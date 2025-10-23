В десятом классе школьники не сталкиваются с увеличением количества изучаемых предметов. Основное внимание во время образовательного процесса уделяется формированию ключевых компетенций, поскольку подростки стоят на пороге серьёзного жизненного выбора — определения своего дальнейшего профессионального пути.

В очередном учебном году школа продолжает работу по развитию у учащихся личностных, метапредметных и предметных компетенций, учитывая обновлённые ФГОС и другие нормативные документы.

Список предметов в 10 классе

В десятом классе акцент делается не на освоении новых дисциплин, а на систематизации и углублении знаний, полученных ранее. Поэтому новые предметы в расписании не появляются. Главная цель этого периода — качественная подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Многие темы, которые школьники уже проходили в предыдущие годы обучения, вновь становятся предметом детального рассмотрения. Знания, полученные до этого, ещё свежи в памяти учащихся — например, навыки и компетенции, продемонстрированные при сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Благодаря этому некоторые ученики решают пройти 10-й и 11-й классы в ускоренном формате — экстерном. Обычно это обучающиеся в онлайн-школах.

Список обязательных предметов для десятого класса следующий:

русский язык;

литература;

иностранный язык;

алгебра и начала математического анализа;

вероятность и статистика;

геометрия;

информатика;

физика;

химия;

биология;

история;

обществознание;

география;

физическая культура;

основы безопасности и защиты Родины;

«Разговоры о важном».

Полный перечень дисциплин зависит от образовательного учреждения. Например, школы, находящиеся в разных регионах, включают в учебный план такие дисциплины, как история края, родной язык, родная литература.

Помимо освоения основных предметов, ученики 10-х классов часто занимаются разработкой и защитой индивидуальных проектов. Эти проекты выполняются по профильным дисциплинам и предполагают глубокую проработку выбранной темы под руководством педагога.

Русский язык занимает центральное место в учебной программе 10 класса по ряду принципиальных причин:

Обязательный ЕГЭ. Результат экзамена по русскому языку — один из главных критериев для получения аттестата о среднем общем образовании. Без удовлетворительного балла выпускнику не выдадут документ. Метапредметная роль. Владение языком напрямую влияет на успеваемость по другим дисциплинам: от умения анализировать тексты зависит понимание истории, обществознания, литературы, а грамотность письма сказывается на оценках во всех письменных работах. Социальная и профессиональная адаптация. Навыки чёткого изложения мыслей, аргументации, работы с информацией востребованы в любой профессии и повседневной коммуникации.

На изучение предмета отводится не менее 68 часов (2 часа в неделю). Программа включает в себя:

основные сведения о языке как знаковой системе;

орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические и стилистические нормы;

анализ звукового состава слов, нормы произношения и ударения;

основы лексики и фразеологии;

морфемику и словообразование;

морфологию;

синтаксис и пунктуацию;

речевое общение;

понятия о функциональных стилях.

Также ученики развивают функциональную грамотность, овладевают навыками работы с текстами. Большое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ через систематизацию знаний и отработку типовых заданий.

Предметы, относящиеся к математике, тоже относятся к важнейшим, так как их усвоение непосредственно влияет на получение аттестата об основном общем образовании. Главная цель учебной программы по алгебре, геометрии, теории вероятностей заключается в подготовке школьников к итоговым экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ.

Основные направления изучения математики в десятом классе:

алгебра — повторение базовых понятий алгебры, решение уравнений и неравенств, работа с функциями и графиками функций, включая тригонометрические функции, показательные и логарифмические функции;

геометрия — изучение свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве, теоремы геометрии, метод координат, свойства площадей и объёмов фигур;

вероятность и статистика — начальное знакомство с элементами теории вероятностей и статистики, вычисление вероятности случайных событий, построение графиков распределения и статистический анализ данных;

задания повышенной сложности — для подготовки к ЕГЭ предлагаются дополнительные упражнения, развивающие углублённое понимание предмета и помогающие приобрести опыт решения нестандартных задач.

Программа по литературе акцентирует внимание на изучении программных произведений отечественной и мировой литературы, анализе художественных текстов, их тематики, проблематики и художественных особенностей, а также на развитии навыков литературного анализа и выражения собственной позиции относительно прочитанного.

Иностранный язык. Школьники совершенствуют навыки аудирования, чтения, говорения и письма; расширяют словарный запас; приобретают практика общения на актуальные темы, соответствующие возрасту и интересам учащихся; готовятся к экзаменам и международным языковым тестам.

Информатика. Уроки направлены на изучение основ алгоритмизации и программирования. Ведётся работа с базами данных и электронными таблицами; осваиваются навыки поиска и анализа информации в Интернете. Рассматриваются вопросы информационной безопасности и повышается цифровая грамотность.

Физика. Школьники должны изучить основные законы классической и современной физики, освоить решение расчётных и экспериментальных задач, проведение лабораторных работ и опытов.

Химия. Программа направлена на систематизацию знаний об основных понятиях и законах химии, изучение свойств химических элементов и соединений, решение расчётных задач и уравнений химических реакций, ознакомление с применением химии в промышленности и повседневной жизни.

Биология. Десятиклассники изучают строение и функции организмов, знакомятся с основами генетики и эволюции, рассматривают экологические проблемы и взаимодействие организмов в экосистемах. У ребят формируются представления о ценности жизни и здоровья.

История. На уроках изучаются ключевые события отечественной и всемирной истории, проводится анализ причин и следствий исторических явлений и процессов, ведётся работа с историческими источниками и картами.

Обществознание. Занятия посвящаются изучению основ права, экономики, политологии и социологии, анализу актуальных общественных проблем и явлений. Школьники развивают навыки критического мышления и аргументации, готовятся к ЕГЭ.

География. Программа включает в себя изучение географических закономерностей и процессов, анализ природных и экономических регионов мира и России, работу с географическими картами и статистическими данными, формирование представлений о глобальных географических проблемах.

Физическая культура. Занятия посвящены развитию физических качеств и навыков, обучению основам здорового образа жизни и личной гигиены, привитию интереса к регулярным занятиям спортом.

Основы безопасности и защиты Родины. На этих уроках подростки изучают правил поведения в чрезвычайных ситуациях, основы гражданской обороны и защиты населения, приобретают начальные знания в области обороны государства и воинской службы, а также навыки оказания первой помощи и самозащиты.

Углублённое изучение обязательных предметов формирует у десятиклассников следующие ключевые компетенции.

Тип компетенции Содержание Личностные российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к культурному наследию;

готовность к саморазвитию и непрерывному образованию;

навыки здорового образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью;

основы экологической культуры, понимание влияния человека на окружающую среду Метапредметные умение самостоятельно определять цели, ставить задачи и оценивать результаты своей деятельности;

навыки работы с информацией (поиск, анализ, интерпретация);

коммуникативные умения (деловая коммуникация, работа в команде, умение выражать свои мысли);

регулятивные умения (планирование, самоорганизация, самоконтроль). Предметные углублённые знания по учебным предметам;

специфические умения, связанные с каждым предметом (например, анализ текстов на уроках русского языка и литературы, решение математических задач);

применение знаний в учебных и жизненных ситуациях.

К важнейшей внеурочной деятельности относятся «Разговоры о важном». Занятия посвящены обсуждению актуальных событий и тем, значимых для личностного развития, формированию ценностных ориентиров и гражданской позиции, развитию коммуникативных навыков и умения выражать своё мнение. Это тоже становится частью подготовки к ЕГЭ.

Предметы для аттестации

В каждом учебном году для учащихся десятых классов предусмотрена система промежуточной аттестации. Она охватывает все дисциплины, которые входят в утверждённый учебный план.

Порядок и конкретные формы проведения аттестационных мероприятий самостоятельно определяются администрацией конкретной образовательной организации. Школы имеют право выбирать различные способы проверки знаний и умений учащихся. К самым распространённым формам аттестации относятся: контрольные работы, тестовые задания, защита проектных работ и другие виды оценочных мероприятий.

Например, аттестация может проходить следующим образом:

русский язык: учащиеся выполняют проверочную работу, которая соответствует формату всероссийских проверочных работ (ВПР), а также пишут пробное сочинение;

математика: проводится итоговая контрольная работа, которая позволяет оценить уровень освоения программы;

иностранный язык: знания проверяются с помощью тестирования;

алгебра и начала математического анализа (углублённый уровень): для оценки знаний применяется тестирование;

геометрия (углублённый уровень): проводится тестирование, которое выявляет уровень подготовки учащихся;

вероятность и статистика (углублённый уровень): оценка знаний осуществляется посредством тестирования;

информатика: знания проверяются через тестирование;

история России: для оценки уровня знаний проводится тестирование;

география: учащимся предлагается пройти тестирование;

физика: знания оцениваются с помощью тестирования;

химия: проверка знаний осуществляется через тестирование;

биология: для оценки подготовки учащихся проводится тестирование;

физическая культура: аттестация предполагает сдачу определённых нормативов по физической подготовке;

основы безопасности и защиты Родины: знания проверяются посредством тестирования;

индивидуальный проект: учащиеся защищают проектную (творческую) работу.

Для учеников, которые по состоянию здоровья не могут участвовать в традиционных формах аттестации, предусмотрена альтернативная форма проверки знаний.

Если учащийся успешно проходит все предусмотренные аттестационные испытания в конце 10 класса, это становится основанием для его перевода в следующий класс.

Какая нагрузка ждёт десятиклассников

Объём учебной нагрузки десятиклассников строго регламентируется действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН). Эти нормативы определяют максимально допустимое количество учебных часов в неделю для разных классов.

В соответствии с установленными требованиями, недельная учебная нагрузка для учащихся 10 класса не должна превышать:

34 академических часа при организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе;

37 академических часов, если школа работает по шестидневной учебной неделе.

Если родители желают снизить уровень стресса и создать максимально комфортные условия для освоения школьной программы, они могут рассмотреть подходы к получению образования, отличающиеся от традиционной государственной школы. Одним из альтернативных вариантов может стать организация домашнего обучения в старших классах (10–11) с помощью онлайн-школы. Такой формат существенно повышает эффективность учебного процесса и снижает нагрузку.

В десятом классе школьники стоят перед выбором профильного направления, которое определяет, какие именно предметы проходят в 10 классе особенно углублённо. Среди распространённых профилей представлены:

социально-экономический профиль;

физико-математический;

лингвистический;

другие специализированные направления.

Выбор конкретного профиля оказывает прямое влияние на учебный план: от него зависит, сколько часов будет отведено на изучение того или иного предмета. Примерное распределение нагрузки в двух основных профилях выглядит следующим образом.

Предмет Социальный экономический профиль (часы в неделю) Физмат профиль (часы в неделю) Русский язык 2 2 Алгебра 4 6 История 2 2 Иностранный язык 3 4 Геометрия 3 3 Вероятность и статистика 1 1 Литература 3 3 Физика 2 3 Обществознание 4 2 Физическая культура 2 2 Химия 1 1 География 1 1 Биология 1 1 Информатика и ИКТ 1 1 Основы безопасности и защиты Родины 1 1

Углублённое изучение дисциплин, соответствующих выбранному направлению, предполагает более интенсивную работу по профильным курсам и меньшее количество часов на некоторые другие занятия.

Заключение

В десятом классе список обязательных предметов остаётся таким же, каким он был в девятом. При этом весь учебный год характеризуется не только углублённым изучением базовых дисциплин, но и началом активного осмысления старшеклассником собственных академических интересов и склонностей. Осознание своих сильных сторон и предпочтений в области знаний играет решающую роль в определении дальнейшего образовательного и профессионального пути молодого человека.

Учебный план в 10 классе заметно усложняется и становится более насыщенным. Он включает в себя как обязательные предметы, обеспечивающие фундаментальную подготовку, так и дисциплины, выбранные в соответствии с определённым профильным направлением. Выбор профильного направления даёт возможность учащимся сконцентрироваться на тех дисциплинах, которые наиболее соответствуют требования вузов, в которых планируется продолжить учёбу.