Все больше родителей хотят перевести своего ребенка на семейное обучение. Считается, что это позволяет лучше контролировать учебный процесс и снижать нагрузку. Однако некоторые все же опасаются отказываться от традиционного школьного образования из-за множества вопросов. Законно ли это? Можно ли переводиться? Что для этого нужно? Как проходить аттестацию?
Переводить ребенка на семейное обучение имеет право каждый родитель. Главное — заранее изучить актуальную информацию, рассмотреть все аргументы за и против.
Домашнее (семейное) обучение: основные моменты
Семейное обучение — один из способов усвоения школьной программы, при котором учебные процессы полностью или частично протекают в домашних условиях. Контроль качества обучения ложится на родителей или наставников. Дети при этом не посещают школу, однако обязаны сдавать экзамены и выполнять контрольные работы в соответствии с требованиями ФГОС.
Многие считают, что семейное и домашнее обучение — одно и то же. Однако у этих форм образования есть существенные различия:
- На домашнее обучение ребенка обычно переводят временно, например при наличии тяжелых заболеваний. Учителя приходят на дом, выдают задания.
- На семейное обучение переводятся на длительный срок. Родители берут ответственность за качество получаемого образования. Ребенок открепляется от школы и обучается дома.
Почему стоит выбрать семейное образование
Все больше родителей хотят заменить традиционное школьное образование семейным, поскольку этот вариант имеет следующие преимущества:
- он подходит детям, которым по каким-либо причинам сложно адаптироваться в классической школе;
- индивидуальный подход к подаче материала позволяет учитывать и развивать интересы ребенка;
- его легко совмещать со спортом, творчеством, путешествиями;
- обучающие платформы, онлайн-ресурсы и курсы можно использовать в любое удобное время.
Семейное образование не считается отказом от системы. Это одна из предусмотренных законом форм получения образования.
Юридические аспекты
Все права родителей, желающих перевести ребенка на семейное обучение, закреплены в ФЗ № 273. Согласно статье 17, семья имеет право выбирать форму получения школьного образования. Также:
- родители имеют право прикрепить ребенка к любой школе для промежуточной и итоговой аттестации. Он получает общегосударственное образование, сдает ОГЭ и ЕГЭ, получает аттестат установленного образца;
- семейное обучение можно сочетать с иными формами образования. Например, часть материала можно осваивать самостоятельно, часть — с помощью онлайн-школы или репетитора.
Порядок перевода на семейное обучение
Если вы приняли решение, важно следовать пошаговой инструкции и соблюдать требования законодательства. Алгоритм перевода включает следующие этапы:
- Подачу соответствующего заявления в органы образования. Оно является уведомлением, а не прошением. Заявление в письменном виде отправляют в управление образования вашего населенного пункта. Для этого можно посетить учреждение лично, воспользоваться обычной или электронной почтой.
- Подачу заявления на отчисление из школы. В нем должно быть указано, что ребенок отчисляется в связи с переводом на семейное обучение. Попросите, чтобы школа подготовила выписку из журнала успеваемости, личное дело и другие документы.
- Выбор школы для промежуточных аттестаций и экзаменов. Ребенок должен выполнять контрольные и проектные работы, сдавать экзамены. Для этого можно выбрать лицензированную онлайн-школу, частную или государственную школу по месту регистрации или жительства. Также можно сдавать экзамены в школе, из которой ребенок выбыл на домашнее обучение. Уточнить наличие лицензии можно через реестр Рособрнадзора.
- Подписание договора об условиях аттестации. Этот этап не является обязательным. Благодаря договору вы сможете понимать, какие виды работ предстоят и какие темы придется изучать. К распространенным способам аттестации относятся: контрольные работы, сдача экзаменов, предоставление проектов и портфолио.
- Организация процесса обучения. Это достаточно сложная задача, поскольку вам придется выбирать учебные пособия, способы подачи материала. Заниматься можно с родителем, педагогами онлайн-школы, репетиторами.
Оптимальным вариантом считается объединение с другими семьями для создания мини-групп и поиска педагога. Важно, чтобы ребенок получал качественные знания, которые помогут ему пройти итоговые аттестации.
Особенности школьных аттестаций
Аттестация — один из самых важных моментов, поскольку она помогает оценивать качество получаемого образования. Чаще всего ребенок будет сталкиваться с контрольными работами, тестами и проектами. После окончания 9 класса он будет сдавать ОГЭ, после 11 класса — ЕГЭ. При невозможности очной сдачи допускается выбор онлайн-школы.
Преимущества и недостатки семейного обучения
К положительным сторонам такой формы образования относятся следующие:
- Гибкий график. Занятия могут проводиться утром или вечером, даже в дороге.
- Индивидуальный подход. Ребенок может выбирать любимые предметы для углубленного изучения.
- Отсутствие стрессов. Ребенку не приходится адаптироваться к школьной среде, он не столкнется с давлением и травлей.
- Экономия средств. Родителям не придется тратить деньги на школьную форму, питание и сборы.
- Самостоятельность. Ребенок приобретает навыки принятия решений, планирования времени, самостоятельной работы.
К недостаткам относятся следующие моменты:
- Для социализации ребенка необходимо водить в секции и кружки, устраивать ему встречи со сверстниками.
- Родители несут ответственность за успеваемость ребенка.
- В организацию учебных процессов придется вложить немало сил.
- Придется часто сталкиваться с неудобными вопросами окружающих.
Особенности современного семейного образования
В области альтернативных форм обучения в 2025 году произошло несколько важных изменений:
- появилось больше онлайн-школ, в которых можно удаленно проходить аттестацию;
- был упрощен порядок прикрепления к школам для сдачи контрольных и экзаменов;
- сообщество школьников, находящихся на самостоятельном обучении, существенно расширилось, поэтому вы легко найдете поддержку;
- в некоторых регионах реализованы программы помощи школьникам, выбравшим домашнее образование;
- появилось больше учебных материалов, тренингов и курсов, облегчающих организацию образовательных процессов.
Особенности сдачи экзаменов
Получить аттестат государственного образца без сдачи ОГЭ и ЕГЭ невозможно. Если у вас имеется прикрепление к бывшей школе, вы будете сдавать экзамены вместе с другими ее учениками. При необходимости выбора нового учреждения придется уточнять, где можно пройти итоговую аттестацию. Для получения допуска к ОГЭ в 9 классе у ученика должна иметься справка о прохождении промежуточной аттестации.
Где брать учебные материалы
Учебные программы вы можете найти:
- на сайте ФГОС (необходимые материалы находятся в свободном доступе);
- на интерактивных платформах, в видеоуроках и авторских курсах;
- у преподавателей, тьюторов и других специалистов.
Полезные рекомендации
Приняв решение о переходе на семейное обучение:
- не бойтесь сделать первый шаг. Тысячи родителей по всей стране уже пошли по такому пути;
- помните, что необязательно обладать навыками педагога. Главное — помочь ребенку с организацией учебных процессов;
- активно взаимодействуйте с единомышленниками. Это могут быть группы в социальных сетях, Telegram-чаты, форумы;
- помните об аттестациях. Сохраняйте записи уроков, выполненные проекты и задания;
- отслеживайте изменения в законодательстве. Например, могут появляться поправки, связанные с онлайн-обучением и цифровыми технологиями.
Вывод
Семейное образование — относительно новая, но уже зарекомендовавшая себя форма образования, позволяющая ребенку развиваться в благоприятной среде. Это не отказ от учебы в школе, а обоснованный выбор, который удобен вам и вашим детям. Если вы планируете создать для ребенка комфортную среду, где он не будет испытывать давления и терять интереса к знаниям — пробуйте новый формат обучения. Главное — заранее ознакомиться с законодательными нормами и не бояться делать первые шаги.
