Маникюр в школе: законно ли запрещать и что говорит закон в 2025 году

Вопрос о том, можно ли школьницам носить маникюр, остаётся актуальным в 2025 году. Родители часто сталкиваются с ситуацией, когда администрация школы требует снять лак или запрещает наращенные ногти. Но насколько это законно?

Что говорит закон

Федеральный закон об образовании в России не содержит прямого запрета на маникюр. Однако школы вправе принимать внутренние уставы, которые регулируют внешний вид учеников. Обычно туда включают требования к форме одежды, аккуратности и сдержанности образа.

Если в уставе вашей школы прописан запрет на яркий маникюр — формально ученица обязана его соблюдать. При этом общий закон не ограничивает детей в праве ухаживать за собой и проявлять индивидуальность.

Почему возникает конфликт

Учителя и родители часто по-разному видят роль школы. Для педагогов важна дисциплина и единый стиль, для подростков — самовыражение. Из-за этого споры о маникюре становятся символом борьбы за личную свободу.

Альтернатива без запретов

Если ребёнку тяжело принимать жёсткие правила очной школы, всё чаще родители выбирают онлайн-обучение. Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» ученики учатся по лицензированной программе, соответствующей ФГОС, и при этом чувствуют себя свободнее.

Здесь нет ограничений на внешний вид, зато есть живые уроки, поддержка психологов и тьюторов, а также внимание к индивидуальным интересам ребёнка. В такой атмосфере подростки не только лучше усваивают материал, но и начинают любить учёбу.

