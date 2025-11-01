Как поднять оценки за четверть: 14 простых шагов для школьника без репетитора

Что делать, если четверть на исходе, а оценки оставляют желать лучшего? Не спешите паниковать или искать дорогостоящего репетитора. С помощью правильного плана и настойчивости можно самостоятельно улучшить успеваемость. Сегодня мы поделимся 14 простыми шагами, которые помогут поднять оценки за короткое время — без стресса и перегрузок.

Этими советами делятся учителя онлайн-школы «Дом Знаний», где сотни учеников по всей России проходят обучение дистанционно, успешно готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, и получают аттестат государственного образца — учась в удобном онлайн-формате и без давления.

14 шагов, чтобы поднять оценки за четверть

1. Оцените своё текущее положение

Пройдитесь по дневнику: какие предметы западают, где не хватает баллов. Это поможет чётко понимать, на что делать акцент.

2. Поговорите с учителем

Обычный разговор может многое прояснить: учитель подскажет, какие темы нужно подтянуть или какие работы можно пересдать.

3. Составьте план

Определите, сколько времени вам нужно на каждый предмет, и распределите нагрузку на ближайшие недели.

4. Начните с простого

Начинайте с тех задач, которые проще завершить. Это создаст ощущение прогресса и поднимет мотивацию.

5. Организуйте рабочее место

Минимум отвлекающих факторов, удобный стол, хорошее освещение — важные факторы для продуктивности.

6. Используйте современные технологии

Учитесь онлайн, смотрите видеоуроки, проходите тесты. В «Доме Знаний» ученики проходят интерактивные задания, которые помогают быстро запоминать материал.

7. Присоединяйтесь к онлайн-школе

Дистанционная учёба в аккредитованной онлайн-школе поможет поддерживать дисциплину. В «Доме Знаний» дети учатся по государственной программе, готовятся к экзаменам и получают аттестат гос. образца.

8. Делайте небольшие перерывы

Умение отдыхать — ключ к эффективному обучению. Используйте технику «25 минут работы — 5 минут отдыха».

9. Подтягивайте точечные темы

Не нужно перечитывать весь учебник. Сфокусируйтесь на самых проблемных темах по каждому предмету.

10. Повторяйте ежедневно

Лучше заниматься по 20–30 минут каждый день, чем устраивать марафоны перед контрольной.

11. Решайте больше практических задач

Теория без практики — пустая трата времени. Отрабатывайте навыки на примерах и реальных задачах.

12. Спрашивайте, если что-то непонятно

Не бойтесь задавать вопросы. В «Доме Знаний» учителя всегда на связи — онлайн, в чате или на занятиях в прямом эфире.

13. Следите за сном и питанием

Невозможно продуктивно учиться на пустом желудке или без сна. Заботьтесь о своём здоровье!

14. Не сравнивайте себя с другими

Сравнивайте себя только с собой вчерашним. Главное — видеть собственный прогресс.

Советы от учителей «Дома Знаний»

Делайте упор на слабые места. Не бойтесь сложных тем — с помощью практики они отойдут на второй план.

Учитесь с интересом. Ищите связи с реальной жизнью: это помогает понять — зачем вам тот или иной предмет.

Пробуйте разные форматы. Видео, аудио, интерактивные задания — всё это делает обучение эффективным и увлекательным.

Вывод: поднять оценки реально — даже за одну четверть