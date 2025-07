Какие системы оценивания существуют?

Как измерить знания учащегося? Если бы на этот вопрос существовал единственно верный ответ, педагогика стала бы гораздо проще. Но сегодня мы не можем определиться даже с тем, в чём именно измерять знания. Расскажем о самых типичных и самых странных системах оценок в школах и университетах разных стран мира.

Привычная нам ещё с советских времен система школьных и вузовских оценок — на самом деле серьёзно искажённый временем и довольно странный конструкт. Мы называем её «пятибалльной», но по-настоящему пользуемся только четырьмя баллами. Вводим «плюсы» и «минусы», чтобы расширить диапазон значений, а потом высчитываем средний балл «на глаз». «Единица» стала страшилкой для младших школьников, а в старших классах — специальной оценкой, которую легко перерисовать в случае пересдачи. Университетские «зачёт» и «незачёт» в отсутствие системы кредитов вообще непросто объяснить иностранцу.

Но мы в этом не одиноки.

На первый взгляд может показаться, что глобализация разнесла англо-саксонскую систему с оценками от A до F по всему миру, а если где-то она и не используется, то её место занимает 10-балльная или 5-балльная шкала. Но, присмотревшись, понимаешь, что на планете, скорее всего, не найдутся две одинаковых реализации любой из этих систем.

Чтобы сориентировать учителей и найти хоть какое-то взаимопонимание с зарубежными коллегами, чиновники сферы образования, как правило, обозначают границы оценок в процентах. Но тут также начинаются разночтения: малазийская "A" отсчитывается от 85%, сингапурская — от 70%, а, скажем, бразильская — от 90%. Разбираться в этих деталях — неблагодарная работа, но, например, в Канаде педагогам приходится это делать постоянно: у каждой провинции значение оценок, а иногда и набор букв — свои.

Алфавит

В алфавитной системе буквами «A», «B», «C» и «D» обозначают проходные баллы в порядке ухудшения. Роль неудовлетворительной оценки обычно выполняет «E» или «F».

В пользу первой говорит алфавитный порядок, вторая — понятное сокращение от fail (провал), но даже в США — колыбели этой системы — нет согласия по поводу набора букв. В некоторых школах вместо «F» используют «N» (nocredit, не зачтено) или «U«(unsatisfactory, неудовлетворительно).

Базовым вариантом системы «A-B-C-D-E/F» пользуются в Гонконге, Индонезии, Афганистане, средних школах Южной Кореи, вузах ОАЭ и некоторых школах Бразилии. В Швеции и университетах Норвегии и Эстонии «E» сделана нижним проходным баллом, а «F», соответственно, неудом. Казахстан, Канада, Кения, Малайзия, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия и Таиланд расширяют эту шкалу, официально добавляя почти к каждой оценке плюсы и минусы (и всё равно среди них не найти пары одинаковых систем: например, в Малайзии только «B» встречается и с плюсом, и с минусом, а в Монголии, наоборот, почему-то только у «B» нет варианта с плюсом).

Конечно, плюсы и минусы используются даже в Соединённых Штатах, но там они работают примерно как у нас — скорее, декоративно.

Некоторые добавляют по одной-две буквы: в Иране шкала выглядит, как «A+, A, B, C, D, E/F», в Японии — «AA/T, A, B, C, E/F», в Пакистане — «A1, A, B, C, D, E, F».

В старших классах Сингапура шкала разбита на девять делений: «A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, E8, F9». В Ирландии есть три отдельных неудовлетворительных оценки: «E», «F» и «NG«— последнюю ставят, когда и проверять-то нечего. В индийских вузах встречаются варианты «O, A+, A, B, C, D, E, F» и «S, A, B, C, D, E, U». «U» — отдельная оценка для жульничающих. В китайских университетах оценки тоже примерно соответствуют алфавитной системе.

Существует несколько самостоятельных буквенных систем, являющихся сокращениями местных словесных оценок: «FB-B-S-I» в младших классах Румынии, «HD-D-Cr-P-F» и «H1-H2A-H2B-H3-P-N» в вузах Австралии. В младших классах Уругвая используется совершенно невероятная шкала: «S-SMB-MBS-MB-MBB-BMB-B-BR-RB-R-D». Она образована различными комбинациями слов «sobresaliente» (отлично), «muy» (очень), «bueno» (хорошо), «regular» (удовлетворительно) и «deficiente» (неудовлетворительно). Будьте внимательны, «отлично — очень хорошо» и «очень хорошо — отлично» — не одно и то же!

Десятки и сотни

Пяти-, десяти-, двадцати- и стобалльные системы очень распространены и обычно идут рука об руку. К тому же, алфавитная система практически не отделима от стобалльной. Все они могут использоваться в одной стране для разных уровней образования и экзаменов. Скажем, в Панаме университеты оценивают студентов от 0 до 100, а школы — от 0 до 5. Понятно, что минимальный балл везде свой.

Поскольку мало кто использует лишь одну из перечисленных систем, следующая классификация довольно условна: куда записать, например, Финляндию, где используются шкалы «0-5» и «5-10»?

Стобалльную систему более-менее эксклюзивно используют Ирак, Палестина, Коста-Рика, Никарагуа. Двадцатибалльная система в ходу в Бельгии, Венесуэле, Ливане, Перу и старших классах Португалии. При этом неуды начинаются обычно ниже 10 или 11, но в Ливане учителя ещё и могут ограничивать максимальный возможный балл за свои задания.

Албания, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Греция, Исландия, Испания, Италия, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Румыния и Эквадор в первую очередь используют десятибалльную систему.

Самая крутая оценка для итальянского ученика — десятка

Пятибалльная система в ходу в Венгрии, Киргизии, Македонии, Парагвае, Сербии, Турции, Хорватии, эстонских школах и младших классах Португалии. Здесь «двойка» обычно — минимальный проходной балл. А в Австрии, Германии, Словакии и Чехии пятибалльная шкала перевернута: «единица» — лучшая оценка. В немецких старших классах, при этом, ещё действует 15-балльная система.

Некруглые числа

Искать экзотику в системах оценки успеваемости — сомнительная задача. Как оценки не назови, они так или иначе выстраиваются в некий порядок и, если покопаться, обнаруживают некое процентное выражение. Такова уж их функция. Поэтому самое странное, что могут предложить нам школы мира — это системы, которые привести к стобалльным лишь слегка сложнее.

В Болгарии используется шестибалльная система; двойка — обычный неуд, а единицу ставят списывающим. На экзаменах оценки выставляются с двумя знаками после запятой. В польских школах аналогичная шкала сдвинута в другую сторону:

«шестёрка» означает особые заслуги или идеальный ответ. В швейцарской шестибалльной шкале плохих оценок больше, чем хороших: проходной балл начинается с четырёх, при этом в ходу есть ноль и оценки изменяются по полбалла.

Старшеклассники в Южной Корее получают оценки от одного балла до девяти (чем меньше, тем лучше). В Чили используется семибалльная система с одним знаком после запятой, проходные баллы — 4.0-7.0.

12-балльные системы приняты в Уругвае и Украине

Аналог российской пятёрки для украинских школьников — 12.

Но, пожалуй, победителем конкурса на самый странный набор знаков станет Дания. Здесь в ходе реформы 2007 года выкинули из 13-балльной системы «ненужное» и слегка перемешали, чтобы проще соотносить с алфавитной системой. Осталось семь оценок: «12», «10», «7», «4», «02» и два неуда: «00» и «-3».

Итоговая цель школы – дать знания и научить ими пользоваться. При всех плюсах и минусах, любая система оценивания позволяет детям чувствовать себя более комфортно. Прямой зависимости между отличной успеваемостью в школе и успешностью в дальнейшей жизни нет, а вот зависимость между низкой самооценкой и проблемами с физическим и душевным здоровьем – доказана! Оценки – это очень важно. Но еще важней сохранить у детей веру в себя и желание узнавать новое!