Успешное интеллектуальное и физическое развитие ребенка зависит не только от правильного выбора школы, кружков и секций. Важно уметь распределять время между учебой, спортивными тренировками, творчеством и отдыхом. Интенсивные нагрузки способны привести к потере мотивации, ухудшить психическое и физическое состояние ребенка. Уделяя недостаточно времени тем или иным занятиям, дети могут отставать от программы. Важно найти золотую середину, чтобы ребенок гармонично развивался и сохранял здоровье. Расскажем, как определить оптимальную нагрузку для детей разных возрастов с помощью обоснованных норм.

Оптимальная учебная нагрузка: рекомендации СанПиН

Санитарные нормы и правила ограничивают максимальную нагрузку на школьников. Нормы были выведены с учетом результатов длительных исследований влияния обучения на организм ребенка. Представим действующие требования СанПин к недельным нагрузкам в виде таблицы:

Класс Рекомендованная нагрузка, часов в неделю 1 21 2-4 23 5 29 6 30 7 32 8-9 33 10-11 34

Данные нормы приведены для пятидневной учебной недели. Если дети учатся по субботам, к этим значениям прибавляется по 3 часа (исключением становятся первоклассники). При установлении данных норм учитывались особенности физического и психического развития детей разных возрастов. Значительное увеличение нагрузок способно оказывать негативное влияние на здоровье и способность ребенка к обучению. СанПиН также дает дополнительные рекомендации по разработке и внедрению учебных программ:

допускается проведение не более одной контрольной и проверочной работы за один учебный день;

введение профильных предметов в старших классах не должно существенно увеличивать учебную нагрузку;

предметы должны распределяться с учетом особенностей умственного и физического развития детей школьного возраста.

Наиболее эффективно учебный материал усваивается с 10 до 12 часов утра. Поэтому предметы, требующие интенсивной умственной работы, должны проводиться вторым, третьим или четвертым уроком. Нагрузку необходимо постепенно повышать с понедельника по четверг и снижать к пятнице.

Определяем оптимальную нагрузку для учеников младших классов

Поступая в первый класс, ребенок проходит длительный процесс адаптации к учебным процессам. Он получает навыки усвоения новой информации, у него появляются касающиеся учебы привычки, складывается определенный образ школы. Поэтому важно не нагружать ученика младших классов слишком сильно. Приведем рекомендации по распределению учебного времени:

Класс Длительность урока Число уроков в день Время на выполнение домашней работы 1 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие) не более 4 - 2-4 40-45 до 5 1,5-2 часа

Домашние задания первоклассникам обычно не задаются. Также предусматриваются дополнительные зимние каникулы в феврале и отсутствие оценок в первом полугодии.

Определяем оптимальную нагрузку для старшеклассника

Нагрузка постепенно начинает увеличиваться после перехода в средние классы. Учебная программа усложняется, появляется много новых предметов. Нагрузка распределяется примерно так:

Класс Длительность урока Количество уроков в день Время на выполнение домашнего задания 5 45 6-7 2 6-8 45 6-7 2,5 9 45 6-7 3,5 10-11 45 7 до 4 часов

В 9 и 11 классах время на выполнение домашних заданий увеличивается за счет подготовки к экзаменам, поступлению в колледж или институт. Сложив время школьных уроков и домашней работы, получаем до 10 часов учебной нагрузки в день. При планировании дня учитывайте особенности физического и психического развития ребенка. Если он быстро устает, постепенно теряет мотивацию к обучению, то уменьшайте нагрузки, отказываясь от дополнительных занятий. В противном случае ребенок рискует столкнуться с выгоранием.

Определяем оптимальную внешкольную нагрузку

Кружки, секции и прочие занятия по интересам часто присутствуют в жизни современных школьников. Однако такие занятия не должны создавать чрезмерные нагрузки, приводя к стрессу. СанПиН также регулируют длительность дополнительных занятий:

Класс Рекомендованная внеурочная нагрузка (часов в неделю) 1-4 до 10 5-9 до 10 10-11 до 10

При выборе вида внеурочной деятельности учитывайте:

Интересы и потребности ребенка. Если детей принуждают к неинтересным им занятиям, они испытывают сильный стресс и не могут достичь успеха ни в одной из сфер. Необходимость правильного распределения умственных и физических нагрузок. Спорт необходимо чередовать с творческими и интеллектуальными видами деятельности. Потребность в отдыхе. Нельзя весь день тратить на школьные и дополнительные занятия. Важно оставлять время на общение, хобби и игры.

Нельзя выбирать слишком много кружков для одного ребенка. Он будет испытывать стресс и рано или поздно столкнется с выгоранием.

Примеры распределения учебных нагрузок

Количество уроков и часов для внеурочных занятий зависит от возраста ребенка. Пример распределения нагрузки для второклассника.

День недели Количество уроков Часы для внеурочной деятельности понедельник 4 1 вторник 5 - среда 4 1 час творческих занятий четверг 5 - пятница 4 1 час спорта суббота, воскресенье - -

Пример распределения нагрузок для ученика 7 класса:

День недели Количество уроков Время на выполнение домашних заданий (в часах) Время для внеурочной деятельности (в часах) понедельник 6 2 - вторник 7 0,5-1 1 среда 6 0,5-1 1 четверг 7 2,5 - пятница 6 - 1 суббота 4 1 - воскресенье - - -

В 10-11 классах нагрузка может распределяться так:

Понедельник-пятница: 6-7 уроков, 3,5-4 часа на подготовку к экзаменам и выполнение домашних заданий. Внеурочные занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 1-2 часа. Выходные. В субботу проводится 4-5 уроков, дома ученик тратит немного времени на подготовку к экзаменам. Воскресенье должно быть выходным днем.

Планы носят рекомендательный характер, они могут быть изменены в соответствии с потребностями и особенностями развития ребенка.

Вывод

Правильное распределение учебных нагрузок поможет ребенку лучше усваивать новую информацию, гармонично развиваться и добиваться успехов во всех выбранных сферах. Учебный год можно представить как забег на длинную дистанцию: не стоит тратить все силы на старте, необходимо правильно распределить нагрузки и учесть вероятность возникновения непредвиденных ситуаций. Только так вы сможете добраться до финиша.