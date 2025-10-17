Переход в 8 класс не сопровождается кардинальными переменами в расписании уроков. Перечень обязательных предметов изменяется незначительно. Вместе с тем существенно возрастает сложность учебных материалов и требования к знаниям учеников. Начинается серьезная подготовка к ОГЭ, который предстоит сдавать в 9 классе.

Список обязательных предметов в 2025–2026 учебном году

Подросткам, переходящим в 8 класс, предстоит освоить новые знания и навыки, расширить свою картину мира и готовиться к предстоящему ОГЭ.

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет следующий перечень обязательных дисциплин, изучаемых в 8 классе средней школы:

русский язык;

литература;

иностранный язык;

алгебра;

геометрия;

теория вероятностей и статистика

информатика;

история;

обществознание;

география;

биология;

физика;

химия;

труд (технология);

физическая культура;

основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР);

разговоры о важном.

Главные особенности программы обязательных предметов в восьмом классе заключаются в следующем.

Русский язык. Программа направлена на углубление уже имеющихся знаний. Школьники учатся распознавать разные типы повествования, переосмысливать прочитанное. Они получают навыки использования справочной литературы и составления конспектов. Продолжается изучение синтаксиса. Ребята исследуют закономерности формирования словосочетаний разных типов: глагольных, именных и наречных. Также есть специальный модуль аудирования. Учащимся предлагается прослушивать литературные тексты, извлекать главную мысль, фиксировать ключевые моменты письменно. Литература. Часть курса посвящена русскому фольклорному наследию и произведениям духовного содержания, таким как «Житие Сергия Радонежского». Также школьникам предлагается прочитать и проанализировать произведения Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Помимо классики XIX века, учащиеся знакомятся с творчеством писателей первой половины XX столетия, таких как Михаил Зощенко, Андрей Платонов, Александр Твардовский. Заключительный раздел посвящен ознакомлению с шедеврами мировой литературы. Среди авторов — Шекспир, Гете, Вальтер Скотт. Английский язык. Ребята углубляют знания грамматики, продолжают работу с временами глаголов, осваивают конструкцию придаточных предложений времени и условия, повторяют образование причастий. Читательские навыки развиваются путем чтения текстов как вслух, так и про себя. Алгебра. Программа ориентирована на глубокое усвоение ключевых понятий и операций. Детально рассматриваются натуральные и целые числа, операции пересечения, объединения и нахождения разности множеств. Большое внимание уделяется решению уравнений и неравенств, квадратных и дробно-рациональных уравнений, построению и преобразованию графиков функций. Геометрия. Глубоко изучаются свойства треугольника. Рассматриваются параллельные прямые, различные четырехугольники, круг и окружность. Школьники учатся вычислять площади, делать чертежи, проводить доказательства. Центральное место занимает теорема Пифагора и ее следствия. Вероятность и статистика. Ребят знакомят с табличным представлением данных, операциями над множествами, случайными событиями и их вероятностями. Информатика. Восьмиклассники учатся работать в разных системах счисления, знакомятся с основами теории алгоритмов, приобретают практические навыки написания простейших программ для компьютера. Часть занятий посвящается устройству компьютера, его основным компонентам, принципам функционирования операционной системы. История. Курс охватывает важнейшие события мировой истории: зарождение Соединенных Штатов Америки, Великую Французскую Революцию XVIII века, а также процессы колонизации азиатских государств. У школьников формируется целостное представление о становлении современных политических границ и влиянии великих исторических потрясений на мировую историю. Большой раздел курса посвящен глубокому изучению отечественной истории. Программа существенно обновлена, дополнена историческими периодами, которые раньше изучались девятиклассниками. Теперь ученики 8 класса начинают изучать яркие страницы российской истории начала XIX века. География. Изучается освоение территории Российского государства, особенности географического положения и государственных границ современной России. Ученики знакомятся со строением земной коры, климатическими поясами, многообразием природных зон, составляющих уникальность нашей планеты. Рассматривается социально-демографическая ситуация в России: динамика роста населения, изменения численности населения в течение последних двух столетий, причины миграционных процессов и результаты регулярных переписей населения. Биология. Центральное место занимает изучение происхождения человека и этапов эволюционного процесса, сформировавших современного Homo sapiens. Также программа знакомит учащихся с клеточным уровнем организации человеческого тела, основами устройства нервной, двигательной, сердечно-сосудистой, лимфатической, дыхательной и пищеварительной систем. Рассматривается структура головного мозга, механизмы восприятия органами чувств, природа врожденных и приобретенных рефлексов, способы адаптации к окружающей среде. Подробно разбираются стадии развития эмбриона и плода, рост ребенка после рождения, взаимосвязанные процессы беременности и родов. Физика. Занятия формируют у восьмиклассников представление о структуре и свойствах материи, базовых физических принципах. Изучаются агрегатные состояния вещества, тепловые процессы, передача тепла, фазовые превращения. Также подростков знакомят с основами электростатики, электродинамики, электромагнетизма. Химия. Начинается курс с таких понятий, как атомы, молекулы, чистое вещество, смеси, химическое взаимодействие. Школьники осваивают химическую символику и основные формулы. Позже вводится закон сохранения массы вещества, понятие молярной массы, формулируется закон Авогадро. Изучаются свойства воды, кислорода, озона, различных оксидов и других веществ.

В 8 классе дети значительно углубляют свои познания по всем предметам, что служит базовой подготовкой к будущим важным экзаменам, от результатов которых зависит возможность продолжать дальнейшее образование.

Дополнительные предметы

Основная образовательная программа для восьмиклассников состоит из базовых предметов. Кроме того, практически все школы без исключения предоставляют дополнительные возможности расширить кругозор, предлагая набор дополнительных предметов. Выбор этих учебных дисциплин определяется администрацией образовательного учреждения и согласуется с возможностями преподавателей и пожеланиями родителей учеников.

В ряде случаев образовательные учреждения вводят специализированные классы с особыми направлениями подготовки, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику.

Для расширения интеллектуального развития подростков могут предлагаться такие уроки, как экология, культурология, программирование, второй иностранный язык, экономика. Подобные занятия разнообразят учебный процесс и стимулируют интерес учеников к разным областям знаний.

Список возможных дополнительных предметов не имеет единого стандарта и может существенно отличаться в разных школах. Он формируется исходя из образовательных потребностей учеников, наличия педагогических кадров и материально-технических возможностей конкретного учебного заведения. Чаще всего он включает в себя такие предметы, как:

астрономия;

экология;

черчение;

основы экономики;

финансовая грамотность.

Необходимо помнить, что дополнительные предметы учитываются в итоговом аттестате выпускника только в том случае, если продолжительность обучения составляет минимум 64 академических часа за два года. Это означает, что выбор предмета и качество подачи материала имеют большое значение, поскольку влияют на общую оценку успеваемости ученика.

В сумме максимальная недельная нагрузка составляет 33 учебных часа, включая обязательные и дополнительные занятия. Это условие обеспечивает баланс между умственной работой и физическим здоровьем детей. Государственными стандартами также установлено ограничение на объем домашних заданий, предписывающее ученикам тратить на выполнение домашней работы не более 2,5 часов ежедневно.

Предметы для аттестации

Учащиеся восьмых классов проходят итоговые испытания по каждому обязательному предмету. Право определения формы проверки принадлежит администрации школы. К возможным видам относятся письменные контрольные работы, комбинированные задания (теоретический тест и практическая работа), тесты, участие в творческих проектах.

Для ребят, обучающихся в онлайн-школах, тоже предусмотрены соответствующие экзаменационные сессии по графику, который устанавливает школа. Аттестация проводится удаленно.

Ученики восьмого класса, находящиеся на домашнем или семейном обучении, также могут пройти необходимую аттестацию на платформе онлайн-школы «Дом Знаний». Школьники выполняют контрольные задания онлайн в соответствии с установленными правилами. Преподаватели проверяют предоставленные материалы и выставляют оценку. Затем ученику выдается справка о прохождении аттестации. Эти результаты имеют такую же силу, как и результаты аттестации, полученные в традиционной школе.

В ряде случаев учащиеся дистанционно освобождаются от прохождения некоторых промежуточных проверок. Обычно это подростки, занимающиеся в специализированных студиях, спортивных секциях, а также блестяще выполняющие все текущие задания.

При неудачной попытке пройти аттестацию в онлайн-школе восьмикласснику предоставляется право повторной сдачи до окончания текущего учебного года. Если же и эта попытка оказывается неуспешной, то законодательство требует перевода учащегося обратно на очную форму обучения в обычную школу.

Какая нагрузка ждет восьмиклассников

Согласно рекомендациям СанПиН, максимальная учебная нагрузка для учащихся восьмых классов составляет 33 академических часа в неделю. Время, отведенное на выполнение домашних заданий, не должно превышать двух с половиной часов в день.

Школы сами распределяют учебные часы так, чтобы вписаться в заданные рамки. Примерное расписание часто выглядит следующим образом:

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык и литература Русский язык 3 Литература 2 Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 Математика и информатика Алгебра 3 Геометрия 2 Вероятность и статистика 1 Информатика 1 Общественно-научные предметы История 2 Обществоведение 1 География 2 Естественнонаучные предметы Физика 2 Химия 2 Биология 1 Искусство Музыка 1 Технология Труд (технология) 1 Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности и защиты Родины 1 Физическая культура Физическая культура 2 Разговоры о важном Разговоры о важном 1

Учебные программы онлайн-школ тоже соответствуют этим установленным нормам и не создают избыточной учебной нагрузки. Ребята, занимающиеся дистанционно, могут самостоятельно корректировать свое расписание занятий. В случае невозможности посещения текущих онлайн-уроков предусмотрена возможность просмотра записей занятий в личном профиле ученика. Подобный подход обеспечивает наиболее рациональное распределение учебного времени: ученики могут посещать любые курсы, кружки, музыкальные школы, заниматься спортом и творчеством без ущерба для школьных занятий. У них остается достаточно свободного времени для отдыха, общения с друзьями, развития своих творческих способностей.

Что изменилось

На первый взгляд набор уроков в 8 классе почти такой же, каким он был в 7. Но если присмотреться внимательней, то становится ясно, что нагрузка серьезно возрастет.

Во всех общеобразовательных учреждениях восьмиклассники приступают к изучению нового для них предмета — химии. Подросткам предстоит познакомиться с непростой наукой, освоить теоретические знания и выполнить практические работы в лаборатории.

Вместо знакомого многим курса «Основ безопасности жизнедеятельности» появится совершенно новая дисциплина — «Основы безопасности и защиты Родины». На этих уроках детей готовят к серьезным жизненным испытаниям, таким как первая помощь пострадавшим, правильное поведение в чрезвычайных обстоятельствах и выживание в экстремальных условиях.

Ученики также начнут изучать историю XIX века, которую ранее изучали лишь в 9 классе. Перераспределение изучения истории первой четверти XIX века с девятого на восьмой класс связано с несколькими важными причинами:

анализируя события первой четверти XIX века в 8 классе, подростки получают возможность заранее ознакомиться с такими значимыми фигурами и явлениями, как правление Александра I, восстание декабристов, реформы Николая I — эти знания становятся основой для дальнейшего понимания исторических процессов XX века;

в сознании учеников выстраивается последовательная цепочка развития отечественной истории, позволяющая избежать разрывов в восприятии ключевых моментов прошлого;

улучшается подготовка, и к 9 классу школьники уже имеют достаточный уровень исторического сознания, чтобы анализировать политические, социальные и экономические процессы XIX столетия.

Некоторые изменения коснутся формата и содержания Всероссийской проверочной работы (ВПР), которая ожидает восьмиклассников. И хотя участие в ней не является обязательным, а результаты не влияют на итоговые оценки, большинство учеников относится к ней очень серьезно. К тому же ВПР — это хорошая репетиция обязательного ОГЭ, к которому ученики постепенно начинают готовиться.

Во время ВПР общими для всех являются работы по русскому языку и математике, а дополнительные предметы в 8 классе администрация каждой конкретной школы выбирает самостоятельно. Обычно проводятся проверки знаний по истории, обществознанию, географии, физике, информатике, химии, биологии, литературе и иностранным языкам. График проведения ВПР запланирован с конца апреля по май.

Цель ВПР остается неизменной: проверить качество усвоенных знаний учениками и подготовить их к будущим испытаниям (ОГЭ и ЕГЭ). Такая проверка позволяет без лишнего стресса, но с четким осознанием пробелов в знаниях, лучше организовать повторение материала перед важными экзаменами.

Заключение

Программа 8 класса включает в себя большой набор учебных дисциплин и обеспечивает всестороннее развитие учащихся. Полученные знания формируют прочную базу, необходимую для успешной сдачи обязательных экзаменов и продолжения образования. Каждый предмет играет важную роль в развитии интеллекта школьника и подготовке к осознанному выбору будущей профессии.