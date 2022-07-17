Лучшие экранизации произведений русских писателей

Анна Каренина (режиссер Карен Шахназаров)

Бесы (режиссёр Владимир Хотиненко)

Белая гвардия (режиссер Сергей Снежкин)

Братья Карамазовы (режиссер Юрий Мороз).

Доктор Живаго (режиссер Александр Прошкин)

Отцы и дети (режиссер Авдотья Смирнова)

Несмотря на то, что экранизация классики всегда довольно рискованная задумка, режиссеры часто берутся за воплощение амбициозной идеи. Некоторые из таких работ, на самом деле, получаются достойной интерпретацией классики, способом по-новому взглянуть на давно изученный сюжет и привычных героев. Игра артистов и образы, которые они воплощают на телеэкране, всегда вызывают бурные обсуждения, потому можно быть уверенным, что экранизация классики не останется незамеченной. Какие экранизации в русском кинематографе заслуживают особого внимания?С одной стороны фильм, состоящий из 8 серий, снят по традиционно отечественным нормам. Размеренная жизнь, с ранимыми, тоскливыми и вдумчивыми героями. Однако работа этого режиссера отличается от его предшественников глубиной и иным раскрытием темы.С первых минут фильма понимаешь, что все здесь пронизано болью и тоской главной героини, несмотря на то, что ее поведение не выдает этого напрямую. Сама картина мрачноватая, как-будто затемненная, обстановка помещений несколько пугающая. Это квартиры и дома с огромными комнатами, в которых ведут двери с проемами, уходящими в какую-то далекую высоту, мебель смотрит надменно, отовсюду веет холодом. При этом игра актеров настолько чувственна и искренна, что они кажутся запертыми в этом пугающем антураже. Этот эффект усиливает и музыка, используемая в фильме.Кроме того, события, разворачивающиеся на экране, происходят спустя тридцать лет после гибели Анны Карениной – во время русско-японской войны в военном госпитале, лишь усиливают постоянное чувство боли и страха.Экранизация романа Достоевского воспроизведена очень точно, если судить по названию. Всё происходящее напоминает некое безумие, картинки и обстоятельства меняются с бешеной динамичностью, все время отсылаются в прошедшие ситуации, не покидает ощущение, что на экране хоррор. Складывается ощущение, что все происходящее не только на экране, но и в жизни, это какой-то ужастик, а все окружающие одержимы бесами. И именно в их поступках и кроется истинная сущность всего происходящего.Актеры (в основном это молодые дарования) сыграли весьма увлеченно, не забывая каждое действие сопровождать некоторым сумасшествием.Довольно сложно составить конкуренцию остальным экранизациям произведений Михаила Булгакова, учитывая, что режиссеры любят работать по его творчеству. Но Снежкин представил новое видение, показав, что его фильм ничуть не хуже остальных, еще одна достойная работа, которая должна прийтись по вкусу ценителям классики.Снежкин улавливает то благородное, что оставалось от Царской России, но так стремительно растворялось в потоке мещанства и меняющегося политического строя. Офицеры, некогда являющиеся олицетворением чести и достоинства остаются один на один с грядущими переменами, хамством и беспринципностью, потому что оказываются преданы своими же высокопоставленными коллегами. Олицетворение старой России и лучших ее черт – Белая гвардия не лишена и предателей. Стоит отдать должное режиссеру, он не просто действует согласно сюжету, но некоторые детали раскрывает настолько тонко и мелочно, что они придают особую сочность. Драматичность сменяется иронией, комедийность – трагедией, в этом фильме можно найти все. Весь фильм не покидает ощущение противопоставления достоинства и мерзости, подтверждаемое не только общим сюжетом, но и деталями.Режиссер работал над картиной несколько лет, а актёры, после окончания съемок, признались, что эта работа изменила их не только как профессионалов, но и перевернула их личные установки, представления о добре и зле, о религии и морали. Вжиться в роль, прочувствовать все переживания своего героя, даже если его точка зрения не близка с собственным мироощущением – это работа актера. Но одно дело вживаться в роль современников и совсем другое – в героев, созданных великим Достоевским, да еще и живущих в рамках его самого загадочного и сложного романа.Несмотря на то, что критики называют фильм самостоятельным произведением, это пока единственная отечественная экранизация произведения Пастернака. Демонстрация истории страны через призму одной личности – мальчика, мужчины, который остался один с юных лет. Пока он становится старше и получает образование, в страну приходит Гражданская война, а затем и Вторая мировая.Не стоит пытаться искать полное сходство с романом, к тому же, экранизация имеет такую же сложную судьбу, как и само произведение. До официального выхода на экраны уже была распространена пиратская версия, а канал, который выкупил право трансляции, включил столько рекламы, что вызвал массу возмущений зрителей. По этим и другим причинам, сериал остался не оцененным по достоинству, хотя, безусловно, заслуживает внимания и может подарить массу удовольствия от просмотра.Фильм придётся по душе тем, кто не предпочитает сохранение сюжета и диалогов классика в экранизации. Здесь это сделано очень аккуратно и с уважением к произведению. Как в сочинении, написанном на «отлично», тема романа и конфликт отцов и детей раскрыты глубоко и насыщенно. Актерская игра, декорации и костюмы не вызывают вопросов и не оставляют ощущения «ряжености», все гармонично, ровно и так, как должно быть.Несмотря на то, что сюжет знаком каждому, а режиссер не отклоняется от него, в фильме удалось сохранить некое напряжение, спор двух главных героев, рассуждающих в поиске истины.Несмотря на то, что классику все же лучше читать, а не смотреть, экранизации могут подарить и настроение, и воспоминания и заставить задуматься о вечном. А еще вполне вероятно, что рука сама потянется за книгой, ведь всегда так и тянет сопоставить те или иные детали, которые оказываются забытыми.