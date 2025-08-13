Все больше родителей хотят перевести своего ребенка на семейное обучение. Считается, что это позволяет лучше контролировать учебный процесс и снижать нагрузку. Однако некоторые все же опасаются отказываться от традиционного школьного образования из-за множества вопросов. Законно ли это? Можно ли переводиться? Что для этого нужно? Как проходить аттестацию?

Переводить ребенка на семейное обучение имеет право каждый родитель. Главное — заранее изучить актуальную информацию, рассмотреть все аргументы за и против.

Домашнее (семейное) обучение: основные моменты

Семейное обучение — один из способов усвоения школьной программы, при котором учебные процессы полностью или частично протекают в домашних условиях. Контроль качества обучения ложится на родителей или наставников. Дети при этом не посещают школу, однако обязаны сдавать экзамены и выполнять контрольные работы в соответствии с требованиями ФГОС.

Многие считают, что семейное и домашнее обучение — одно и то же. Однако у этих форм образования есть существенные различия:

На домашнее обучение ребенка обычно переводят временно, например при наличии тяжелых заболеваний. Учителя приходят на дом, выдают задания. На семейное обучение переводятся на длительный срок. Родители берут ответственность за качество получаемого образования. Ребенок открепляется от школы и обучается дома.

Почему стоит выбрать семейное образование

Все больше родителей хотят заменить традиционное школьное образование семейным, поскольку этот вариант имеет следующие преимущества:

он подходит детям, которым по каким-либо причинам сложно адаптироваться в классической школе;

индивидуальный подход к подаче материала позволяет учитывать и развивать интересы ребенка;

его легко совмещать со спортом, творчеством, путешествиями;

обучающие платформы, онлайн-ресурсы и курсы можно использовать в любое удобное время.

Семейное образование не считается отказом от системы. Это одна из предусмотренных законом форм получения образования.

Юридические аспекты

Все права родителей, желающих перевести ребенка на семейное обучение, закреплены в ФЗ № 273. Согласно статье 17, семья имеет право выбирать форму получения школьного образования. Также:

родители имеют право прикрепить ребенка к любой школе для промежуточной и итоговой аттестации. Он получает общегосударственное образование, сдает ОГЭ и ЕГЭ, получает аттестат установленного образца;

семейное обучение можно сочетать с иными формами образования. Например, часть материала можно осваивать самостоятельно, часть — с помощью онлайн-школы или репетитора.

Порядок перевода на семейное обучение

Если вы приняли решение, важно следовать пошаговой инструкции и соблюдать требования законодательства. Алгоритм перевода включает следующие этапы:

Подачу соответствующего заявления в органы образования. Оно является уведомлением, а не прошением. Заявление в письменном виде отправляют в управление образования вашего населенного пункта. Для этого можно посетить учреждение лично, воспользоваться обычной или электронной почтой. Подачу заявления на отчисление из школы. В нем должно быть указано, что ребенок отчисляется в связи с переводом на семейное обучение. Попросите, чтобы школа подготовила выписку из журнала успеваемости, личное дело и другие документы. Выбор школы для промежуточных аттестаций и экзаменов. Ребенок должен выполнять контрольные и проектные работы, сдавать экзамены. Для этого можно выбрать лицензированную онлайн-школу, частную или государственную школу по месту регистрации или жительства. Также можно сдавать экзамены в школе, из которой ребенок выбыл на домашнее обучение. Уточнить наличие лицензии можно через реестр Рособрнадзора. Подписание договора об условиях аттестации. Этот этап не является обязательным. Благодаря договору вы сможете понимать, какие виды работ предстоят и какие темы придется изучать. К распространенным способам аттестации относятся: контрольные работы, сдача экзаменов, предоставление проектов и портфолио. Организация процесса обучения. Это достаточно сложная задача, поскольку вам придется выбирать учебные пособия, способы подачи материала. Заниматься можно с родителем, педагогами онлайн-школы, репетиторами.

Оптимальным вариантом считается объединение с другими семьями для создания мини-групп и поиска педагога. Важно, чтобы ребенок получал качественные знания, которые помогут ему пройти итоговые аттестации.

Особенности школьных аттестаций

Аттестация — один из самых важных моментов, поскольку она помогает оценивать качество получаемого образования. Чаще всего ребенок будет сталкиваться с контрольными работами, тестами и проектами. После окончания 9 класса он будет сдавать ОГЭ, после 11 класса — ЕГЭ. При невозможности очной сдачи допускается выбор онлайн-школы.

Преимущества и недостатки семейного обучения

К положительным сторонам такой формы образования относятся следующие:

Гибкий график. Занятия могут проводиться утром или вечером, даже в дороге. Индивидуальный подход. Ребенок может выбирать любимые предметы для углубленного изучения. Отсутствие стрессов. Ребенку не приходится адаптироваться к школьной среде, он не столкнется с давлением и травлей. Экономия средств. Родителям не придется тратить деньги на школьную форму, питание и сборы. Самостоятельность. Ребенок приобретает навыки принятия решений, планирования времени, самостоятельной работы.

К недостаткам относятся следующие моменты:

Для социализации ребенка необходимо водить в секции и кружки, устраивать ему встречи со сверстниками. Родители несут ответственность за успеваемость ребенка. В организацию учебных процессов придется вложить немало сил. Придется часто сталкиваться с неудобными вопросами окружающих.

Особенности современного семейного образования

В области альтернативных форм обучения в 2025 году произошло несколько важных изменений:

появилось больше онлайн-школ, в которых можно удаленно проходить аттестацию;

был упрощен порядок прикрепления к школам для сдачи контрольных и экзаменов;

сообщество школьников, находящихся на самостоятельном обучении, существенно расширилось, поэтому вы легко найдете поддержку;

в некоторых регионах реализованы программы помощи школьникам, выбравшим домашнее образование;

появилось больше учебных материалов, тренингов и курсов, облегчающих организацию образовательных процессов.

Особенности сдачи экзаменов

Получить аттестат государственного образца без сдачи ОГЭ и ЕГЭ невозможно. Если у вас имеется прикрепление к бывшей школе, вы будете сдавать экзамены вместе с другими ее учениками. При необходимости выбора нового учреждения придется уточнять, где можно пройти итоговую аттестацию. Для получения допуска к ОГЭ в 9 классе у ученика должна иметься справка о прохождении промежуточной аттестации.

Где брать учебные материалы

Учебные программы вы можете найти:

на сайте ФГОС (необходимые материалы находятся в свободном доступе);

на интерактивных платформах, в видеоуроках и авторских курсах;

у преподавателей, тьюторов и других специалистов.

Полезные рекомендации

Приняв решение о переходе на семейное обучение:

не бойтесь сделать первый шаг. Тысячи родителей по всей стране уже пошли по такому пути;

помните, что необязательно обладать навыками педагога. Главное — помочь ребенку с организацией учебных процессов;

активно взаимодействуйте с единомышленниками. Это могут быть группы в социальных сетях, Telegram-чаты, форумы;

помните об аттестациях. Сохраняйте записи уроков, выполненные проекты и задания;

отслеживайте изменения в законодательстве. Например, могут появляться поправки, связанные с онлайн-обучением и цифровыми технологиями.

Вывод

Семейное образование — относительно новая, но уже зарекомендовавшая себя форма образования, позволяющая ребенку развиваться в благоприятной среде. Это не отказ от учебы в школе, а обоснованный выбор, который удобен вам и вашим детям. Если вы планируете создать для ребенка комфортную среду, где он не будет испытывать давления и терять интереса к знаниям — пробуйте новый формат обучения. Главное — заранее ознакомиться с законодательными нормами и не бояться делать первые шаги.