый трудный шаг — первый. Сделай сначала самое лёгкое — и мозг «включится» в работу.
5. Отмечай прогресс
Веди список дел, и вычёркивай выполненные. Это даёт чувство контроля и мотивацию продолжать.
📚 Как обстоят дела с прокрастинацией у школьников в «Доме Знаний»?
В нашей онлайн-школе «Дом Знаний» мы понимаем, что мотивация — важная часть успеха. Поэтому:
И самое главное — ребёнок не остаётся один на один со своими трудностями. Мы рядом, чтобы поддержать и научить справляться.
💬 Заключение
Прокрастинация — это не приговор. Это сигнал, что что-то в системе обучения или внутреннем состоянии требует внимания. Поддержка взрослых, гибкий подход и уважение к себе — вот путь к изменениям.
Если вы родитель и замечаете, что ребёнок «ничего не делает» — не спешите ругать. Поговорите, выслушайте и подумайте вместе, как можно изменить подход. А мы в «Доме Знаний» всегда готовы помочь.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается