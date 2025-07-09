Буллинг — это не только боль для жертв, но и сигнал о проблемах у самого агрессора. Если ваш ребенок или ученик проявляет агрессию по отношению к другим детям, важно разобраться, почему это происходит, и вовремя скорректировать его поведение.
Причины, почему дети становятся зачинщиками буллинга
Часто ребенок пытается компенсировать отсутствие родительской любви и участия с помощью доминирования над сверстниками.
За агрессией часто скрываются неуверенность и желание утвердиться за счет других.
Если дома или в окружении принято общаться на повышенных тонах, обижать слабых, ребенок может воспринимать такое поведение как допустимое.
Стремление понравиться, завоевать авторитет в классе или компании иногда принимает агрессивные формы.
Некоторые дети сами ранее подвергались буллингу и теперь "отыгрываются" на других.
Как помочь ребенку изменить поведение: советы психологов «Дома Знаний»
Сначала спокойно поговорите с ребенком, выясните, что стоит за его поступками. Сильное давление может только усугубить ситуацию.
Помогите ребенку понять, что чувствует другой человек. Вместе разбирайте ситуации с позиции обеих сторон.
Замените агрессию спортом, творчеством или другими безопасными способами выпуска эмоций.
Семейные ценности и поведение родителей сильно влияют на ребенка. Демонстрируйте уважение, умение решать конфликты мирно.
Школьные специалисты помогут найти пути решения, в том числе через индивидуальные консультации и занятия.
Регулярно обсуждайте школьные события, отношения с одноклассниками, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы.
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Помните: агрессивное поведение ребенка — не приговор. Своевременная помощь и поддержка помогают изменить ситуацию и научить ребенка уважению, терпимости и ответственности.