Как оплатить обучение материнским капиталом?

Сегодня всё больше родителей выбирают онлайн-школы для детей, ведь дистанционное образование даёт гибкость, комфорт и индивидуальный подход. Один из популярных вопросов — можно ли оплатить обучение материнским капиталом и как это сделать правильно?

Разберёмся, в каких случаях это возможно, какие документы понадобятся и почему аккредитованная онлайн-школа «Дом Знаний» полностью подходит под условия государственной программы.

Можно ли оплатить онлайн-обучение материнским капиталом?

Да, можно! Согласно Федеральному закону №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнский капитал можно использовать на оплату образовательных услуг для детей, если:

образовательная организация имеет государственную аккредитацию и лицензию на ведение деятельности;

обучение проводится по Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС);

договор на обучение заключён между родителем и школой.

Онлайн-школа «Дом Знаний» полностью соответствует этим требованиям: у нас есть лицензия и государственная аккредитация, а ученики по завершении обучения получают аттестат государственного образца.

Как оплатить обучение материнским капиталом: пошаговая инструкция

Выберите образовательную программу — обучение в «Доме Знаний» доступно для детей с 1 по 11 класс. Можно выбрать полное дистанционное обучение или формат дополнения к очной школе.

Заключите договор со школой. После выбора программы вам направят официальный договор, который необходимо предоставить в Пенсионный фонд (или через портал Госуслуг).

Подайте заявление на оплату обучения. Сделать это можно онлайн через gosuslugi.ru или в отделении ПФР. Укажите реквизиты школы и приложите копию лицензии и аккредитации (школа предоставит их по запросу).

Дождитесь перечисления средств. Пенсионный фонд переводит оплату напрямую на расчётный счёт школы. Родителям не нужно вносить деньги самостоятельно.

После этого ребёнок официально зачисляется в онлайн-школу и может начать обучение в удобном формате.

Почему стоит выбрать онлайн-школу «Дом Знаний»

«Дом Знаний» — это аккредитованная онлайн-школа с обучением по ФГОС, где дети учатся с удовольствием и без стресса. Мы объединяем качество, современный подход и поддержку семьи на каждом этапе.

Наши преимущества:

Мини-классы до 10 человек для комфортного обучения;

Лучшие педагоги России, победители всероссийских конкурсов;

Персональное расписание и индивидуальная траектория обучения;

Бесплатная углублённая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

Поддержка психолога и тьютора на всём пути;

Бесплатные кружки и дополнительные курсы для учеников;

10 000 видеоматериалов и более 1 000 000 интерактивных тестов;

Аналитика успеваемости с помощью искусственного интеллекта;

Возможность оплаты обучения материнским капиталом и другими способами.

Как проходит обучение

Все занятия проходят онлайн — в живом формате с учителем и в мини-группах. Уроки доступны в записи, поэтому ребёнок может повторить материал в любое время. Школа проводит внеурочные кружки, офлайн-мероприятия и конкурсы, что помогает сохранить социальное развитие и интерес к учебе.

Ученики школы живут в более чем 70 регионах России и за рубежом. После окончания обучения они получают аттестат государственного образца и могут поступать в лучшие вузы страны.

Почему материнский капитал — это выгодно

Используя материнский капитал для оплаты обучения, вы инвестируете в будущее ребёнка. Это возможность обеспечить качественное образование, не тратя собственные средства. А в онлайн-школе «Дом Знаний» вы получаете гарантию легальности и прозрачности всех финансовых операций.

Учиться с комфортом и удовольствием — это реально!