Отправили домой за сменной обувью, не пустили на урок без сдачи денег, забрали телефон или не разрешили выйти в туалет? Такие случаи до сих пор нередки в российских школах. Родители часто либо идут на конфликт, либо предпочитают «не портить отношения».

Но прежде чем соглашаться или возмущаться, полезно знать: а насколько вообще законны те или иные школьные запреты и требования? Давайте разберёмся.

1. Денежные сборы

Это, пожалуй, самая болезненная тема для родителей.

Официально образование в России бесплатное. Родители могут добровольно собирать деньги на подарки или мероприятия, если они сами этого хотят. Однако школа не вправе требовать оплаты за:

мыло, бумагу, шторы, ремонт;

рабочие тетради или учебники;

питание, если оно положено бесплатно.

Если администрация школы настаивает на взносах или угрожает последствиями за отказ — это прямое нарушение закона. В таких случаях стоит обратиться в департамент образования или прокуратуру.

2. Отправляют домой за сменкой

Это правило встречается во многих школах: забыл сменку — иди домой.

Но требование носить сменную обувь должно быть зафиксировано в уставе школы. Если оно там прописано, ребёнку действительно стоит соблюдать его. Однако выгонять домой или не пускать на уроки за отсутствие сменки — незаконно.

3. Запрет выйти с урока

Не отпустили в туалет? Хотя напрямую это законом не урегулировано, удержание ребёнка без уважительной причины может расцениваться как нарушение его прав.

Если ребёнок испытывает острую необходимость, он вправе выйти даже без разрешения. Учитель рискует получить официальную жалобу.

4. Запрет на телефоны

С 2024 года действует закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Но на переменах ребёнок имеет право пользоваться гаджетом, а изымать его школа не вправе.

5. «Неуд» за поведение или опоздание

Школа не может ставить двойки за поведение или опоздания. Это нарушает порядок оценки — отметки ставятся только за знания.

Также нельзя выгонять ученика с урока за опоздание — только проводить беседу или вызывать родителей.

6. Крики и оскорбления

Крики, унижения или грубость — повод для жалобы. Учитель обязан соблюдать нормы профессиональной этики и закона.

7. Деньги на питание

Все ученики 1–4 классов имеют право на бесплатное горячее питание. Остальные услуги оплачиваются только по желанию родителей.

8. Школьная форма и внешний вид

Форма регулируется уставом школы. Если в уставе есть требования к одежде, их нужно соблюдать. Но никто не может навязывать магазин или производителя формы.

Также, если в уставе нет прямых запретов на макияж, пирсинг или яркие волосы, школа не может их ограничивать.

💡 Онлайн-обучение — легальный выход из системы давления

Если школа нарушает права вашего ребёнка, отличной альтернативой станет дистанционное обучение.

В онлайн-школе «Дом Знаний» ребёнок сможет:

учиться дистанционно без давления;

избежать поборов и незаконных требований;

проходить аттестации в комфортной обстановке;

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