Теория подросткового кино и литературы. Как посредственная идея может стать мировым бестселлером?

Тема подросткового кино и литературы всегда была актуальной для рассуждения, однако каждая эпоха характеризуется разными идеями и повестками. Почему же нынешняя подростковая литература и кинематограф становится серьезнее, что интересно подросткам, а главное — в чем причина такой популярности?
«Нетакуси»
Не секрет, что первое место среди мировых бестселлеров подростковой литературы занимает цикл книг «Гарри Поттер». И, опираясь на конкретный пример, можно сделать вывод, что «особенные» и «не-такие-как-все» — это прототип любого персонажа-подростка. Человек, борющийся с системой (или же, как в «Гарри Поттере», с абсолютным злом) вдохновляет подростка, ведь именно так он может сопоставить себя с персонажем и почувствовать себя особенным. А учитывая специфику переходного возраста, каждому маленькому взрослому хочется чувствовать себя важным и индивидуальным, поэтому подростковая литература и кинематограф ориентируется именно на такой посыл.
Борьба с системой
Говоря о системе, сразу же вспоминаются «Дивергент», «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте» и подобные произведения. Их жанр — антиутопия. Казалось бы, он изжил себя ещё во второй половине 2010-х, но данное направление всегда будет актуально в подростковом кинематографе и литературе.
Что больше всего характеризует подростка? Осознание многих неизвестных до момента переходного возраста истин — устрой общества, взаимоотношения между людьми и, конечно же, принадлежность к большой машине — системе. В силу юношеского максимализма и игр гормонов, подростки желают бороться за свободу слова, действий и самовыражения, то есть бороться с уже устоявшимися нормами общества и беспощадной системой. Желание ощущать собственную важность для других, искренняя вера в то, что именно конкретный человек (зритель/читатель) может изменить устройство всего мира и общества, привить «правильные» убеждения о свободе.
Именно тема освобождения от системы выступает главной идеей многих книг и фильмов, адресованных подросткам, — главный герой всегда особенный, но при этом, чаще всего, не обладает отличительными чертами в характере (чтобы зрителю/читателю было легче ассоциировать себя с ним). Так, благодаря тому, что подросток видит в главном герое — абсолютном идеале, борце за справедливость и истину — себя, книги и фильмы набирают большую популярность, а подростки утверждаются в своих взглядах. Но ведь это не плохо!
Психология
Исходя из собственных наблюдений, могу сказать, что большинство подростков (особенно наше поколение) интересуется психологией и всем, что с ней связано. В жанре психологической драмы можно выделить немало произведений, к примеру, «Бойцовский клуб». Несмотря на высокий возрастной ценз, произведение популярно и среди подростков, определенно младше 18.
В классической литературе также есть множество произведений, написанных в направлении психологического реализма. Один из самых ярких представителей — это «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Данный роман до сих пор является одним из самых популярных в мировой литературе, так как затрагивает множество актуальных, даже спустя 150 лет, тем.
Рекомендации
В заключение, хотелось бы посоветовать несколько литературных произведений из личной подборки:
- «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла
- «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери
- Все произведения Ф.М. Достоевского, в особенности упомянутое «Преступление и наказание»
- «Горе от ума» А.С. Грибоедова
- «Бойцовский клуб» Чака Паланика
- «Котлован» Андрея Платонова
- «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера
- «Ловец видений» Сергея Лукьяненко
- «Повелитель мух» Уильяма Голдинга
- «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли
- «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса
- «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд
- «V – Значит вендетта» Алана Мура
- «Мы» Евгения Замятина (самый яркий представитель антиутопии)
Помните, что это не стыдно — любить какие-то фильмы или книги, это не плохо — увлекаться подростковыми кино и литературой. Ведь главная цель любого произведения — приносить удовольствие своей аудитории.
Авторка: Мила Алиева
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается