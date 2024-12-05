Разработчиком матрицы считается Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — 34-й президент США. Сегодня этот метод широко используется в бизнесе, технологии тайм-менеджмента, военном деле, образовании, повседневной жизни. Матрицу приоритетов Эйзенхауэра можно использовать для повышения эффективности и продуктивности во всех случаях, когда необходимо решать сразу множество задач.

В годы Второй мировой войны тогда еще не президент, а генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр столкнулся с необходимостью управлять многочисленными ресурсами, находясь в очень жестких условиях. Чтобы ничего не упустить из виду, он разработал систему, с помощью которой можно классифицировать задачи по степени важности и расставлять приоритеты по срочности.

Широкое распространение матрица приоритетов получила в 1980-х годах благодаря книгам, посвященным тайм-менеджменту. А после публикации бестселлера Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» матрица стала одним из стандартных инструментов для организации рабочих и учебных процессов. Она помогает сфокусироваться на самых важных задачах, снизить стресс и ничего не забыть.

Категории матрицы Эйзенхауэра

Матрица приоритетов строится на основе двух критериев:

срочность;

важность.

Заполнение полей матрицы позволяет оптимизировать время и сконцентрировать свои усилия на том, что действительно важней всего.

Матрица Эйзенхауэра состоит из четырех квадрантов или категорий. Каждый из них представляет собой разные сочетания критериев срочность/важность.

Срочность задачи определить довольно просто. Например, даты экзаменов и тестов известны заранее.

Оценить важность задачи помогает анализ последствий невыполнения. Для этого формулируют, что будет, если задача окажется невыполненной. Если последствия оказываются незначительными, то задачу признают маловажной либо вовсе не вносят ее в матрицу. Если же последствия серьезные, то задачу признают важной. Например, пропуск просмотра серии какого-нибудь сериала не влечет за собой никаких последствий, а неудовлетворительная оценка на ОГЭ по математике чревата серьезными неприятностями.

Первая категория (важно/срочно)

Верхний левый квадрант предназначен для задач и дел, которые имеют наибольшую важность и должны быть выполнены как можно быстрее. Они требуют максимального внимания. Для школьников в большинстве случаев это подготовка к контрольным, которые должны состояться завтра или через несколько дней.

Вторая категория (важно/не срочно)

В верхний правый квадрант записывают важные, но не срочные (долгосрочные) задачи и цели. Это проекты с отдаленным сроком исполнения (например, через несколько недель или месяцев), личностный рост. Все это важно, но должно решаться без особой спешки.

Третья категория (срочно/неважно)

Нижний левый квадрант предназначен для срочных, но не особо важных дел. Например, ответы на сообщения друзей в чате — при большой загруженности это вполне можно сделать позднее.

Четвёртая категория (не срочно/неважно)

В нижний правый квадрант записывают дела, которые не относятся ни к срочным, ни к важным. Как правило, это развлечения и компьютерные игры.

Пример заполненной матрицы Эйзенхауэра:

ВАЖНО И СРОЧНО Подготовиться к завтрашнему тесту по математике. Пройти онлайн-тест по русскому языку. Подготовить доклад по истории на завтра ВАЖНО, НО НЕ СРОЧНО Повторить правила английского языка — тест будет через неделю. Придумать тему для проекта по географии. Почитать книгу из списка для внеклассного чтения НЕВАЖНО, НО СРОЧНО Ответить на сообщения одноклассников. Посмотреть новую серию сериала, которая выходит сегодня вечером НЕВАЖНО И НЕ СРОЧНО Перейти на следующий уровень в видеоигре. Посмотреть следующую серию мультфильма из сборника. Почитать любимый комикс

Как применять матрицу Эйзенхауэра