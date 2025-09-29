В наше время образование детей — это большая финансовая нагрузка на любой семейный бюджет. Одним из действенных инструментов для снижения расходов на обучение является материнский капитал. Государство предусмотрело возможность использовать эти средства не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату обучения ребенка.

Обязательные условия, позволяющие использовать материнский капитал на образовательные цели, следующие:

Ребенок учится в российском образовательном учреждении. Учреждение имеет действующую лицензию на образовательную деятельность. Ребенок не достиг 25-летнего возраста на момент начала обучения. Родитель, получивший сертификат, должен дождаться исполнения ребенку, на основании рождения которого выдан сертификат, трех лет (исключение — оплата детских садов).

Далее в этой статье рассматриваются способы направить материнский капитал на оплату обучения без трудностей и задержек.

Очередность детей

Родители имеют полное право направить средства материнского капитала на обеспечение образования несовершеннолетнего ребенка вне зависимости от даты его рождения. Это значит, что средствами МК, предоставленными за рождение младшего ребенка, можно оплатить учебу любого из старших, как только младший достигает трехлетнего возраста. Единственное ограничивающее требование заключается лишь в том, что ребенок, проходящий обучение, должен быть не старше 25 лет ко дню начала образовательной программы.

Следует помнить, что материнский капитал — это государственная программа финансовой помощи, ориентированная исключительно на семьи с детьми. Ранее выплата осуществлялась только после рождения второго ребенка, однако, начиная с 2020 года, поддержка стала доступна также семьям, имеющим первенца (рожденного или усыновленного).

Воспользоваться правом направления маткапитала на образовательные цели могут как родные, так и приемные родители, имеющие законное основание для получения выплаты. Никаких ограничений относительно семейного статуса либо формы воспитания ребенка законодательство не устанавливает.

Следует помнить, что существует одно важное ограничение касательно момента распоряжения средствами: воспользоваться маткапиталом на оплату образовательных услуг можно только после достижения трехлетнего возраста ребенком, в связи с рождением которого был выдан сертификат. Исключение составляет оплата детского сада — здесь родители вправе распорядиться МК сразу после рождения малыша.

Где можно потратить МК

Правила использования материнского капитала сформулированы в Постановлении Правительства Российской Федерации № 926 от 24 декабря 2007 года. Согласно этому нормативно-правовому акту, средствами МК можно распоряжаться следующим образом:

Непосредственно оплатить счет учебного заведения, оказывающего платные образовательные услуги населению. Покрыть дополнительные расходы, связанные с процессом получения ребенком образования: проживание в студенческом общежитии и оплата коммунальных услуг, предоставляемых образовательным учреждением на весь срок учебы, содержание ребенка и обеспечение ухода за ним в дошкольных учреждениях и школах.

При этом следует отметить важную деталь: использование материнского капитала разрешено и для оплаты занятий в специализированных учреждениях дополнительного образования, таких как спортивные секции, творческие студии, языковые школы и прочие аналогичные организации. Однако обязательным условием является предоставление именно образовательных, а не развлекательных услуг. Социальный фонд России подтверждает правомерность подобного использования средств и отказывает заявителям только в тех случаях, когда деятельность организаций носит сугубо досуговый характер.

Оплата колледжа

Образование старшего ребенка в колледже можно оплачивать средствами материнского капитала, если выполняются следующие условия:

Колледж находится на территории Российской Федерации. У колледжа есть действующая государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности. Основная цель функционирования учреждения — именно образовательная деятельность, а не проведение досуга.

Для проверки наличия лицензии рекомендуется обратиться к официальному сайту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Там можно ознакомиться с единым реестром аккредитованных учреждений, имеющих официальное разрешение на ведение образовательной деятельности.

Следует помнить: если выбранный вами колледж отсутствует в указанном реестре, то оплатить его услуги средствами маткапитала невозможно.

Оплата перечисляется напрямую учебному заведению через Социальный фонд России (ранее — Пенсионный фонд России). Наличные деньги на руки не выдаются.

Оплата университета

Использование материнского капитала для оплаты высшего образования возможно при соблюдении аналогичных условий, указанных выше применительно к средним специальным учебным заведениям. Так, университет должен обладать официальной лицензией, подтверждающей право на образовательную деятельность, а предлагаемые учебные программы должны пройти процедуру государственной аккредитации.

Кроме того, одним из важных моментов является соблюдение возрастных рамок: студенту, желающему оплатить обучение средствами МК, должно быть менее 25 лет на момент поступления в высшее учебное заведение. Дополнительно стоит учитывать, что тот ребенок, с рождением которого связано право на маткапитал, обязательно должен достигнуть трехлетнего возраста.

Порядок оплаты обучения МК

Подавать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно неограниченное количество раз. Но перед подачей заявления внимательно изучите сайт образовательного учреждения и удостоверьтесь, что оно включено в государственный реестр образовательных организаций. Также обязательно сохраняйте оригиналы всех квитанций и чеков об оплате, так как они понадобятся для подтверждения целевого пользования средствами материнского капитала.

Чтобы направить материнский капитал на образование ребенка, нужно выполнить следующую последовательность шагов.

Определение доступного остатка. Для начала необходимо выяснить, какая сумма находится на счете. Сделать это можно путем подачи соответствующего запроса через портал государственных услуг («Госуслуги») или же посетив официальный веб-сайт Социального фонда России (СФР). Оформление и подача заявления. Далее предстоит составить и передать заявление в местное отделение СФР. Заявление можно отправить несколькими способами: обратившись лично в офис соответствующего учреждения, подав обращение через многофункциональный центр (МФЦ), воспользовавшись функционалом портала «Госуслуги» или заполнив электронную форму на официальном сайте ведомства. Перевод денежных средств. Деньги предоставляются исключительно в безналичной форме и перечисляются прямо на расчетный счет образовательного учреждения, без участия каких-либо посредников.

Деньги учебному заведению перечисляются ежегодно, пока ребенок учится. Если средств материнского капитала оказывается недостаточно, то родителям придется доплачивать недостающую сумму самостоятельно из семейного бюджета.

Необходимые документы

Для получения возможности оплатить обучение материнским капиталом необходимо подготовить ряд обязательных документов и представить их в органы территориального отделения СФР или в МФЦ:

Заявление о распоряжении средствами маткапитала. Оно оформляется по установленному образцу и подписывается заявителем. Документ, удостоверяющий личность заявителя, — паспорт гражданина РФ. Если документы подаются представителем, потребуется нотариально заверенная доверенность. Договор (копия) об оказании образовательных услуг, заключенный с учебным заведением. Реквизиты образовательного учреждения: юридический адрес, банковская и прочая контактная информация. Дополнительные документы, подтверждающие необходимость внесения иных платежей (например, договор аренды жилого помещения в общежитии при направлении средств на коммунальные услуги).

Заявление можно подавать как лично, так и через «Госуслуги».

Сроки перевода денег

Согласно новым правилам, рассмотрение заявлений владельцами сертификата проводится Социальным фондом РФ в десятидневный срок, исчисляемый рабочими днями с момента подачи пакета заявления. При положительном решении о выделении средств МК на оплату образовательных услуг перевод совершается в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

Эти сроки необходимо учитывать при оформлении договоров с образовательными организациями.

Судебная практика

Гражданка А. обратилась в судебные инстанции с иском, оспаривающим неправомерность отказа в предоставлении права использовать средства материнского капитала на образование детей.

Ранее гражданка А., имея сертификат на маткапитал, заключила контракт с частным детским садом, согласно которому учреждение обязалось обеспечить ее ребенка необходимыми образовательными услугами. Женщина попыталась реализовать свое право использовать материнский капитал и подала соответствующее заявление через Многофункциональный центр (МФЦ), приложив требуемые документы. Но в результате получила отказ из-за отсутствия у указанного детского сада государственной аккредитации учебных программ. При этом было выдано разъяснение, что материнским капиталом разрешается оплачивать исключительно официально признанные государством образовательные программы.

Гражданка А. выразила несогласие с данным решением, настаивая на том, что положение об обязательном наличии государственной аккредитации касается исключительно средних специальных и высших учебных заведений, но не распространяется на детские сады. Рассмотрев дело, суд постановил признать отказ недействительным и предписал удовлетворить заявление гражданки А., разрешив ей потратить материнский капитал на оплату образовательных услуг в детском саду.

Как потратить материнский капитал на обучение ребенка в 2025 году?

Основные способы можно представить в виде следующей таблицы.

№ Способ использования Что можно оплачивать 1 Оплата детского сада услуги детских садов, включая частные дошкольные образовательные учреждения 2 Обучение в школе услуги учебных учреждений, предоставляющих среднее общее образование, включая школы-интернаты, онлайн-школы и лицеи 3 Профессиональное обучение профессиональное образование в колледжах, техникумах, училищах, включая любые рабочие специальности 4 Высшее образование учебу в вузах, причем независимо от формы обучения (очная, очно-заочная, дистанционная) 5 Дополнительное образование курсы повышения квалификации, переподготовки, изучения иностранных языков, занятия в творческих студиях и спортивных секциях 6 Оплата проживания учащегося расходы на проживание в общежитии при учебном заведении 7 Компьютеризация и онлайн-обучение оплата онлайн-курсов 8 Частичное погашение кредита можно гасить кредиты, выданные ранее на обучение детей

Перед планированием любого использования МК следует обратиться в Социальный фонд России (ранее — Пенсионный фонд РФ) для получения консультации и проверки условий программы.

В 2025 году очень многие семьи стараются использовать материнский капитал именно для обеспечения ребенку возможности учиться в выбранной школе, колледже, вузе или дошкольном образовательном учреждении. Чтобы грамотно воспользоваться этим правом, нужно предпринять следующие шаги.

Получите сертификат

В абсолютном большинстве случаев после официального оформления младенца в органах ЗАГСа электронный сертификат автоматически отображается в профиле на портале «Госуслуги». Если по каким-то причинам автоматическое оформление не состоялось, нужно обратиться в ближайшее подразделение Социального фонда России (СФР) или в ближайший МФЦ, представив стандартный пакет документов. Сертификат доступен для получения независимо от региона постоянной регистрации или фактического проживания.

Подробная информация о порядке получения сертификата постоянно доступна на официальном ресурсе СФР.

Выберите образовательную организацию и заключите с ней договор

При выборе учебного заведения убедитесь, что оно зарегистрировано на территории Российской Федерации и имеет действующую лицензию именно на образовательную деятельность.

Если предпочитаете дистанционное обучение, обратите внимание на специализированные онлайн-школы, такие как школа «Дом Знаний», которая предлагает широкий спектр возможностей для школьников. У этой общеобразовательной школы имеется соответствующая лицензия, а учебные программы разработаны в строгом соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС). Выпускники получают аттестат государственного образца.

Составьте и направьте заявление в СФР

Заполните заявление установленной формы, указав реквизиты договора с учебным заведением или индивидуальным предпринимателем. Приложите к нему копии паспорта, СНИЛС, а также копию лицензии организации или ИП на осуществление образовательной деятельности. Отправить документы можно двумя способами: через личный кабинет на портале «Госуслуги»; путем личной подачи в любое удобное отделение СФР или многофункционального центра (МФЦ).

Дождитесь решения

Срок рассмотрения заявления будет зависеть от конкретных обстоятельств и обычно занимает около 10–20 рабочих дней с момента подачи документов. По итогам рассмотрения возможны два варианта развития событий.

Решение положительное: в таком случае Пенсионный фонд производит первую выплату на указанный в документах счет учебного заведения в течение пяти рабочих дней. Последующие платежи производятся регулярно, согласно графику, указанному в договоре с образовательным учреждением. Отказ в выплате: в случае отрицательного решения выдается уведомление, и дальнейшую оплату обучения придется производить из собственных средств.

Частые вопросы

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом в «Доме Знаний»?

Можно. Онлайн-школа «Дом Знаний» имеет все необходимые лицензии, и СФР всегда выдает одобрение на использование материнского капитала для оплаты ее образовательных услуг.

Можно ли потратить женщине материнский капитал на собственное обучение?

Нельзя. Для обучения родителей материнским капиталом пользоваться не разрешается.

Можно ли оплачивать образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями?

Да, вы имеете полное право воспользоваться материнским капиталом для оплаты обучения ребенка, если услуга предоставляется индивидуальным предпринимателем, обладающим необходимой лицензией на образовательную деятельность.

Индексируется ли маткапитал?

Размер МК ежегодно индексируется с учетом инфляции. Процедура индексирования традиционно начинается 1 февраля каждого календарного года.

Что предпринять, если ребенок отчисляется из колледжа или вуза?

В случае отчисления ребенка или ухода в академический отпуск владелец сертификата обязан незамедлительно направить в СФР заявление об отмене распоряжения средствами МК, а также приложить документ, подтверждающий отчисление. В противном случае выплаты будут продолжать поступать в учебное заведение, согласно одобренному договору.

Можно ли направить материнский капитал на образование в семейной форме?

Семейное обучение подразумевает прохождение ребенком школьной программы вне стен традиционной школы, чаще всего дома. За качество и успешность освоения материала отвечают родители или попечители. Занятия проводят взрослые родственники, частные репетиторы или преподаватели специализированных онлайн-курсов.

Возможность потратить материнский капитал на покрытие стоимости семейного обучения зависит от формы проведения уроков.

Если с ребенком занимаются члены семьи или частные педагоги, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не имеющие соответствующих лицензий, то рассчитывать на финансирование нельзя.

Но если ребенок, находящийся на семейном образовании, учится в лицензированной онлайн-школе или у педагога, зарегистрированного в установленном порядке, направить материнский капитал на финансирование таких образовательных услуг можно.

Можно ли маткапиталом, полученным за второго ребенка, оплатить обучение первого?

Допускается возможность применить МК, полученный за второго ребенка, на оплату обучения первого ребенка. Однако здесь действует важное ограничение: чтобы воспользоваться капиталом для оплаты обучения старшего ребенка, необходимо подождать, пока второму малышу исполнится три года.

Исключением из данного правила является ситуация, когда планируется использовать маткапитал для оплаты посещения ребенком дошкольного учреждения (детского сада). В этом случае не требуется ждать достижения младшего ребенка трехлетнего возраста.

Могут ли семьи использовать средства маткапитала, чтобы оплатить образовательные услуги репетитора?

Да, но только в том случае, если репетитор является официальным индивидуальным предпринимателем, имеет соответствующую лицензию на предоставление образовательных услуг. Следует помнить, что большинство репетиторов работают как самозанятые лица, не имея соответствующих лицензий. Занятия с таким преподавателем не дают права на возмещение расходов средствами МК.

Обязаны ли родители возвращать маткапитал Социальному фонду, если школьника исключили или он отказался от оплаченной учебы?

Нет. Потраченные средства возврату не подлежат.

Можно ли оформить налоговый вычет за образование детей, если учебу оплатили маткапиталом?

Нет. В данном случае оформить налоговый вычет нельзя.

Заключение

Сегодня государственная поддержка позволяет без проблем оплачивать учебу ребенка материнским капиталом, что обеспечивает детям доступ к качественным и дорогостоящим образовательным услугам. Правила перечисления средств МК очень просты, но требуют тщательной подготовки и соблюдения всех требований СФР. Если все сделать правильно, то маткапитал превращается в эффективный инструмент поддержки семьи, обеспечивающий благоприятные условия для развития детей и получения востребованных, высокооплачиваемых профессий.