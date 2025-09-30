Переход из 5 в 6 класс почти не вызывает стресса у школьников, поскольку изменения в списке изучаемых дисциплин незначительны. В неизменном виде сохраняются практически все предметы, которые были в прошлом году.

Ключевое новшество связано лишь с исчезновением из программы курса «Обществознания». Ранее этот урок входил в число обязательных для шестиклассников, но теперь начало его изучения будет перенесено на восьмой класс.

Как изменяется список предметов в шестом классе

Образовательные стандарты (ФГОС) предусматривают следующий перечень для учеников шестых классов:

русский язык;

литература;

родной язык и родная литература (для учащихся республик РФ);

иностранный язык;

математика;

история;

география;

основы духовно-нравственной культуры народов России (в некоторых школах);

биология;

изобразительное искусство (ИЗО);

музыка;

труд;

воспитательные беседы («Разговоры о важном»);

физическая культура.

Начиная с учебного года 2025/2026, количество уроков истории увеличено до трех занятий еженедельно. Детям предстоит освоить 28 академических часа всемирной истории, 57 часов посвящены изучению отечественной истории, а 17 часов отведены на знакомство с историей своего региона.

Начиная с сентября 2025 года, «Обществоведение» исключается из расписания 6 и 7 классов. Преподавание этого предмета возобновится лишь в старших классах.

Русский язык

Русский язык в 6 классе продолжает оставаться одним из самых важных уроков. На занятиях дети совершенствуют орфографические и пунктуационные навыки, расширяют словарный запас, учатся грамотно выражать мысли устно и письменно.

Шестиклассники работают над развитием умения анализировать разные типы текстов, определять их структуру, стилистические особенности и используемые автором приемы.

Также ученики осваивают создание описаний различных объектов, внешности человека, природы, интерьера, ландшафтов.

Продолжается изучение имен существительных, прилагательных, правильного написания числительных и их классификаций. Рассматриваются особенности употребления местоимений с отрицательными частицами «не» и «ни», различие способов написания и морфологические признаки. Анализируется категория вида и наклонения глагола, изучается морфологический анализ глагольных форм.

Литература

В программу входят произведения классической русской и зарубежной литературы, расширяющие читательский опыт ребенка, формирующие любовь к чтению.

Основные направления изучения:

Античность. Учащиеся знакомятся с фрагментами великих произведений Гомера — «Илиадой» и «Одиссеей». Русский фольклор: былины, народные песни и исторические баллады. Древнерусская литература. Особое внимание уделяется «Повести временных лет», повествованиям о князе Олеге и другим историческим произведениям. Классика XIX века. Ребята читают стихотворения А. С. Пушкина, повесть Л. Н. Толстого («Детство»), рассказы А. П. Чехова. Советская классика XX века. В этот раздел включены произведения Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Евгения Евтушенко. Патриотическая тематика. Изучаются произведения, отражающие события Великой Отечественной войны. Зарубежная литература. Отдельный блок посвящен главам по выбору из произведений Д. Дефо, Ж. Верна, Дж. Свифта, Дж. К. Роулинг и т.д.

Выбор книг и авторов может меняться в зависимости от профиля конкретной школы и утвержденной учебной программы.

Иностранный язык

Основной задачей изучения английского языка в шестом классе является повышение уровня владения разговорной речью и навыков повседневного общения. Шестиклассники проходят исчисляемость и неисчисляемость существительных, степени сравнения прилагательных, использование глаголов в разных формах.

Математика

Уровень сложности материала, который проходят в шестом классе, существенно возрастает. Дети изучают свойства натуральных и целых чисел, операции деления, умножения, нахождения НОД (наибольший общий делитель) и НОК (наименьшее общее кратное), учатся выполнять действия с простыми и десятичными дробями и применять формулы расчета процентов.

Также программа включает в себя решение простейших алгебраических уравнений, графическое изображение функций, введение понятий неравенств, изучение геометрических фигур, расчет площади и периметра простых фигур, работу с графиками и таблицами, построение диаграмм.

История

Занятия по истории направлены на формирование представлений о развитии человеческого общества и роли России в мировом историческом процессе. На этих уроках воспитывается уважение к культурному наследию народов мира и прививается гордость за достижения отечественной культуры. Дети учатся осознанно воспринимать исторические факты, постепенно формируют собственную гражданскую позицию.

Ученики получают целостное представление о Западной Римской и Византийской империях, варварских королевствах, образовании славянских государств; знакомятся со становлением исламского мира и мира Востока, жизни средневекового европейского общества. Подробно рассматривается история Древней Руси: эпоха князей, становление православия, смута и междоусобица, вторжение монголов, объединение земель вокруг Москвы, знаменитые битвы (Куликовская битва), становление Российского государства в XVI веке.

Отдельные уроки посвящаются истории родного края — конкретного региона, в котором проживают школьники.

География

Этот предмет знакомит детей с устройством окружающего мира, учит пользоваться географическими картами, ориентироваться на местности. В шестом классе вводятся понятия биосферы, широты и долготы, дается общая характеристика Мирового океана и его важнейших элементов, довольно подробно рассматривается структура земной атмосферы.

Биология

Дети приступают к систематическому изучению живой природы. На уроках детально рассматривается внутреннее строение клеток, составляющих основу всей живой материи. Исследуется разнообразие семян, корней, листьев, стеблей, цветков. Затрагивается тема питания растений — школьников постепенно подводят к пониманию уникального механизма фотосинтеза.

Музыка

Музыкальное образование эмоционально обогащает детей, дает им глубокое понимание музыкального наследия. Учителя раскрывают перед учениками природу музыкальных образов, объясняют смысл музыкально-драматических произведений.

Программа предусматривает углубленное изучение музыкальных жанров — от классических симфоний до современной популярной музыки. Большое внимание уделяется духовной музыке отечественных композиторов, западноевропейскому средневековью, а также ярким композиторам и исполнителям ХХ столетия.

Изобразительное искусство

Эти занятия чрезвычайно важны для формирования художественного вкуса и стимулирования творческой активности школьников. Дети открывают для себя секреты жанра натюрморта, сравнивают разные живописные техники, изучают пропорции головы человека, делают рисунки с натуры.

Основы безопасности и защиты Родины

Не все, но многие школы предлагают изучение ОБЗР. Цель этого предмета — научить ребенка бережно относиться к собственному здоровью, помочь ему освоить принципы правильного питания, увлечь активным образом жизни. Также на занятиях детям рассказывают о том, как избежать самых распространенных опасностей современной повседневной жизни, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, как оказывать простейшую первую помощь пострадавшему человеку.

Другие предметы

Дополнительные дисциплины, входящие в стандартную учебную программу, обогащают и вносят разнообразие в основной образовательный комплекс. Это уроки труда, физического воспитания и индивидуальные диалоги «Разговоры о важном», нацеленные на социализацию и адаптацию ребенка к постоянно усложняющейся учебной программе.

Благодаря сбалансированной структуре учебного плана и разнообразию дополнительных предметов, каждый ребенок получает возможность наиболее полно раскрыть свои способности.

Сколько дополнительных предметов в 6 классе

Помимо основных школьных предметов, учебные заведения имеют право дополнять учебную программу собственными предметами по выбору. Среди возможных вариантов можно отметить следующие:

информатика;

астрономия;

изучение второго иностранного языка;

черчение;

мировая художественная культура (МХК).

Некоторые школы (как традиционные, так и предлагающие дистанционное обучение) включают в свою программу специализированные курсы, такие как углубленные практики русского языка и математики, программирование, корейский, китайский, японский, испанский и другие языки. Родители самостоятельно выбирают интересующие дисциплины для своих детей. Если дополнительный предмет насчитывает достаточное количество часов, то оценка по нему может включаться в итоговый аттестат.

По каким предметам есть аттестации

Ученикам предстоит пройти аттестацию по всем основным предметам. Каждая школа самостоятельно решает, каким образом организовать процесс сдачи аттестации учащимися. Образовательные учреждения имеют право выбирать разные формы проверки усвоения знаний учениками. Это могут быть письменные контрольные работы, тестирование, выполнение практических заданий, участие в проектах.

Школьникам, находящимся на дистанционном обучении, в течение учебного года предлагается две возможности пройти необходимую аттестацию. Если первая попытка оказывается неудачной, то нужно лучше подготовиться ко второй. Неудовлетворительные результаты второй попытки лишают школьника права продолжать обучение дистанционным способом. В этом случае он должен вернуться к традиционному школьному образованию.

Какая нагрузка ждет шестиклассников

Согласно стандартам ФГОС, продолжительность учебного года в 6 классе составляет 34–35 учебных недель, а еженедельная нагрузка не должна превышать 33 учебных часа.

Продолжительность одного урока может быть 40 или 45 минут — каждая школа выбирает длительность самостоятельно.

Количество часов, отводимых под учебные дисциплины, может иметь небольшие различия в разных школах. Усредненный учебный план выглядит следующим образом.

Предмет Количество учебных часов в неделю Русский язык 6 Литература 3 Родной язык и литература (в некоторых школах) 3–5 Иностранный язык 3 Второй иностранный язык (в некоторых школах) 2 Математика 5 История 2 География 1 Биология 1 Музыка 1 Труд 2 Основы безопасности и защиты Родины (в некоторых школах) 1 Физическая культура 2–3

На дополнительные предметы, которые предлагает каждая школа, отводится не более 4 часов в неделю.

Домашняя работа должна занимать около 2,5 часов ежедневно.

Заключение

Таким образом, переход в шестой класс средней школы сопровождается минимальными изменениями в учебном процессе. Программа сохраняет преемственность с предыдущим годом, обеспечивая плавное усложнение материала.

Углубленное изучение предметов расширяет кругозор детей, а регулярные контрольные работы способствуют развитию критического мышления и ответственности. Такая система нагрузок позволяет сохранить оптимальный баланс между учебой и отдыхом, создает благоприятные условия для успешного освоения школьной программы.