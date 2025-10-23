В десятом классе школьники не сталкиваются с увеличением количества изучаемых предметов. Основное внимание во время образовательного процесса уделяется формированию ключевых компетенций, поскольку подростки стоят на пороге серьёзного жизненного выбора — определения своего дальнейшего профессионального пути.
В очередном учебном году школа продолжает работу по развитию у учащихся личностных, метапредметных и предметных компетенций, учитывая обновлённые ФГОС и другие нормативные документы.
Список предметов в 10 классе
В десятом классе акцент делается не на освоении новых дисциплин, а на систематизации и углублении знаний, полученных ранее. Поэтому новые предметы в расписании не появляются. Главная цель этого периода — качественная подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Многие темы, которые школьники уже проходили в предыдущие годы обучения, вновь становятся предметом детального рассмотрения. Знания, полученные до этого, ещё свежи в памяти учащихся — например, навыки и компетенции, продемонстрированные при сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Благодаря этому некоторые ученики решают пройти 10-й и 11-й классы в ускоренном формате — экстерном. Обычно это обучающиеся в онлайн-школах.
Список обязательных предметов для десятого класса следующий:
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык;
- алгебра и начала математического анализа;
- вероятность и статистика;
- геометрия;
- информатика;
- физика;
- химия;
- биология;
- история;
- обществознание;
- география;
- физическая культура;
- основы безопасности и защиты Родины;
- «Разговоры о важном».
Полный перечень дисциплин зависит от образовательного учреждения. Например, школы, находящиеся в разных регионах, включают в учебный план такие дисциплины, как история края, родной язык, родная литература.
Помимо освоения основных предметов, ученики 10-х классов часто занимаются разработкой и защитой индивидуальных проектов. Эти проекты выполняются по профильным дисциплинам и предполагают глубокую проработку выбранной темы под руководством педагога.
Русский язык занимает центральное место в учебной программе 10 класса по ряду принципиальных причин:
- Обязательный ЕГЭ. Результат экзамена по русскому языку — один из главных критериев для получения аттестата о среднем общем образовании. Без удовлетворительного балла выпускнику не выдадут документ.
- Метапредметная роль. Владение языком напрямую влияет на успеваемость по другим дисциплинам: от умения анализировать тексты зависит понимание истории, обществознания, литературы, а грамотность письма сказывается на оценках во всех письменных работах.
- Социальная и профессиональная адаптация. Навыки чёткого изложения мыслей, аргументации, работы с информацией востребованы в любой профессии и повседневной коммуникации.
На изучение предмета отводится не менее 68 часов (2 часа в неделю). Программа включает в себя:
- основные сведения о языке как знаковой системе;
- орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические и стилистические нормы;
- анализ звукового состава слов, нормы произношения и ударения;
- основы лексики и фразеологии;
- морфемику и словообразование;
- морфологию;
- синтаксис и пунктуацию;
- речевое общение;
- понятия о функциональных стилях.
Также ученики развивают функциональную грамотность, овладевают навыками работы с текстами. Большое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ через систематизацию знаний и отработку типовых заданий.
Предметы, относящиеся к математике, тоже относятся к важнейшим, так как их усвоение непосредственно влияет на получение аттестата об основном общем образовании. Главная цель учебной программы по алгебре, геометрии, теории вероятностей заключается в подготовке школьников к итоговым экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ.
Основные направления изучения математики в десятом классе:
- алгебра — повторение базовых понятий алгебры, решение уравнений и неравенств, работа с функциями и графиками функций, включая тригонометрические функции, показательные и логарифмические функции;
- геометрия — изучение свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве, теоремы геометрии, метод координат, свойства площадей и объёмов фигур;
- вероятность и статистика — начальное знакомство с элементами теории вероятностей и статистики, вычисление вероятности случайных событий, построение графиков распределения и статистический анализ данных;
- задания повышенной сложности — для подготовки к ЕГЭ предлагаются дополнительные упражнения, развивающие углублённое понимание предмета и помогающие приобрести опыт решения нестандартных задач.
Программа по литературе акцентирует внимание на изучении программных произведений отечественной и мировой литературы, анализе художественных текстов, их тематики, проблематики и художественных особенностей, а также на развитии навыков литературного анализа и выражения собственной позиции относительно прочитанного.
Иностранный язык. Школьники совершенствуют навыки аудирования, чтения, говорения и письма; расширяют словарный запас; приобретают практика общения на актуальные темы, соответствующие возрасту и интересам учащихся; готовятся к экзаменам и международным языковым тестам.
Информатика. Уроки направлены на изучение основ алгоритмизации и программирования. Ведётся работа с базами данных и электронными таблицами; осваиваются навыки поиска и анализа информации в Интернете. Рассматриваются вопросы информационной безопасности и повышается цифровая грамотность.
Физика. Школьники должны изучить основные законы классической и современной физики, освоить решение расчётных и экспериментальных задач, проведение лабораторных работ и опытов.
Химия. Программа направлена на систематизацию знаний об основных понятиях и законах химии, изучение свойств химических элементов и соединений, решение расчётных задач и уравнений химических реакций, ознакомление с применением химии в промышленности и повседневной жизни.
Биология. Десятиклассники изучают строение и функции организмов, знакомятся с основами генетики и эволюции, рассматривают экологические проблемы и взаимодействие организмов в экосистемах. У ребят формируются представления о ценности жизни и здоровья.
История. На уроках изучаются ключевые события отечественной и всемирной истории, проводится анализ причин и следствий исторических явлений и процессов, ведётся работа с историческими источниками и картами.
Обществознание. Занятия посвящаются изучению основ права, экономики, политологии и социологии, анализу актуальных общественных проблем и явлений. Школьники развивают навыки критического мышления и аргументации, готовятся к ЕГЭ.
География. Программа включает в себя изучение географических закономерностей и процессов, анализ природных и экономических регионов мира и России, работу с географическими картами и статистическими данными, формирование представлений о глобальных географических проблемах.
Физическая культура. Занятия посвящены развитию физических качеств и навыков, обучению основам здорового образа жизни и личной гигиены, привитию интереса к регулярным занятиям спортом.
Основы безопасности и защиты Родины. На этих уроках подростки изучают правил поведения в чрезвычайных ситуациях, основы гражданской обороны и защиты населения, приобретают начальные знания в области обороны государства и воинской службы, а также навыки оказания первой помощи и самозащиты.
Углублённое изучение обязательных предметов формирует у десятиклассников следующие ключевые компетенции.
|
Тип компетенции
|
Содержание
|
Личностные
|
|
Метапредметные
|
|
Предметные
|
К важнейшей внеурочной деятельности относятся «Разговоры о важном». Занятия посвящены обсуждению актуальных событий и тем, значимых для личностного развития, формированию ценностных ориентиров и гражданской позиции, развитию коммуникативных навыков и умения выражать своё мнение. Это тоже становится частью подготовки к ЕГЭ.
Предметы для аттестации
В каждом учебном году для учащихся десятых классов предусмотрена система промежуточной аттестации. Она охватывает все дисциплины, которые входят в утверждённый учебный план.
Порядок и конкретные формы проведения аттестационных мероприятий самостоятельно определяются администрацией конкретной образовательной организации. Школы имеют право выбирать различные способы проверки знаний и умений учащихся. К самым распространённым формам аттестации относятся: контрольные работы, тестовые задания, защита проектных работ и другие виды оценочных мероприятий.
Например, аттестация может проходить следующим образом:
- русский язык: учащиеся выполняют проверочную работу, которая соответствует формату всероссийских проверочных работ (ВПР), а также пишут пробное сочинение;
- математика: проводится итоговая контрольная работа, которая позволяет оценить уровень освоения программы;
- иностранный язык: знания проверяются с помощью тестирования;
- алгебра и начала математического анализа (углублённый уровень): для оценки знаний применяется тестирование;
- геометрия (углублённый уровень): проводится тестирование, которое выявляет уровень подготовки учащихся;
- вероятность и статистика (углублённый уровень): оценка знаний осуществляется посредством тестирования;
- информатика: знания проверяются через тестирование;
- история России: для оценки уровня знаний проводится тестирование;
- география: учащимся предлагается пройти тестирование;
- физика: знания оцениваются с помощью тестирования;
- химия: проверка знаний осуществляется через тестирование;
- биология: для оценки подготовки учащихся проводится тестирование;
- физическая культура: аттестация предполагает сдачу определённых нормативов по физической подготовке;
- основы безопасности и защиты Родины: знания проверяются посредством тестирования;
- индивидуальный проект: учащиеся защищают проектную (творческую) работу.
Для учеников, которые по состоянию здоровья не могут участвовать в традиционных формах аттестации, предусмотрена альтернативная форма проверки знаний.
Если учащийся успешно проходит все предусмотренные аттестационные испытания в конце 10 класса, это становится основанием для его перевода в следующий класс.
Какая нагрузка ждёт десятиклассников
Объём учебной нагрузки десятиклассников строго регламентируется действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН). Эти нормативы определяют максимально допустимое количество учебных часов в неделю для разных классов.
В соответствии с установленными требованиями, недельная учебная нагрузка для учащихся 10 класса не должна превышать:
- 34 академических часа при организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе;
- 37 академических часов, если школа работает по шестидневной учебной неделе.
Если родители желают снизить уровень стресса и создать максимально комфортные условия для освоения школьной программы, они могут рассмотреть подходы к получению образования, отличающиеся от традиционной государственной школы. Одним из альтернативных вариантов может стать организация домашнего обучения в старших классах (10–11) с помощью онлайн-школы. Такой формат существенно повышает эффективность учебного процесса и снижает нагрузку.
В десятом классе школьники стоят перед выбором профильного направления, которое определяет, какие именно предметы проходят в 10 классе особенно углублённо. Среди распространённых профилей представлены:
- социально-экономический профиль;
- физико-математический;
- лингвистический;
- другие специализированные направления.
Выбор конкретного профиля оказывает прямое влияние на учебный план: от него зависит, сколько часов будет отведено на изучение того или иного предмета. Примерное распределение нагрузки в двух основных профилях выглядит следующим образом.
|
Предмет
|
Социальный экономический профиль (часы в неделю)
|
Физмат профиль (часы в неделю)
|
Русский язык
|
2
|
2
|
Алгебра
|
4
|
6
|
История
|
2
|
2
|
Иностранный язык
|
3
|
4
|
Геометрия
|
3
|
3
|
Вероятность и статистика
|
1
|
1
|
Литература
|
3
|
3
|
Физика
|
2
|
3
|
Обществознание
|
4
|
2
|
Физическая культура
|
2
|
2
|
Химия
|
1
|
1
|
География
|
1
|
1
|
Биология
|
1
|
1
|
Информатика и ИКТ
|
1
|
1
|
Основы безопасности и защиты Родины
|
1
|
1
Углублённое изучение дисциплин, соответствующих выбранному направлению, предполагает более интенсивную работу по профильным курсам и меньшее количество часов на некоторые другие занятия.
Заключение
В десятом классе список обязательных предметов остаётся таким же, каким он был в девятом. При этом весь учебный год характеризуется не только углублённым изучением базовых дисциплин, но и началом активного осмысления старшеклассником собственных академических интересов и склонностей. Осознание своих сильных сторон и предпочтений в области знаний играет решающую роль в определении дальнейшего образовательного и профессионального пути молодого человека.
Учебный план в 10 классе заметно усложняется и становится более насыщенным. Он включает в себя как обязательные предметы, обеспечивающие фундаментальную подготовку, так и дисциплины, выбранные в соответствии с определённым профильным направлением. Выбор профильного направления даёт возможность учащимся сконцентрироваться на тех дисциплинах, которые наиболее соответствуют требования вузов, в которых планируется продолжить учёбу.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается