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Как школьнику победить прокрастинацию: советы от психолога «Дома Знаний»

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Как школьнику справиться с прокрастинацией — рекомендации психолога

Как школьнику победить прокрастинацию:

Вы замечали, как часто фразы вроде «сделаю позже», «начну с понедельника» или «не сейчас» становятся привычкой? Это и есть прокрастинация — откладывание дел, даже важных и срочных. Школьникам с ней сталкиваться особенно тяжело, ведь нагрузка большая, а мотивации часто не хватает. Сегодня расскажем, почему возникает прокрастинация и как с ней справляться.

🔍 Почему школьники откладывают дела?

Чаще всего причины лежат не в лени, как многие думают, а в:

  • Страхе не справиться — «лучше не начинать, чем неудачно сделать»
  • Перегрузе — когда задач так много, что не знаешь, за что взяться
  • Отсутствии целей — не понятно, зачем вообще всё это учить
  • Недостатке отдыха — мозг «выключается», даже если ты сидишь за тетрадкой

    • Прокрастинация — это защитная реакция психики. Но хорошая новость в том, что с ней можно работать.

    🛠 Что делать? Простые и работающие советы

    Вот несколько приёмов, которые используются в «Доме Знаний»:

    1. Раздели задачу на шаги

    Большой проект или трудный параграф пугать не будут, если разбить их на мини-шаги. Например: не «написать сочинение», а «открыть тетрадь → придумать тему → составить план → написать 1 абзац».

    2. Техника 25 минут (техника Помодорро)

    Установи таймер на 25 минут — только работа. Потом 5 минут отдыха. Повтори 3–4 цикла, и ты удивишься, как много успеешь.

    3. Минимум отвлекающих факторов

    Отключи уведомления, убери лишние вкладки, отложи телефон. Лучше — работай в тишине или с лёгкой фоновой музыкой.

    4. Начни с самого простого

    Часто самый трудный шаг — первый. Сделай сначала самое лёгкое — и мозг «включится» в работу.

    5. Отмечай прогресс

    Веди список дел, и вычёркивай выполненные. Это даёт чувство контроля и мотивацию продолжать.

    📚 Как обстоят дела с прокрастинацией у школьников в «Доме Знаний»?

    В нашей онлайн-школе «Дом Знаний» мы понимаем, что мотивация — важная часть успеха. Поэтому:

    • Каждому ученику доступен психолог или тьютор — можно обсудить трудности в личной работе
    • Гибкий график позволяет не перегружаться и не «выгорать»
    • Мы учим самоорганизации, а не просто «заучиванию»
    • В системе виден прогресс, и это действительно вдохновляет!

      • И самое главное — ребёнок не остаётся один на один со своими трудностями. Мы рядом, чтобы поддержать и научить справляться.

      💬 Заключение

      Прокрастинация — это не приговор. Это сигнал, что что-то в системе обучения или внутреннем состоянии требует внимания. Поддержка взрослых, гибкий подход и уважение к себе — вот путь к изменениям.

      Если вы родитель и замечаете, что ребёнок «ничего не делает» — не спешите ругать. Поговорите, выслушайте и подумайте вместе, как можно изменить подход. А мы в «Доме Знаний» всегда готовы помочь.

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      Екатерина Магомедова

      Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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