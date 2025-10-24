ЕГЭ — самый важный школьный экзамен, который предстоит сдавать каждому выпускнику 11 класса. От итоговых баллов зависит возможность продолжать дальнейшее обучение в высших учебных заведениях. Поэтому даже для отличников это испытание оказывается очень непростым.

Подготовка к ЕГЭ требует от старшеклассников полной самоотдачи и умения справляться со стрессом. Ученики должны не просто запомнить большой объём информации, но и научиться правильно её применять.

Один из первых шагов на пути к успеху — продуманный выбор дисциплин, по которым предстоит сдавать единый государственный экзамен. Сделать этот выбор осознанно и взвешенно — значит заложить фундамент отличной оценки. Следующая статья поможет разобраться в том, как определиться с выбором и как выстроить план подготовки, чтобы максимально реализовать свои возможности.

Сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ

Получение аттестата становится возможным только после успешной сдачи двух обязательных дисциплин — русского языка и математики. Эти предметы сдают все ученики 11 класса без исключения.

Если же выпускник собирается подавать документы в вуз, то ему потребуется дополнительно сдать ЕГЭ по ряду профильных предметов. Выбор конкретных дисциплин делает сам учащийся, исходя из требований выбранной им специальности в конкретном учебном заведении.

Выпускникам предоставлено право сдавать государственный экзамен ЕГЭ по всем дисциплинам, если у него есть такое желание. Однако это сопряжено с повышенной нагрузкой и требует тщательного планирования. Некоторые экзамены придётся сдавать заранее — в десятом классе, в досрочный период или в специально зарезервированные дни. Полная информация о расписании публикуется заблаговременно на официальном портале ФИПИ.

Итоговая оценка формируется на двухуровневой основе. Сначала начисляются первичные баллы за выполненные задания. Затем они конвертируются в стобалльную систему. Каждому предмету соответствует своя система первичных баллов, в которой учитывается специфика и сложность заданий.

Обязательные предметы ЕГЭ

Среди множества предметов, представленных в школьной программе, русский язык и математика занимают особое место. Именно их можно назвать самыми важными, поскольку от их успешного освоения зависит получение аттестата о среднем образовании.

Успешная сдача экзаменов по русскому и математике — обязательное условие для получения аттестата. Если выпускник не справится с экзаменом ЕГЭ по русскому или математике, то вместо аттестата о среднем общем образовании класса он получит лишь справку, свидетельствующую о том, что он прошёл обучение в старших классах. Такой документ хоть и подтверждает факт завершения школы, но существенно ограничивает дальнейшие возможности молодого человека.

Со справкой невозможно подать заявление о приёме в высшее учебное заведение — причём это касается даже многих программ, предполагающих обучение на платной основе. Кроме того, без аттестата о среднем общем образовании путь ко многим рабочим местам оказывается закрыт: немало работодателей предъявляют в качестве обязательного требования наличие именно этого документа.

Таким образом, результат ЕГЭ по двум важнейшим предметам во многом предопределяет дальнейшие жизненные перспективы выпускника.

Русский язык

Этот экзамен многоэтапный. Сначала одиннадцатиклассник должен получить допуск к этому итоговому испытанию. Для этого необходимо написать итоговое сочинение. Только получив положительный результат за эту письменную работу, школьнику предоставляется право участвовать в основной волне ЕГЭ.

Итоговое сочинение проводится заблаговременно — за несколько месяцев до начала основной экзаменационной сессии. Испытание проходит непосредственно в стенах родной школы. Успешное прохождение этого этапа открывает двери к итоговой аттестации.

В учебном году 2025–2026 основной день проведения итогового сочинения назначен на 3 декабря 2025 года. Для тех, кто не сможет участвовать в основной волне, предусмотрены резервные даты: 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

На работу выпускникам отводится 3 часа 55 минут. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия: время написания увеличивается на 1 час 30 минут, а вместо сочинения допускается написание изложения.

При оценке сочинения учитывается несколько критериев.

Критерий оценки Содержание критерия Оценка Соответствие теме Раскрытие темы, умение формулировать тезис и аргументировать его. Работа должна соответствовать заданной теме, не уходить в сторону Зачёт/незачёт Аргументация с привлечением литературного материала Использование литературных произведений для подтверждения собственной позиции. Умение анализировать текст и делать выводы Зачёт/незачёт Композиция и логика рассуждения Построение текста, логическая связь между частями сочинения, наличие вступления, основной части и заключения Зачёт/незачёт Качество письменной речи Богатство словарного запаса, точность выражения мысли, уместность использованных языковых средств Зачёт/незачёт Грамотность Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм Зачёт/незачёт

Для получения зачёта необходимо получить «зачёт» по первым 2 критериям.

По оставшимся 3 критериям достаточно получить «зачёт» хотя бы по одному.

При получении «незачёта» по любому из первых 2 критериев работа не проверяется по другим критериям.

При получении «незачёта» по всем 3 последним критериям работа также получает общий «незачёт».

ЕГЭ-2026 по русскому языку состоится 4 июня. Задание включает в себя две части:

тестовые задания, направленные на проверку знаний орфографии, пунктуации, грамматики и других областей;

творческая работа, во время которой школьникам предстоит написать развёрнутое сочинение на основе предложенного текста.

На выполнение обеих частей отводится 3 часа 30 минут.

Система оценивания экзамена построена таким образом, что максимально возможное количество первичных баллов составляет 50. Каждый балл имеет значение, поскольку оценка итоговых результатов ЕГЭ напрямую влияет на возможность поступления в выбранный вуз.

Математика

Школьники могут выбирать из двух уровней:

базовый (простой);

профильный (повышенной сложности).

Выбор зависит от образовательных и профессиональных целей старшеклассника.

Базовый уровень экзамена выбирают те учащиеся, которым не требуется подтверждать знания по математике баллами ЕГЭ при поступлении в высшее или среднее профессиональное учебное заведение. Оценка за такой экзамен выставляется по пятибалльной шкале.

Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать высокий уровень знаний и набрать 17–21 первичных баллов. Чтобы получить аттестат, достаточно преодолеть минимальный порог в 7 баллов. На выполнение всех заданий базового экзамена отводится 3 часа.

Профильная математика необходима для дальнейшего поступления на математические и смежные специальности. Этот уровень существенно отличается от базового:

задания более сложные;

минимальные и максимальные баллы отличаются;

время на выполнение экзамена по этому предмету увеличено до 3 часов 55 минут.

Профильный уровень состоит из двух блоков. Первый включает 12 заданий, в которых требуется дать краткий ответ. Во втором содержится 7 заданий, требующих дать развёрнутое решение с детальным объяснением каждого шага.

Правильное решение одной только первой части приносит 70 вторичных баллов, что уже является хорошим результатом. Поэтому относиться к несложной первой части нужно со всей серьёзностью.

Темы профильной математики охватывают всю школьную программу, включая векторы, теорию вероятностей, стереометрию.

Предметы по выбору

ЕГЭ-2026 по каждому дополнительному предмету включает в себя две части: базовую и повышенной сложности (развёрнутую). Первая часть (базовая) требует от экзаменующихся способность быстро и точно находить ответы на поставленные вопросы. Формат ответов в этой части стандартизирован — школьники должны внести в бланки буквенные обозначения, числа, последовательности символов, а также дать краткие словесные формулировки. Такие ответы обрабатываются автоматически с помощью компьютерных технологий.

Во второй части предлагаются более сложные задания, требующие от выпускников более глубокого погружения в предмет. В качестве ответов необходимо представить:

развёрнутые письменные работы (сочинения, эссе);

детальные решения задач;

аргументированные рассуждения.

Проверка ответов делается экспертами, которые руководствуются чёткими критериями оценки результатов ЕГЭ. Каждый ответ анализируется с точки зрения полноты раскрытия темы, правильности решения и соответствия предъявленным требованиям.

Подробная информация о системе оценивания каждого предмета доступна на официальном портале ФИПИ, где представлены все необходимые методические материалы и рекомендации.

Обществознание

Это один из самых востребованных дополнительных предметов. Каждый год его выбирают более 40% одиннадцатиклассников. Хорошие результаты ЕГЭ по обществознанию нужны для продолжения образования по таким направлениям, как юриспруденция, психология, менеджмент и маркетинг, политология и международные отношения, социология, культурология, философия, гостиничное дело и туризм.

Экзамен охватывает такие темы, как экономические аспекты, правовые нормы и институты, политические процессы, особенности социальных отношений, взаимодействие человека и общества.

На выполнение всех 25 экзаменационных заданий отводится 3 часа 30 минут. За выполнение базовой части можно набрать 28 первичных баллов, а за развёрнутую часть — 30. Большинство вузов принимают документы только в том случае, если выпускник набрал не менее 45 вторичных балла.

Информатика

Этот предмет выбирает почти каждый пятый выпускник. Хорошие результаты ЕГЭ по информатике нужны для поступления на специальности, связанные с программированием и созданием ПО, кибербезопасностью, искусственным интеллектом, компьютерными технологиями.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Этого времени должно хватить для выполнения 27 заданий. При этом школьники работают за компьютерами. Условия заданий весьма объёмные, поэтому читать их нужно очень внимательно.

Чтобы успешно справиться с ЕГЭ по информатике, школьник должен обладать целым рядом навыков и знаний: разбираться в принципах программирования, уметь логически мыслить и решать логические задачи, знать методы кодирования информации, владеть навыками алгоритмизации, уметь работать с различными информационными моделями и современными языками программирования.

Биология

Тоже один из самых популярных дополнительных предметов. Он нужен тем, кто хочет получить специальность в таких областях, как медицина, педагогика, психология, экология, пищевая промышленность, химические технологии, работа с природными ресурсами и животными.

ЕГЭ-2026 по биологии включает в себя 28 заданий: 21 базовое (требуется краткий ответ) и 7 развёрнутых. В экзамен включены темы по основам клеточной теории, законам генетики и наследственности, теории эволюции, принципам функционирования экосистем и человеческого организма, основам здорового образа жизни, классификации живых организмов. В прошлые годы самыми сложными заданиями были задачи на эволюционную последовательность и генетики. Теперь их облегчили.

Физика

За последние годы число желающих сдавать ЕГЭ по физике значительно выросло. Экзаменационный материал был существенно переработан и сокращён. Количество заданий теперь составляет не 30, а только 26. Исчезли вопросы, связанные с графическими зависимостями, упростились задачи из области механики и электродинамики. Максимальное количество первичных баллов достигает 54.

История

Этот предмет при сдаче единого государственного экзамена выбирают около 15% одиннадцатиклассников. Материал состоит из 3 блоков: базовый (10 заданий), повышенный уровень сложности (8), высокая сложность (3). Такая структура помогает экзаменующимся распределять время, а проверяющим — точнее оценивать уровень подготовки, учитывать различные аспекты знаний и умений.

Для успешной сдачи этого экзамена выпускники должны владеть исторической терминологией; знать ключевые события различных эпох, ориентироваться в исторической географии, помнить значимые исторические личности, уметь анализировать исторические документы, работать с картографическим материалом, разбираться в статистических таблицах.

Система оценивания предусматривает максимальную оценку в 42 первичных балла, которые можно получить при безошибочном выполнении всех заданий экзаменационной работы.

Иностранный язык

В 2026 году выпускники могут сдавать английский, немецкий, французский, испанский, китайский, арабский языки. Материал делится на две части:

письменная: аудирование (9 заданий), чтение (9), грамматика и лексика (18), письмо (2);

устная: чтение вслух, диалог-расспрос, мини-интервью, рассказ по фото.

Основное внимание уделяется проверке умения говорить, формулировать собственное мнение, аргументировать.

Химия

По сравнению с прошлыми годами экзамен по химии стал несколько сложнее. Выпускники должны знать свойства большего количества простых веществ, иметь чёткие представления об углеродном скелете органических соединений, ионном произведении воды, молярности.

Общее количество заданий — 34. На их выполнение отводится три с половиной часа. Максимальное количество первичных баллов — 56.

Литература

Этот сложный экзамен выбирает менее 9% выпускников. За 3 часа 55 минут им предстоит выполнять 10 заданий, распределённых на два комплекса. Инструкции к выполнению заданий стали более подробными и чёткими, что значительно снизит количество досадных ошибок.

Самый сложный и ответственный пункт — сочинение, содержащее не менее 200 слов. На выбор даётся 5 тем.

В целом экзаменационная программа охватывает такие аспекты, как исследование литературного наследия, междисциплинарные связи литературы, раскрытие глубинного содержания литературного произведения, создание структурированных записей, отражающих основные моменты сюжета, проведение теоретико-литературного анализа.

География

Из года в год ЕГЭ по географии остаётся наименее востребованным среди выпускников. Его выбирают чуть более 3% учащихся.

Основные характеристики экзамена:

общее количество заданий — 29;

время на выполнение работы — 3 часа;

максимально возможное количество первичных баллов — 39.

Чтобы продемонстрировать хороший результат, выпускникам необходимо хорошо разбираться в таких аспектах, как теоретические основы географии; закономерности физической, социальной и экономической географии; специфика географии России и мира. Несмотря на относительно небольшой объём заданий, охват тем весьма широк, что и может быть одной из причин невысокой популярности этого предмета среди выпускников.

Комбинации предметов ЕГЭ для поступления на разные направления

Для поступления в вуз на конкретную образовательную программу помимо русского языка и математики может потребоваться сдача одного или нескольких дополнительных государственных экзаменов. Перечень разрешённых для запроса экзаменов закреплён в Приказе Минобрнауки №722.

Какие именно предметы требуется сдавать, вузы определяют самостоятельно. Наиболее распространённые комбинации следующие:

Направление обучения Обязательные экзамены Дополнительные экзамены Прикладная математика и информатика, программная инженерия Профильная математика Информатика, физика или иностранный язык (в зависимости от вуза) Реклама и связи с общественностью Обществоведение История, иностранный язык или литература (в зависимости от вуза) Клиническая психология Биология (для обучения в медицинском вузе — биология и химия) Профильная математика, обществознание или иностранный язык Юриспруденция Обществоведение История или иностранный язык (в зависимости от вуза) Лечебное дело Биология и химия – Экономика Профильная математика и обществознание –

Точный перечень экзаменов, необходимых для поступления на выбранную специальность, следует обязательно заблаговременно уточнять на официальных сайтах интересующих вузов либо в приёмной комиссии учебного заведения.

Как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

Существует несколько способов выбора.

По профессии и вузу

Этот подход подойдёт тем абитуриентам, которые чётко определились с выбором будущей профессии и готовы целенаправленно готовиться к поступлению.

Чтобы грамотно спланировать подготовку к ЕГЭ, следует выполнить следующее:

изучить требования нескольких вузов;

составить список из нескольких учебных заведений, куда вы планируете подавать документы;

внимательно изучить правила приёма каждого конкретного вуза и выбранной образовательной программы.

Заблаговременный анализ требований нескольких вузов позволит грамотно выстроить стратегию подготовки к экзаменам и повысить шансы на поступление.

По успеваемости

Если выбор профессии ещё не сделан, то для ЕГЭ целесообразно выбирать те дисциплины, которые конкретному ученику даются легче всего. Для этого следует беспристрастно проанализировать свои сильные и слабые стороны; оценить глубину понимания материала, умение решать задачи разного уровня сложности. В конечном счёте, выбор предметов для сдачи ЕГЭ должен базироваться не только на успеваемости, но и на личных интересах и долгосрочных образовательных планах.

По совету преподавателя или родителей

Если старшеклассник затрудняется выбрать предметы самостоятельно, ему следует обратиться за советом к семье и преподавателям. Они наметят наиболее подходящее направление развития и учтут достоинства и перспективы, которые сам подросток оценить пока не может.

Также можно обратиться в центр профориентации — специалисты там помогут определиться с выбором экзаменов с учётом интересов и способностей выпускника.

По минимальным баллам

Самый облегчённый вариант — выбрать те дисциплины, для которых установлен наиболее низкий проходной балл. Но нужно отдавать себе отчёт, что такие результаты ЕГЭ существенно ограничивают возможности поступления в вуз.

Проходные баллы в 2025 году

Минимальное количество вторичных баллов, которое необходимо для подачи документов в вуз, определяется Приказом Министерства науки и высшего образования РФ №825. В 2026 году минимальные тестовые баллы следующие:

русский — 40;

литература — 40;

профильная математика — 39;

физика — 39;

химия — 39;

биология — 39;

обществознание — 45;

история — 35;

иностранный язык — 30;

информатика — 44;

география — 40.

Если выпускник набрал баллы ниже, вуз просто не имеет права принимать у него документы ни на свободные бюджетные места, ни даже на коммерческое обучение.

Советы по подготовке к ЕГЭ

№1. Изучите требования к каждому экзамену. Для этого посетите официальный сайт ФИПИ — там вы найдёте всю самую актуальную и достоверную информацию.

№2. Организуйте учебный процесс. Создайте чёткое расписание подготовки, определив конкретное время для занятий по каждому предмету. Соблюдайте установленный график и равномерно распределяйте нагрузку.

№3. Регулярно выполняйте пробные варианты. Это помогает выявить свои сильные и слабые стороны, оценить реальный уровень подготовки.

№4. Начните подготовку заблаговременно. Оптимально приступить к подготовке в 10 классе или летом перед 11 классом.

№5. Комбинируйте методы обучения. Используйте различные форматы подготовки: занятия с репетитором; самостоятельная работа; онлайн-курсы; дистанционные образовательные платформы.

Заключение

Для успешного поступления в вуз выпускнику необходимо заранее выбрать, какие предметы он будет сдавать после 11 класса на ЕГЭ. Обязательными являются русский язык и математика базового уровня. Остальные дисциплины выбираются индивидуально в зависимости от личных предпочтений и требований вузов. Правильный подбор предметов позволяет успешно преодолеть все испытания без лишнего стресса и перенапряжения.