Из обычной школы в онлайн: пошаговый переход

Дистанционное обучение перестало быть экзотикой — это современная альтернатива традиционной школе. Как перевести ребенка на онлайн-обучение без стресса и бюрократических сложностей? Разбираем процесс перехода от выбора школы до адаптации к новому формату.

1. Как выбрать онлайн-школу: 6 ключевых критериев Наличие аккредитации и всех видов лицензий — Наличие аккредитации означает, что государство проверило школу на соответствие строгим требованиям к образовательной организации и она им соответствует, а значит, этой школе можно доверять.Если вы уже связывались со школами и они расплывчато отвечали на вопрос о наличии аккредитации, советуем отказаться от такой школы. Например, онлайн-школа "Дом Знаний" имеет аккредитацию и все необходимые лицензии, с которым можно ознакомиться на сайте в разделе "Сведения". Формат занятий — живые уроки или записи? Индивидуальный график или фиксированное расписание? Техподдержка — как быстро школа отвечает на вопросы до заключения договора? Репетиционный период — "Дом Знаний" предлагает пробную неделю обучения, чтобы вы и ваш ребенок оценили удобство дистанционного формата обучения. . Социализация — есть ли офлайн-мероприятия, совместные проекты, внеурочная деятельность? Дополнительные занятия: кружки по интересам, курсы и т.д.

2. Документы: что нужно подготовить Заявление на отчисление из текущей школы (образец дает новая онлайн-школа)

из текущей школы (образец дает новая онлайн-школа) Личное дело — запросите в секретариате

— запросите в секретариате Медкарта — не обязательна, но желательна для учета особенностей здоровья

— не обязательна, но желательна для учета особенностей здоровья СНИЛС и свидетельство о рождении — копии для оформления

— копии для оформления Последний табель — поможет определить уровень подготовки

3. Техническая подготовка: минимум оборудования Компьютер/планшет — с камерой и микрофоном

— с камерой и микрофоном Стабильный интернет — от 10 Мбит/с

— от 10 Мбит/с Гарнитура — для комфортного общения

— для комфортного общения Принтер — для распечатки материалов (опционально)

— для распечатки материалов (опционально) 4. Адаптация: как помочь ребенку Первые 2 недели Составьте четкий распорядок дня



Проверяйте подключение за 15 минут до урока



Организуйте "перемены" с физической активностью

Через 1 месяц

Постепенно уменьшайте контроль

Поощряйте участие в онлайн-мероприятиях

Анализируйте успеваемость в личном кабинете

5. Частые ошибки родителей Полное невмешательство — особенно в первые месяцы

— особенно в первые месяцы Экономия на оборудовании — тормозящий компьютер убивает мотивацию

— тормозящий компьютер убивает мотивацию Игнорирование социализации — ищите дополнительные кружки

— ищите дополнительные кружки Сравнение с традиционной школой — это принципиально другой формат