Зависимость у подростков проявляется в самых разных формах: от постоянного нахождения в социальных сетях и компьютерных играх до употребления алкоголя или наркотиков. Если зависимость от гаджетов распознать несложно, то с алкогольной или наркотической дело обстоит гораздо хуже. Чтобы избежать опасных последствий, родители должны знать основные признаки зависимости.

Отсутствие интереса к окружающему миру

Изменение интересов, равнодушие к привычным вещам считается одним из первых признаков зависимости. Например, ранее ребенок любил читать или играть в футбол, а потом неожиданно перестал. Родителям стоит обращать внимание на такие моменты.

Зависимый подросток часто отсутствует дома, на занятиях в школе или тренировках. Он не дает прямых ответов на вопросы о том, где он был. Также в ход идут придуманные истории про себя и друзей. На вопросы об увлечении он не отвечает, уходит от разговоров.

Изменения в социальном поведении

Общительный ребенок при появлении зависимости резко становится замкнутым. Подростки, которые раньше много общались с друзьями, начинают избегать привычных компаний. У большинства зависимых людей круг общения резко сокращается. Они стараются больше времени проводить в одиночестве или в компании тех, кто разделяет подобные взгляды.

Беспокоиться стоит, если ребенок перестал общаться с родственниками и друзьями. Например, если подросток ранее регулярно ходил на прогулки со сверстниками, снимал видео для социальных сетей, а сейчас проводит время в одиночестве или за компьютерными играми.

Снижение успеваемости

Резкое ухудшение оценок в школе, отказ от выполнения домашних заданий и прогулы могут свидетельствовать о появлении серьезных проблем, к которым относится и зависимость. Если ребенок спит на уроках, упускает важные моменты и постоянно отвлекается, это может быть связано не только с усталостью.

Физические изменения

Отсутствие аппетита, расширение зрачков, резкий набор или снижение веса могут свидетельствовать о наличии зависимости. Также нужно обратить внимание на головные боли, сонливость, апатию, постоянную усталость. Подобные симптомы могут быть связаны не только с зависимостью, но и с эмоциональными перегрузками или депрессивным расстройством.

Постоянная потребность в деньгах

Ребенок, имеющий зависимость, необъяснимо тратит карманные деньги, начинает постоянно просить их, придумывая всевозможные истории. Со временем подростки начинают красть средства из кошелька родителей, семейных копилок.

Ложь, скрытность

Алкогольная или наркотическая зависимость часто сопровождаются подобными изменениями в поведении. Ребенок замыкается в себе, дает лживые ответы на вопросы родителей. Такие изменения не стоит оставлять без внимания. Зависимый человек всеми способами пытается скрыть свое поведение от родных и друзей.

Скачки настроения

Резкие изменения в эмоциональном состоянии должны стать поводом для беспокойства. Зависимые подростки часто испытывают подавленность, тревогу и раздражение, особенно если отсутствует доступ к объекту зависимости.

Резкие перепады настроения также свидетельствуют о наличии серьезных проблем. Родители должны аккуратно выяснить, что происходит в жизни ребенка. Скандалы и нервные срывы, нежелание заниматься привычными делами, депрессии — веский повод для обращения к специалисту.

Стыд, неуверенность в себе

Чувство стыда или вины, неуверенность в себе становятся последствиями зависимости. Согласно результатам исследования Американской психологической ассоциации, 30% зависимых подростков имеют заниженную самооценку. Такая ситуация только усугубляет зависимость.

Своевременное обнаружение подобных признаков поможет быстрее справиться с возникшей проблемой. Как показывает практика, поддержка и помощь родителей играет важную роль в избавлении от любых зависимостей.

Что делать, если у ребенка есть вышеуказанные признаки

В первую очередь, не стоит паниковать и устраивать скандал. Ребенок испытывает сильный стресс и переживает не лучшие времена. Наличие даже нескольких признаков не всегда свидетельствует о зависимости. Продолжайте наблюдать, собирайте как можно больше информации. Спросите у учителей, как он ведет себя в школе, пообщайтесь с его друзьями и их родителями. Узнайте, не заметили ли они каких-либо изменений.

Попробуйте позвать ребенка на разговор. Поговорите о том, что вас беспокоит в его поведении и состоянии. Не говорите о своих подозрениях напрямую. Расскажите о своих страхах и чувствах, постарайтесь сделать так, чтобы ребенок начал доверять вам. Если он начал рассказывать о том, что его беспокоит — первый шаг сделан. Предложите помощь, но не давите.

Если ребенок рассказал о наличии зависимости, объясните ему, почему необходимо избавляться от нее. Ненавязчиво предложите обратиться к специалисту. Психологи и психотерапевты используют все необходимые методики и инструменты для лечения. Справиться с зависимостью в одиночку практически невозможно. Родители также должны получать поддержку специалистов.

На время лечения полностью оградите ребенка от стрессов. Помогите ему упорядочить свой день, наполнив его понятными и предсказуемыми событиями. Важно поддерживать баланс между трудом и отдыхом. Выделите время для чтения, выполнения домашних заданий, игр, общения с друзьями.

Также важно направлять энергию в правильное русло и отвлекаться от повседневных задач. Ищите альтернативные увлечения, которые могут занимать внимание. Это художественные кружки, спорт, волонтерская работа. Все эти занятия помогут изменить поведение зависимого в лучшую сторону.

Важным этапом профилактики считается обсуждение опасных последствий зависимости. Расскажите, как употребление алкоголя и наркотиков влияет на физическое и психическое здоровье и будущую жизнь.

Вывод

Зависимость у подростка — серьезная проблема, с которой может столкнуться любая семья. При правильном подходе к ее решению вы сможете помочь ребенку справиться с этой ситуацией, встать на путь выздоровления и вернуться к нормальной жизни.