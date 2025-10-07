Как личные границы помогают детям не оказаться в лапах мошенников — советы психолога «Дома Знаний» Сергея Алексашева

Современные дети часто сталкиваются с опасностями не только в реальной жизни, но и в интернете. Психолог онлайн-школы «Дом Знаний» Сергей Алексашев рассказывает, почему умение выстраивать личные границы помогает ребёнку оставаться в безопасности и не поддаваться на манипуляции.

Что такое личные границы и зачем они нужны ребёнку

Личные границы — это внутреннее ощущение «моего» и «чужого»: своего тела, времени, эмоций, прав. У ребёнка с крепкими границами сформировано понимание, что его чувства и желания важны, а он сам имеет право сказать «нет».

Когда границы не сформированы, ребёнок легко поддаётся на давление и уговоры — от сверстников, взрослых или даже мошенников в интернете.

💬 Сергей Алексашев отмечает: «Ребёнок, который уверен в себе и умеет говорить "нет", гораздо реже становится жертвой обмана или давления. Его труднее заставить сделать что-то против воли».

Как мошенники используют отсутствие личных границ

Мошенники и манипуляторы часто играют на доверчивости и чувстве вины. Они заставляют ребёнка поверить, что он обязан выполнить просьбу взрослого, «иначе будет плохо».

Возможные сценарии:

Обещание подарков или одобрения в обмен на действия, нарушающие безопасность (например, передача личных данных).

Манипуляции страхом: «Если ты не сделаешь это, пострадают твои родители».

Использование авторитета: «Я взрослый — ты должен слушаться».

Если ребёнок не уверен в себе и не знает, что имеет право отказаться, он становится лёгкой мишенью.

Советы психолога Сергея Алексашева: как сформировать личные границы у ребёнка

1. Уважайте личное пространство ребёнка

Начните с простого: стучите в дверь перед входом в комнату, не берите вещи без разрешения. Так вы показываете, что уважаете его личность — и он учится делать то же самое по отношению к другим.

2. Учите говорить «нет»

Многие дети боятся отказать взрослым. Развивайте уверенность через ролевые игры: проигрывайте ситуации, где ребёнок отказывается, сохраняя вежливость. Главное — донести, что «нет» не всегда грубо, а часто безопасно.

3. Говорите о чувствах и правах

Пусть ребёнок знает: он имеет право на свои эмоции. Если кто-то заставляет его делать что-то неприятное, он может обратиться к взрослым, которым доверяет. Это формирует внутренний «барьер безопасности».

4. Учите различать личное и общественное

Поясните, что не всю информацию можно делиться в интернете — даже с «друзьями». Расскажите, какие данные являются личными: адрес, номер телефона, фото документов, пароли.

5. Поддерживайте инициативу

Чем больше ребёнок принимает решения сам (например, выбирает хобби, планирует день), тем сильнее его чувство контроля и ответственности.

Как школа влияет на формирование границ

Большая часть общения ребёнка происходит в школе. Поэтому важно, чтобы образовательная среда поддерживала чувство уважения, а не подавления. Когда учителя относятся к детям как к личностям, они учатся защищать своё мнение и видеть границы других.

Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям быть уверенными и защищёнными

В онлайн-школе «Дом Знаний» обучение строится не только вокруг знаний, но и вокруг эмоционального благополучия. Учителя и психологи помогают детям развивать самостоятельность, критическое мышление и внутренние границы.

🧠 Психологическая поддержка Психологи школы, включая Сергея Алексашева, проводят занятия, где учат детей распознавать манипуляции и говорить о своих чувствах. 💬 Атмосфера уважения Преподаватели выстраивают диалог на равных — без давления и страха, что помогает детям чувствовать уверенность в себе. 📚 Осознанное обучение Ученики учатся не просто запоминать материал, а понимать его и высказывать собственное мнение, что укрепляет внутренние границы.

Такой подход делает образование безопасным и вдохновляющим. Ребёнок чувствует поддержку и уважение — и это лучшая защита от внешних угроз.

Заключение

Личные границы — это не «защита от мира», а навык жить в нём осознанно и безопасно. Если ребёнка с детства учат уважать себя и других, ему труднее навязать чужие правила или заставить сделать что-то против воли.

Как говорит Сергей Алексашев: «Самое надёжное средство от манипуляций — это уверенность, уважение к себе и понимание своих границ».