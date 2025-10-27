Обязательный ЕГЭ по истории с 2026 года: что известно и как подготовиться

С 1 марта 2026 года в России планируется ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные направления. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки РФ, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов. Нововведение затронет будущих студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей.

Что изменится с 1 марта 2026 года

Согласно проекту приказа Минобрнауки, вузам предлагается установить ЕГЭ по истории как обязательный экзамен для поступления на ряд гуманитарных направлений. Ранее основным вступительным испытанием по таким специальностям было обществознание, теперь к нему добавится история.

Изменения коснутся направлений подготовки:

«Реклама и связи с общественностью»

«Юриспруденция»

«Философия»

«Социология»

«Конфликтология»

«Культурология»

«Правоохранительная деятельность»

«Педагогика и психология девиантного поведения»

«Судебная и прокурорская деятельность»

«Издательское дело», «Сервис» и другие гуманитарные направления.

Если приказ будет утверждён, он вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Почему вводят обязательный ЕГЭ по истории

Решение поддержано на уровне правительства и вузов. Президент РФ Владимир Путин летом 2024 года одобрил инициативу ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Министр просвещения Сергей Кравцов также заявил, что рабочая группа уже занимается проработкой деталей.

Основная цель нововведения — повысить уровень гуманитарной подготовки выпускников и вернуть интерес к изучению истории России. Это позволит будущим специалистам в юриспруденции, политологии и педагогике лучше понимать исторический контекст своей профессии.

Как подготовиться к ЕГЭ по истории

ЕГЭ по истории — один из самых содержательных экзаменов, требующий не только запоминания дат, но и понимания исторических процессов, анализа источников и аргументированных рассуждений. Подготовка к нему должна быть системной и планомерной.

Почему онлайн-формат — это удобно и эффективно

Современное дистанционное образование даёт школьникам возможность учиться в своём темпе и без привязки к месту проживания. Ученики «Дома Знаний» живут в более чем 70 регионах России и за рубежом, но при этом чувствуют себя частью одного дружного коллектива.

Уроки проходят в формате живых вебинаров, а все записи сохраняются — ребёнок может пересматривать материал в любое время. Это особенно важно при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, где требуется повторение и закрепление тем.

