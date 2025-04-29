Очно-заочное обучение в 2025 году: как совмещать школу с работой и спортом

В 2025 году всё больше школьников переходят на очно-заочную форму обучения. Это гибридный вариант, который позволяет учиться частично в школе, а частично — дома. Разберёмся, кому подходит такой формат, как он работает в обычных и онлайн-школах, и какие изменения ждут учащихся в новом учебном году.

1. Что такое очно-заочное обучение? Очно-заочная форма — это смешанный вариант, где: Часть предметов изучается в школе (обычно 2-3 дня в неделю)

изучается в школе (обычно 2-3 дня в неделю) Остальные дисциплины проходят дистанционно с проверкой заданий

проходят дистанционно с проверкой заданий Аттестация проводится как очно, так и онлайн

Отличия от других форм:

От очного: меньше занятий в школе, больше самостоятельной работы

От заочного: есть регулярные очные встречи с учителями

От семейного: школа контролирует процесс, а не родители

2. Кому подходит очно-заочное обучение? Этот формат выбирают: Юные спортсмены и артисты , которые часто ездят на сборы

, которые часто ездят на сборы Работающие подростки от 14 лет

от 14 лет Дети с особенностями здоровья

Семьи, которые часто переезжают

Те, кто хочет углублённо изучать отдельные предметы

3. Как устроен процесс в 2025 году?

В обычной школе:

2-3 дня в неделю — очные занятия по основным предметам

Остальное время — задания через электронный дневник

Консультации с учителями 1-2 раза в неделю

В онлайн-школе:

Гибкий график — можно учиться в любое время

Видеолекции и интерактивные тесты вместо учебников

Персональный куратор на связи 24/7

4. Новые правила 2025 года Обязательные очные аттестации по русскому и математике

по русскому и математике Электронные журналы для всех форм обучения

для всех форм обучения Возможность выбирать часть предметов для углублённого изучения

часть предметов для углублённого изучения Он-лайн лабораторные по химии и физике через VR-технологии

5. Плюсы и минусы

Преимущества:

Гибкий график

Возможность совмещать с работой или спортом

Меньше стресса от ежедневных походов в школу

Недостатки:

Требуется самодисциплина

Меньше живого общения с одноклассниками

Не все школы предлагают такую форму

6. Как перейти на очно-заочное обучение? Подать заявление директору до 1 сентября

директору до 1 сентября Заключить договор со школой

со школой Утвердить индивидуальный план

Получить доступ к электронным ресурсам 7. Частые вопросы

Можно ли так учиться в 10-11 классе?

Да, но нужно сдавать все ЕГЭ очно.

Будут ли в аттестате отметки о форме обучения?

Нет, аттестат такой же, как у очников.

Как контролируют посещаемость?

По выполненным заданиям и очным аттестациям.