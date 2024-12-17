Одного только желания выучить иностранный язык мало. Для достижения успеха нужно поставить перед собой конкретную и реалистичную цель. Все языки богаты и многогранны. Без четкой цели легко заблудиться среди миллионов слов. Постановка задачи помогает выбрать учебные материалы и методы обучения, которые будут наиболее эффективны.

Определение цели облегчает шкала языковых компетенций CERF. Она включает в себя 6 уровней:

А1 — элементарный;

А2 — предпороговый;

В1 — самостоятельное владение;

В2 — пороговый продвинутый;

С1 — свободное владение;

С2 — владение в совершенстве.

Для каждого уровня разработано множество учебных материалов, которые подходят для самостоятельного изучения.

Реалистичная цель — мощный мотиватор. Когда имеется ясная картина того, что нужно достичь, лучше сохраняется энтузиазм, активнее преодолеваются трудности.

Наличие цели помогает измерять прогресс в изучении языка. Даже небольшое улучшение, такое как запоминание всего одного нового слова в день, становится дополнительным стимулом к дальнейшей работе.

Вслед за постановкой цели следует разработка плана занятий. Эффективное распределение времени защищает как от простоев, так и от переутомления. Также цель не дает вам сбиваться с пути. Например, если нужно освоить деловой английский, то необходимо сосредоточить внимание на бизнес-лексиконе. При этом нельзя тратить много времени на запоминание пословиц, жаргонизмов, устаревших слов. Эти темы очень интересны, но к их изучению следует приступать после достижения поставленной цели.

Успешное выполнение плана приносит чувство удовлетворения. Возникает желание покорять новые вершины, углублять свои познания, ставить перед собой более сложные задачи. Таким образом, постановка цели поддерживает неослабевающий интерес к изучению нового языка.

2. Заведите привычку