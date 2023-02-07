Расписание ОГЭ-2023

Основной период:

24 мая (ср) - история, физика, биология;

30 мая (вт) - обществознание, инфо рматика и ИКТ, геог раф ия, химия;

2 июня (пт) - иностранные языки;

3 июня (сб) - иностранные языки;

6 июня (вт) - русский язык;

9 июня (пт) - математика;

14 июня (ср) - литература, физика, инфо рматика и ИКТ, география;

17 июня (сб) - обществознание, биология, химия.



Резервные дни:

26 июня (пн) - русский язык;

27 июня (вт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);

28 июня (ср) - математика;

29 июня (чт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);

30 июня (пт) - все учебные предметы;

1 июля (сб) - все учебные предметы.