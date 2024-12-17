У одного из известнейших философов ХХ века Людвига Витгенштейна есть интересное высказывание о преимуществах изучения иностранных языков: «Границы моего языка — это границы моего мира». Действительно, владение языками не только служит средством самосовершенствования, но и открывает перед человеком массу возможностей.
Лингвистические навыки позволяют без проблем путешествовать, получать доступ к международному рынку труда и другим важным сферам общественной жизни. Упоминание в резюме владения любым иностранным языком (даже самым экзотическим) всегда дает преимущество, так как является убедительным свидетельством трудолюбия и целеустремленности. Кроме того, известно, что люди, владеющие несколькими языками, быстрее принимают решения, более креативны, их память цепкая, они хорошо защищены от деменции и болезни Альцгеймера. Но для этого необходимо выучить по крайней мере один иностранный язык, хотя бы на базовом уровне. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельное изучение языка намного упрощается, если к настойчивости добавить несколько лайфхаков.
1. Поставьте цель
Одного только желания выучить иностранный язык мало. Для достижения успеха нужно поставить перед собой конкретную и реалистичную цель. Все языки богаты и многогранны. Без четкой цели легко заблудиться среди миллионов слов. Постановка задачи помогает выбрать учебные материалы и методы обучения, которые будут наиболее эффективны.
Определение цели облегчает шкала языковых компетенций CERF. Она включает в себя 6 уровней:
- А1 — элементарный;
- А2 — предпороговый;
- В1 — самостоятельное владение;
- В2 — пороговый продвинутый;
- С1 — свободное владение;
- С2 — владение в совершенстве.
Для каждого уровня разработано множество учебных материалов, которые подходят для самостоятельного изучения.
Реалистичная цель — мощный мотиватор. Когда имеется ясная картина того, что нужно достичь, лучше сохраняется энтузиазм, активнее преодолеваются трудности.
Наличие цели помогает измерять прогресс в изучении языка. Даже небольшое улучшение, такое как запоминание всего одного нового слова в день, становится дополнительным стимулом к дальнейшей работе.
Вслед за постановкой цели следует разработка плана занятий. Эффективное распределение времени защищает как от простоев, так и от переутомления. Также цель не дает вам сбиваться с пути. Например, если нужно освоить деловой английский, то необходимо сосредоточить внимание на бизнес-лексиконе. При этом нельзя тратить много времени на запоминание пословиц, жаргонизмов, устаревших слов. Эти темы очень интересны, но к их изучению следует приступать после достижения поставленной цели.
Успешное выполнение плана приносит чувство удовлетворения. Возникает желание покорять новые вершины, углублять свои познания, ставить перед собой более сложные задачи. Таким образом, постановка цели поддерживает неослабевающий интерес к изучению нового языка.
2. Заведите привычку
Регулярность и систематичность занятий — лучшие друзья тех, кто желает выучить язык. Ежедневные 30-минутные занятия приносят больше пользы, чем часовые, но через день. Многочасовой мозговой штурм раз в неделю — это самый неэффективный способ.
Ежедневные, пусть даже очень краткие занятия не дают изученному материалу улетучиваться из памяти. Так вы каждый день сможете заучивать что-то новое. Если же заниматься лишь изредка, то большая часть времени будет уходить на вспоминание пройденного, из-за чего возникает ощущение бесплодности усилий.
Частые короткие занятия быстро входят в привычку, легко встраиваются в ежедневный график дел. Найти несколько минут легче, чем выкроить несколько часов. Кроме того, короткие занятия не вызывают утомления и скуки, поэтому учеба продуктивна.
3. Погрузитесь в язык
Погружение в иностранный язык подразумевает ежедневное использование на бытовом уровне. При этом мозг приучается свободно мыслить на чужом языке, быстро строить необходимые ассоциации, не делая перевода.
Использование погружения потребует определенных усилий, но вознаграждением будет ускоренное овладение языковыми навыками. Для этого следует переключить свои любимые социальные сети, телефон, электронную почту на изучаемый язык. В первое время это покажется весьма утомительным, но буквально через несколько дней будет восприниматься как нечто естественное.
Благодаря такому приему любое посещение сети превратится в интенсивный микроурок. При поглощении контента, который вызывает у вас живой интерес, мозг работает с максимальной производительностью. Например, вы без усилий после одного просмотра запоминаете длинный и запутанный сюжет очередного эпизода любимого сериала — потому что интересно. Но для запоминания коротенького грамматического правила тратится множество бесплодных попыток — потому что информация сухая, абстрактная и не кажется интересной.
Социальные сети, переключенные на иностранный язык — это своеобразная подслащенная пилюля. Мы даем мозгу то, что ему интересно, и при этом вынуждаем его запоминать не только забавную информацию, но и действительно ценные вещи: новые слова, словосочетания, грамматические конструкции.
4. Запомните важнейшие слова
Словарный запас в любом языке огромен. Каждое слово характеризуется частотой употребления. Так, статистика утверждает, что в русском языке чаще всего используется союз «и», а в английском артикль «the».
Некоторые слова употребляются настолько редко, что их значение известно только узкому кругу специалистов. Например, вы не сомневаетесь в том, что вы отлично владеете русским языком. Более того, русский ваш родной. Но, скорей всего, фразы «Сырая каныга содержит 4,7% БЭВ» или «Рибоза — это эпимер арабинозы» поставят вас в тупик. Неспециалисту понятны только слова «сырая», «содержит», «это». Расшифровать эти загадочные фразы, не имея специальных знаний, невозможно.
Очевидно, что если вы во всех подробностях изучите значение слова «эпимер», то использовать его вы сможете, только общаясь с учеными-химиками или биологами. Понадобится оно вам только для обсуждения научных проблем. В разговорах на повседневные темы надобности в подобных словах не возникает совсем.
К сожалению, в учебниках иностранных языков есть «ловушки», которые заводят новичков в лингвистические дебри, что значительно снижает эффективность обучения. В этом случае все не так очевидно, как в примере с научной терминологией. Например, в английском языке существует 12 различных времен глагола. Для общения достаточно знать всего лишь 5. Но в учебниках грамматики основное внимание уделяется самым сложным и малоупотребительным временам. Поэтому, приступая к изучению языка, нужно аккуратно подбирать учебники, чтобы не увязнуть в изучении какой-нибудь красивой, но чрезвычайно редко употребляемой грамматической конструкции.
Сегодня поиски самых употребительных слов не составляют особого труда. В интернете и в книжных магазинах можно найти множество разговорников и словарей, в которых собраны самые необходимые слова и выражения. Также нужно иметь в виду, что служебные части речи (предлоги, частицы, союзы, вспомогательные глаголы, артикли) всегда являются максимально употребительными. Поэтому их необходимо заучивать в первую очередь — это существенно облегчит дальнейшее изучение языка.
Еще одна отличная «подслащенная лингвистическая пилюля» — просмотр фильмов, мультфильмов и сериалов на изучаемом языке. Выберите самые любимые, тогда многократный просмотр не будет вызывать скуку. Пользуйтесь субтитрами, чтобы облегчить себе задачу. При первом просмотре включайте русские субтитры, при повторном — иностранные. Такой метод помогает научиться воспринимать разговорный язык со всеми его особенностями.
5. Ищите и создавайте контекст
Заучивать слова намного легче, когда они находятся в контексте. Это помогает мозгу устанавливать ассоциативные связи, и слово прочно удерживается в памяти.
Когда слово представлено вне контекста, оно воспринимается просто как некая абстрактная единица, не связанная ни с чем конкретным. От такой информации мозг всегда избавляется быстрее. Но если новое слово встречается в контексте, то оно естественным образом ассоциируется с другими словами и с ситуацией, которую этот контекст описывает.
Особенно хорошо запоминаются слова, которые находятся в контексте с уже известными, созвучными или похожими на русские. Например, вы хотите запомнить новое для себя английское слово «fat» (жирный). Заучивать его вне контекста довольно трудно. Но если рассмотреть его всего лишь в коротком словосочетании «fat cat» (жирный кот), то благодаря созвучию слов и интуитивно понятному слову «cat» заучивание пройдет легко и быстро. Этот прием справедлив для изучения любых языков. Так, тот же «жирный кот» на китайском будет звучать как «féí māo» — здесь просматривается неожиданная аналогия между китайским «féí» и английским «fat», а запомнить слово «māo» (кот) очень просто, потому что это слово похоже на мяуканье кота.
Контекст особенно хорошо помогает запоминать разные значения одного и того же слова, которые не всегда имеют русский аналог. Например, английское «run», кроме «бежать», означает еще и «управлять», и «работать». Запомнить это в отрыве от контекста сложно. Но такие предложения, как «She runs a farm» (она управляет фермой) или «The man will run the mill» (этот человек будет работать на мельнице) запомнить значительно легче. Контекст наглядно демонстрирует все нюансы значения слова.
Подбирать контекст любой сложности помогают онлайн-словари и онлайн-сервисы, такие как context.reverso.
6. Выберите учебник
Изучение языка невозможно без учебников. Даже самый скучный учебник предлагает четкую структуру материала, что особенно важно для тех, кто старается выучить язык самостоятельно.
Любой учебник приводит строгие определения, формулировки правил, таблицы исключений для запоминания. Также он делится на темы, для каждой из которых приведены примеры и упражнения для закрепления материала. Четкая структура систематизирует знания и помогает избежать хаотического метания по темам.
Изучающим языки самостоятельно рекомендуется использовать несколько разных учебников. При выборе пособий следует обратить внимание на последовательность изложения. Хороший учебник подает материалы, двигаясь от простого к сложному, содержит много примеров, наращивает словарный запас постепенно, слова предыдущих уроков используются в следующих. Переход от одной темы к другой делается плавно, материал воспринимается, как логически связанная цепочка.
Качественный учебник обязательно включает в себя разнообразные упражнения (чтение, письмо, аудирование) с ответами. Это позволяет самостоятельно прорабатывать все аспекты языковой компетенции и исправлять ошибки, допущенные при выполнении заданий.
Учебник должен соответствовать поставленным целям. Современные пособия обычно содержат пояснение, кому они предназначены: «для начинающих», «для юристов», «для медиков», «деловая лексика», «подготовка к ЕГЭ», «разговорник для туристов» и другие. Языковые уровни тоже указываются на обложках учебников.
7. Читайте и пишите
Методы изучения, основанные на чтении, полезны на всех уровнях. Они идеально подходят для тех, кто интересуется литературой. Сказки, рассказы и повести изобилуют словами и самыми употребительными грамматическими конструкциями.
Если у вас есть какой-нибудь любимый писатель, постарайтесь найти его произведения на соответствующем языке и читайте их с удовольствием. Даже если текст покажется слишком сложным, вы все равно будете усваивать информацию легче и быстрее, чем работая со скучным учебным материалом. Повысить эффективность этого метода помогает параллельное чтение на русском и иностранном по методу Франка. Так вам не придется ломать голову над самыми сложными фразами.
Освоение письма — еще один из самых эффективных методов, помогающих быстро выучить язык. Если вы ведете ежедневник, дневник, составляете списки покупок или памятки, то делайте это на изучаемом языке. Словарный запас в данном случае довольно ограничен, но суть в том, что вы поддерживаете свое владение изучаемым языком «в тонусе». Мозг постоянно получает подтверждение того, что эта информация важна и забывать ее нельзя.
Еще один эффективный прием — ведение собственного словарика. Лучше всего записывать слова от руки в тетрадку. Сделайте красивое оформление: приобретите блокнот или тетрадь, которые вам действительно нравятся, используйте для письма цветные ручки, фломастеры и линеры.
Записывайте не только отдельные слова, но и целые фразы с ними. Кстати, это занятие не только помогает выучить язык, но еще и является мощным антистрессом. Во-первых, письмо от руки заставляет человека максимально сосредоточиться, что автоматически отвлекает от текущих проблем. Во-вторых, сознание того, что вы не тратите драгоценное время впустую, а занимаетесь самосовершенствованием, приносит удовлетворение и повышает самооценку.
Возможно, ведение дневника и заполнение словарика пробудит в вас желание освоить еще и каллиграфию. Это будет двойная польза.
8. Работайте над произношением
Произношение — один из важнейших аспектов. Чтобы его освоить, необходимо слушать, как говорят носители. Делать это удобно с помощью аудиокниг, подкастов, теле- и радиопередач, фильмов, мультфильмов. Слушать песни тоже можно, но они менее полезны, так как звучание слов в них искажается ради мелодии.
Занимаясь шлифовкой произношения, повторяйте слова и предложения вслед за носителем. Старайтесь воспроизводить не только слова, но и интонацию фразы.
Проконтролировать качество собственного произношения при самостоятельных занятиях помогает диктофон. Вы произносите слово или фразу, записывает их, а потом прослушиваете и сравниваете с тем, как говорит носитель.
Во всех хороших учебниках есть раздел, в котором содержатся подробные описания звуков и техники их произнесения. Внимательно прочитайте этот материал и постарайтесь воспроизвести звуки с учетом полученных рекомендаций.
Выполняйте специальные артикуляционные упражнения для губ и языка. Они укрепляют мышцы речевого аппарата. Благодаря им ваша речь станет более четкой и красивой даже на родном языке.
Прослушать произношение конкретного слова помогают такие сайты, как forvo.com. Поисковик YouGlish тоже удобен, но он подходит только тем, кто занимается изучением английского.
9. Найдите, с кем поговорить
Любой язык — это средства общения. Поэтому один из главных секретов изучения иностранного языка заключается в разговоре и чтении вслух. Молча язык выучить невозможно. Чтобы заговорить, нужно разговаривать — без этого никак.
Известно, что один час общения с носителем иностранного языка (несмотря на то, что почти ежесекундно приходится заглядывать в словарь) по эффективности равен как минимум пяти часам занятий в группе или десяти часам самостоятельной работы с книгами и аудиопрограммами для изучения языка. Живое общение включает в мозгу те самые механизмы, которые работают в раннем детстве, когда ребенок учится говорить на родном языке.
Совсем без зубрежки запомнить тысячи новых слов и словосочетаний невозможно. Если человек пытается запомнить новое слово, фразеологизм или идиому с помощью учебника или карточек, то повторить придется раз сто, а может, и больше. Информация запоминается с большим трудом, а исчезает из памяти с чрезвычайной легкостью. Но если ту же лексическую единицу приходится использовать во время общения с носителем языка, то она почти мгновенно врезается в память без каких-либо проблем.
Причина такой неравномерности в усилиях, которые приходится затрачивать на заучивание, заключается в том, что мозг отдает безусловный приоритет запоминанию сигналов, поступающих из реального, а не из книжного мира. Во время разговора с другим человеком мозг воспринимает звуки, изображения, запахи, прикосновения. Одновременно с этим он с максимальной скоростью вынужден извлекать из памяти нужные слова и приводить в движение голосовой аппарат. При этом в мозгу образуется значительно больше новых нейронных связей, чем при чтении.
Слова, которые не используются на практике, воспринимаются мозгом как мертвый груз, от которого следует избавиться, что и происходит, несмотря на искреннее желание человека удержать в памяти информацию.
10. Играйте
Воспоминания, связанные с эмоциями, удерживаются в памяти дольше всего. Воспользуйтесь этим свойством мозга и постарайтесь соединить слова и выражения, которые вы заучиваете, с приятными эмоциями.
Огромную пользу заключают в себе игры со словами. Они не только забавны, но еще и развивают ассоциативное мышление, которое играет ключевую роль в изучении языков. Когда человек разгадывает кроссворды, чайнворды, шарады, пытается подобрать слово или составить предложение, он автоматически выстраивает связи между всеми известными ему лексическими единицами, изо всех сил старается вспомнить слова, прячущиеся в самых отдаленных закоулках памяти. Это помогает быстро усваивать новую информацию, освежать пройденный материал, улучшать восприятие контекста.
Одно из важных преимуществ игр со словами заключается в том, что они благотворно влияют на все виды человеческой памяти. Именно поэтому эти игры рекомендуются для профилактики и лечения деменции и даже депрессии. Все разновидности кроссвордов требуют от игроков активно искать информацию в собственной памяти или в словарях, что способствует ускоренному запоминанию. Даже если вы воспользуетесь помощью нейросети или какой-нибудь программы для подбора слов, это все равно принесет большую пользу и поможет быстрее выучить язык.
Исследования показывают, что слова, которые человек запоминает, разгадывая кроссворды, держатся в памяти значительно лучше. Это связано с ощущением победы, которое человек испытывает, когда записывает в клеточки угаданное слово.
Регулярные игры со словами быстро расширяют словарный запас и помогают усваивать грамматические понятия. Особенно полезны игры, в которых нужно найти антонимы или синонимы, угадать слово по описанию или картинке, расшифровать закодированные слова.
Для совершенствования грамматических навыков следует выбирать игры, в которых требуется составлять фразы из предложенных слов или заполнять пропуски в тексте, подбирать подходящие союзы, предлоги, правильные формы глаголов.
Сегодня в интернете представлено огромное разнообразие игр со словами, рассчитанных на любые уровни владения языком. Играть можно на компьютере либо установив игровое приложение на смартфон. Благодаря обилию вариантов каждый найдет подходящий формат в зависимости от своих предпочтений.
У изучения языка в форме игры есть только один недостаток — с его помощью невозможно подготовиться к сдаче серьезного экзамена. Если предстоит проходить собеседование или сдавать тесты, то без зубрежки и нервотрепки не обойтись. Здесь действуют те же механизмы, что и при сдаче, например, ЕГЭ по русскому. Любому носителю русского приходится специально готовиться, чтобы успешно пройти этот экзамен. То же самое справедливо и для любых других языков.
Заключение
Существует множество советов, повышающих эффективность изучения языка. Но важнее всего сделать так, чтобы иностранный язык, который вы изучаете, стал естественной частью вашей жизни. Приобретенные навыки сохраняются только в том случае, когда ими пользуются. К сожалению, любая информация забывается, если не находит себе применения, и языки больше всего подвержены забыванию.
Не менее важный секрет — регулярность занятий и упорное стремление к прогрессу. Тогда каждый новый день будет приближать вас к свободному владению. Практикуйтесь чаще и празднуйте заслуженные победы!
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается