Успешное интеллектуальное и физическое развитие ребенка зависит не только от правильного выбора школы, кружков и секций. Важно уметь распределять время между учебой, спортивными тренировками, творчеством и отдыхом. Интенсивные нагрузки способны привести к потере мотивации, ухудшить психическое и физическое состояние ребенка. Уделяя недостаточно времени тем или иным занятиям, дети могут отставать от программы. Важно найти золотую середину, чтобы ребенок гармонично развивался и сохранял здоровье. Расскажем, как определить оптимальную нагрузку для детей разных возрастов с помощью обоснованных норм.
Оптимальная учебная нагрузка: рекомендации СанПиН
Санитарные нормы и правила ограничивают максимальную нагрузку на школьников. Нормы были выведены с учетом результатов длительных исследований влияния обучения на организм ребенка. Представим действующие требования СанПин к недельным нагрузкам в виде таблицы:
|
Класс
|
Рекомендованная нагрузка, часов в неделю
|
1
|
21
|
2-4
|
23
|
5
|
29
|
6
|
30
|
7
|
32
|
8-9
|
33
|
10-11
|
34
Данные нормы приведены для пятидневной учебной недели. Если дети учатся по субботам, к этим значениям прибавляется по 3 часа (исключением становятся первоклассники). При установлении данных норм учитывались особенности физического и психического развития детей разных возрастов. Значительное увеличение нагрузок способно оказывать негативное влияние на здоровье и способность ребенка к обучению. СанПиН также дает дополнительные рекомендации по разработке и внедрению учебных программ:
- допускается проведение не более одной контрольной и проверочной работы за один учебный день;
- введение профильных предметов в старших классах не должно существенно увеличивать учебную нагрузку;
- предметы должны распределяться с учетом особенностей умственного и физического развития детей школьного возраста.
Наиболее эффективно учебный материал усваивается с 10 до 12 часов утра. Поэтому предметы, требующие интенсивной умственной работы, должны проводиться вторым, третьим или четвертым уроком. Нагрузку необходимо постепенно повышать с понедельника по четверг и снижать к пятнице.
Определяем оптимальную нагрузку для учеников младших классов
Поступая в первый класс, ребенок проходит длительный процесс адаптации к учебным процессам. Он получает навыки усвоения новой информации, у него появляются касающиеся учебы привычки, складывается определенный образ школы. Поэтому важно не нагружать ученика младших классов слишком сильно. Приведем рекомендации по распределению учебного времени:
|
Класс
|
Длительность урока
|
Число уроков в день
|
Время на выполнение домашней работы
|
1
|
35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие)
|
не более 4
|
-
|
2-4
|
40-45
|
до 5
|
1,5-2 часа
Домашние задания первоклассникам обычно не задаются. Также предусматриваются дополнительные зимние каникулы в феврале и отсутствие оценок в первом полугодии.
Определяем оптимальную нагрузку для старшеклассника
Нагрузка постепенно начинает увеличиваться после перехода в средние классы. Учебная программа усложняется, появляется много новых предметов. Нагрузка распределяется примерно так:
|
Класс
|
Длительность урока
|
Количество уроков в день
|
Время на выполнение домашнего задания
|
5
|
45
|
6-7
|
2
|
6-8
|
45
|
6-7
|
2,5
|
9
|
45
|
6-7
|
3,5
|
10-11
|
45
|
7
|
до 4 часов
В 9 и 11 классах время на выполнение домашних заданий увеличивается за счет подготовки к экзаменам, поступлению в колледж или институт. Сложив время школьных уроков и домашней работы, получаем до 10 часов учебной нагрузки в день. При планировании дня учитывайте особенности физического и психического развития ребенка. Если он быстро устает, постепенно теряет мотивацию к обучению, то уменьшайте нагрузки, отказываясь от дополнительных занятий. В противном случае ребенок рискует столкнуться с выгоранием.
Определяем оптимальную внешкольную нагрузку
Кружки, секции и прочие занятия по интересам часто присутствуют в жизни современных школьников. Однако такие занятия не должны создавать чрезмерные нагрузки, приводя к стрессу. СанПиН также регулируют длительность дополнительных занятий:
|
Класс
|
Рекомендованная внеурочная нагрузка (часов в неделю)
|
1-4
|
до 10
|
5-9
|
до 10
|
10-11
|
до 10
При выборе вида внеурочной деятельности учитывайте:
- Интересы и потребности ребенка. Если детей принуждают к неинтересным им занятиям, они испытывают сильный стресс и не могут достичь успеха ни в одной из сфер.
- Необходимость правильного распределения умственных и физических нагрузок. Спорт необходимо чередовать с творческими и интеллектуальными видами деятельности.
- Потребность в отдыхе. Нельзя весь день тратить на школьные и дополнительные занятия. Важно оставлять время на общение, хобби и игры.
Нельзя выбирать слишком много кружков для одного ребенка. Он будет испытывать стресс и рано или поздно столкнется с выгоранием.
Примеры распределения учебных нагрузок
Количество уроков и часов для внеурочных занятий зависит от возраста ребенка. Пример распределения нагрузки для второклассника.
|
День недели
|
Количество уроков
|
Часы для внеурочной деятельности
|
понедельник
|
4
|
1
|
вторник
|
5
|
-
|
среда
|
4
|
1 час творческих занятий
|
четверг
|
5
|
-
|
пятница
|
4
|
1 час спорта
|
суббота, воскресенье
|
-
|
-
Пример распределения нагрузок для ученика 7 класса:
|
День недели
|
Количество уроков
|
Время на выполнение домашних заданий (в часах)
|
Время для внеурочной деятельности (в часах)
|
понедельник
|
6
|
2
|
-
|
вторник
|
7
|
0,5-1
|
1
|
среда
|
6
|
0,5-1
|
1
|
четверг
|
7
|
2,5
|
-
|
пятница
|
6
|
-
|
1
|
суббота
|
4
|
1
|
-
|
воскресенье
|
-
|
-
|
-
В 10-11 классах нагрузка может распределяться так:
- Понедельник-пятница: 6-7 уроков, 3,5-4 часа на подготовку к экзаменам и выполнение домашних заданий. Внеурочные занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 1-2 часа.
- Выходные. В субботу проводится 4-5 уроков, дома ученик тратит немного времени на подготовку к экзаменам. Воскресенье должно быть выходным днем.
Планы носят рекомендательный характер, они могут быть изменены в соответствии с потребностями и особенностями развития ребенка.
Вывод
Правильное распределение учебных нагрузок поможет ребенку лучше усваивать новую информацию, гармонично развиваться и добиваться успехов во всех выбранных сферах. Учебный год можно представить как забег на длинную дистанцию: не стоит тратить все силы на старте, необходимо правильно распределить нагрузки и учесть вероятность возникновения непредвиденных ситуаций. Только так вы сможете добраться до финиша.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается