Третий класс — предпоследний этап начальной школы, поэтому он очень важен. Отучившись в первом и втором классах, дети уже полностью адаптировались к школьной жизни, стали более самостоятельными. Однако у них ещё сохраняется «малышовая» эмоциональная неустойчивость, они продолжают нуждаться во всесторонней поддержке взрослых, так как программа 3 класса ощутимо усложняется. Важно не допустить появления пробелов в знаниях в начальной школе, которые могут стать помехой при дальнейшем образовании.

Сколько обязательных предметов изучают в третьем классе

В третьем классе общеобразовательной школы ученики осваивают ряд обязательных предметов, которые формируют основу их общего образования. Количество и содержание предметов определяются Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО).

Учебный план третьего класса регулируется:

Приказом Минпросвещения № 467 от 18.06.2025 — устанавливает объём аудиторной нагрузки (не менее 2966 часов за 4 года) и требования к освоению программ;

локальными актами, которые издаёт сама школа — эти документы уточняют распределение часов между предметами и формы промежуточной аттестации.

Обязательные предметы, изучаемые в 3 классе, обеспечивают всестороннее развитие и подготовку к дальнейшему обучению.

Русский язык

Этот предмет является одним из самых главных в программе 3 класса. На занятиях дети учатся правильно писать и говорить, развивают навыки чтения и письма. Они знакомятся с правилами грамматики, орфографии и пунктуации, учат стихи и произведения русской литературы.

Цели и задачи уроков русского языка для третьеклассников следующие.

1. Основные цели:

формирование грамотной устной и письменной речи;

развитие орфографической зоркости;

освоение базовых грамматических понятий;

совершенствование навыков связной речи.

2. Ключевые задачи:

изучение состава слова;

освоение частей речи;

развитие навыков правописания;

формирование культуры речи.

Материал подаётся в более строгой и систематизированной форме, чем в 1–2 классах, и дети могут столкнуться с некоторыми проблемами, даже в таком разделе, как фонетика русского языка. Его изучение нередко оказывается серьёзным испытанием для школьников. Фонетический анализ слова — это не просто упражнение, а ключевой этап, формирующий фундамент для всех последующих языковых дисциплин. Без чёткого понимания звукового строя речи учащиеся не смогут полноценно освоить даже такие разделы, как орфография или синтаксис, поскольку именно фонетика закладывает необходимую базу для анализа и применения правил русского языка.

Ещё одна сложность — состав слова. С точки зрения морфологии, слова русского языка делятся на две категории: изменяемые и неизменяемые. Изменяемые слова включают в себя основу и окончание, тогда как неизменяемые состоят исключительно из основы. Для успешного освоения темы состава слова необходимо научиться корректно выделять основу — это достигается путём отделения окончания. Такой навык становится самым важным, поскольку позволяет не только анализировать структуру слова, но и применять правила словообразования, избегая ошибок в письменной и устной речи.

Программу русского языка 3 класса удобно представить в виде следующей таблицы:

Раздел программы Изучаемые темы Основные умения Фонетика и графика Звуки и буквы; слоговый анализ; ударение; фонетический разбор Различать звуки и буквы; определять ударение; выполнять фонетический разбор Состав слова Корень, приставка, суффикс, окончание, основа Находить части слова; образовывать слова; подбирать однокоренные слова Морфология Имена существительные, прилагательные, местоимения, глаголы Определять части речи; находить признаки частей речи; употреблять в речи Синтаксис Предложение; члены предложения; связь слов Составлять предложения; находить члены предложения; связывать слова Орфография Безударные гласные; парные согласные; приставки; мягкий знак Применять орфографические правила; писать под диктовку; проверять написанное Развитие речи Типы речи; связная речь Составлять тексты; пересказывать; писать изложения

Специалисты рекомендуют родителям активно помогать своим детям в изучении указанных тем, используя дополнительные пособия и занимательные упражнения.

Литературное чтение

Предмет развивает читательские способности детей. Учащиеся читают художественные произведения, обсуждают их содержание, выражают своё мнение и делают выводы.

Третьеклассников знакомят с миром народных песен и сказок, дают представление о богатстве народной культуры и традиций. Детям предлагают прочесть произведения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, С. А. Есенина, А. А. Блока и других признанных мастеров поэзии. Особый акцент делается на ознакомлении с творчеством выдающихся представителей отечественной литературы: А. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.

Родной язык

Программа расширяет познания детей о выразительности языка и искусстве владения словом. В частности, они изучают фигуры речи, включая метафору, эпитеты, сравнение, олицетворение, устаревшую и заимствованную лексику. Педагоги уделяют большое внимание стилистическим особенностям речи и разнообразию типов текстов.

Литературное чтение на родном языке

Эти уроки развивают технику чтения на родном языке, способствуют формированию эмоционального интеллекта, культурной идентичности и любви к национальной культуре. На таких занятиях ребёнок будет учиться чувствовать красоту и постигать богатство родного языка.

Математика

На уроках математики третьеклассники углубляют свои знания арифметики, решают задачи повышенной сложности, изучают основы геометрии и алгебры.

В третьем классе продолжается интенсивное овладение основными математическими операциями. Среди важнейших направлений: работа с натуральными числами и величинами; освоение мер веса и длины; анализ временных интервалов, понятий площади и периметра; применение операций умножения и деления, разбор текстовых задач.

Английский язык

Школьники начинают серьёзно изучать иностранный язык, освоение которого включает знакомство с алфавитом, произношением, базовыми словами и простыми фразами.

Окружающий мир

Предмет помогает детям лучше понимать природу и общество вокруг себя. Они узнают интересные факты о растениях, животных, природных явлениях, человеческом организме, строении Земли. Основные темы охватывают такие вопросы, как биологическое разнообразие растительного и животного мира, грибных организмов и микроорганизмов; связь живой и неживой природы, взаимодействие растений и животных; полезные ископаемые и их значение для человечества.

Помимо этого, дети знакомятся с социальными и культурными аспектами жизни общества, историей семей и народов, особенностями разных государств и этнических групп.

Музыка

Уроки музыки в начальной школе знакомят учащихся с различными музыкальными жанрами, инструментами и композиторами. Дети слушают музыку, играют на музыкальных инструментах и участвуют в хоровых выступлениях.

Изобразительное искусство

Изучение искусства в 3-м классе развивает художественный вкус и творческие способности школьников. На уроках дети учатся рисовать, раскрашивать, создавать картины и композиции.

Технология

Уроки технологии способствуют развитию творческих способностей учеников. Дети занимаются рисованием, лепкой, конструированием моделей и созданием поделок своими руками.

Физическая культура

Физическое воспитание направлено на укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков и формирование здорового образа жизни.

Углублённое изучение отдельных предметов

В третьем классе многие образовательные учреждения внедряют программы углублённого изучения отдельных дисциплин, что позволяет не только укрепить базовые знания, но и выявить склонности ребёнка. Такой подход помогает ученикам глубже погрузиться в предмет, развить критическое мышление и научиться применять теорию на практике. Например, усиленная математика может включать решение нестандартных задач, а углублённый русский язык — анализ текстов разных стилей и эпох.

Основная цель таких программ — создать среду, где каждый ребёнок может проявить себя.

Дополнительные дисциплины

Современный образовательный процесс не ограничивается обязательными предметами, предусмотренными стандартом. Традиционные и онлайн-школы предоставляют большой набор возможностей для личностного роста и творческого развития учащихся.

Каждая школа вправе вводить собственные факультативные дисциплины, которые дополняют основную учебную программу. Так, помимо обязательных предметов, ученики могут выбрать дополнительные занятия, например: информатику, шахматы, робототехнику, второй иностранный язык, дополнительные часы для углублённого изучения основных предметов, разнообразные развивающие мероприятия.

Предметы для аттестации

Промежуточная аттестация младших школьников в школе направлена на выявление уровня сформированности предметных и метапредметных компетенций.

В начальной школе предусмотрены комбинированные контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру. Тестирование проводится в форме, приближённой к формату ВПР. Также по решению конкретной школы детям может быть предложено проведение мини-исследования по различным темам учебной программы.

Как аттестуют детей в онлайн-школе

Правила проведения аттестации регулируются соответствующим приказом Минпросвещения и собственными актами школ.

В школе «Дом Знаний» для третьеклассников проводится отдельная аттестация за каждую учебную четверть. Контрольные работы выполняются онлайн, а результаты оцениваются удалённо. По каждому предмету даются подробные разъяснения, в какой именно форме нужно сдавать работы, выполнять тесты и практические задания. Тьютор помогает каждому ученику эффективно организовать прохождение аттестации и разобраться с нюансами использования платформы. Так, промежуточная аттестация в 3 классе становится не только оценкой знаний, но и этапом адаптации к более сложным задачам, которые будут в 4 классе.

Какая нагрузка ждёт третьеклассников

В текущем учебном году учебная нагрузка для третьеклассников была оптимизирована. Согласно нормативам, утверждённым Министерством просвещения РФ (приказ №704, п. 171.20), максимальное недельное количество учебных часов для третьеклассников составляет:

23–26 часов еженедельно (гибкий график для школ с углублённым изучением предметов);

782–884 часа ежегодно — это количество включает не только уроки, но и внеурочную деятельность.

Традиционные государственные школы для контроля соблюдения норм используют электронную систему мониторинга, связанную с цифровой платформой «МЭШ».

Оптимизация затронула и подход к самостоятельной работе учащихся. Домашние задания должны объявляться в течение урока, при этом на разъяснение отводится 5–7 минут. Переносить объявление ДЗ на перемену запрещается. Кроме того, задания должны размещаться в электронном журнале школы. На выполнение ДЗ дети должны тратить не более 90 минут в день. Такое расписание оставляет достаточно времени на отдых и кружки.

Особенно комфортные условия для обучения созданы в онлайн-школах. Так, учащиеся аккредитованной онлайн-школы «Дом Знаний» могут свободно формировать собственное расписание, учитывая личные предпочтения и темп восприятия материала. Такая свобода способствует созданию благоприятной атмосферы для эффективного усвоения учебного материала и необходимых навыков.

Заключение

Третий класс — это своеобразный переходный период между непосредственностью малышей и ответственностью младшего подросткового возраста. Школьная программа этого этапа даёт не только академические знания, но также формирует навыки, которые помогут ребёнку в четвёртом и следующих классах.