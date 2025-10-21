Дом Знаний
Как оплатить обучение материнским капиталом?

Екатерина Магомедова

preview_image

Сегодня всё больше родителей выбирают онлайн-школы для детей, ведь дистанционное образование даёт гибкость, комфорт и индивидуальный подход. Один из популярных вопросов — можно ли оплатить обучение материнским капиталом и как это сделать правильно?

Разберёмся, в каких случаях это возможно, какие документы понадобятся и почему аккредитованная онлайн-школа «Дом Знаний» полностью подходит под условия государственной программы.

Можно ли оплатить онлайн-обучение материнским капиталом?

Да, можно! Согласно Федеральному закону №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнский капитал можно использовать на оплату образовательных услуг для детей, если:

  • образовательная организация имеет государственную аккредитацию и лицензию на ведение деятельности;
  • обучение проводится по Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС);
  • договор на обучение заключён между родителем и школой.

    • Онлайн-школа «Дом Знаний» полностью соответствует этим требованиям: у нас есть лицензия и государственная аккредитация, а ученики по завершении обучения получают аттестат государственного образца.

    Как оплатить обучение материнским капиталом: пошаговая инструкция

    1. Выберите образовательную программу — обучение в «Доме Знаний» доступно для детей с 1 по 11 класс. Можно выбрать полное дистанционное обучение или формат дополнения к очной школе.
    2. Заключите договор со школой. После выбора программы вам направят официальный договор, который необходимо предоставить в Пенсионный фонд (или через портал Госуслуг).
    3. Подайте заявление на оплату обучения. Сделать это можно онлайн через gosuslugi.ru или в отделении ПФР. Укажите реквизиты школы и приложите копию лицензии и аккредитации (школа предоставит их по запросу).
    4. Дождитесь перечисления средств. Пенсионный фонд переводит оплату напрямую на расчётный счёт школы. Родителям не нужно вносить деньги самостоятельно.

      5. После этого ребёнок официально зачисляется в онлайн-школу и может начать обучение в удобном формате.

      Почему стоит выбрать онлайн-школу «Дом Знаний»

      «Дом Знаний» — это аккредитованная онлайн-школа с обучением по ФГОС, где дети учатся с удовольствием и без стресса. Мы объединяем качество, современный подход и поддержку семьи на каждом этапе.

      Наши преимущества:

      • Мини-классы до 10 человек для комфортного обучения;
      • Лучшие педагоги России, победители всероссийских конкурсов;
      • Персональное расписание и индивидуальная траектория обучения;
      • Бесплатная углублённая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
      • Поддержка психолога и тьютора на всём пути;
      • Бесплатные кружки и дополнительные курсы для учеников;
      • 10 000 видеоматериалов и более 1 000 000 интерактивных тестов;
      • Аналитика успеваемости с помощью искусственного интеллекта;
      • Возможность оплаты обучения материнским капиталом и другими способами.

        • Как проходит обучение

        Все занятия проходят онлайн — в живом формате с учителем и в мини-группах. Уроки доступны в записи, поэтому ребёнок может повторить материал в любое время. Школа проводит внеурочные кружки, офлайн-мероприятия и конкурсы, что помогает сохранить социальное развитие и интерес к учебе.

        Ученики школы живут в более чем 70 регионах России и за рубежом. После окончания обучения они получают аттестат государственного образца и могут поступать в лучшие вузы страны.

        Почему материнский капитал — это выгодно

        Используя материнский капитал для оплаты обучения, вы инвестируете в будущее ребёнка. Это возможность обеспечить качественное образование, не тратя собственные средства. А в онлайн-школе «Дом Знаний» вы получаете гарантию легальности и прозрачности всех финансовых операций.

        Учиться с комфортом и удовольствием — это реально!

        Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям полюбить учёбу, раскрыть способности и учиться в атмосфере поддержки. Мы верим, что образование должно быть не стрессом, а вдохновением — и ежедневно доказываем это своим ученикам и родителям.

        author_avatar
        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

