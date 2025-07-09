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Что делать, если ваш ребенок буллит других детей?

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
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Буллинг — это не только боль для жертв, но и сигнал о проблемах у самого агрессора. Если ваш ребенок или ученик проявляет агрессию по отношению к другим детям, важно разобраться, почему это происходит, и вовремя скорректировать его поведение.

Причины, почему дети становятся зачинщиками буллинга

  • Недостаток внимания и поддержки дома
    • Часто ребенок пытается компенсировать отсутствие родительской любви и участия с помощью доминирования над сверстниками.
  • Низкая самооценка и внутренние страхи
    • За агрессией часто скрываются неуверенность и желание утвердиться за счет других.
  • Среда, где агрессия считается нормой
    • Если дома или в окружении принято общаться на повышенных тонах, обижать слабых, ребенок может воспринимать такое поведение как допустимое.
  • Желание быть "лидером"
    • Стремление понравиться, завоевать авторитет в классе или компании иногда принимает агрессивные формы.
  • Личный опыт травли
    • Некоторые дети сами ранее подвергались буллингу и теперь "отыгрываются" на других.

    Как помочь ребенку изменить поведение: советы психологов «Дома Знаний»

    1. Не обвиняйте сразу
      2. Сначала спокойно поговорите с ребенком, выясните, что стоит за его поступками. Сильное давление может только усугубить ситуацию.
    2. Учите сопереживать
      3. Помогите ребенку понять, что чувствует другой человек. Вместе разбирайте ситуации с позиции обеих сторон.
    3. Научите конструктивным способам выражения эмоций
      4. Замените агрессию спортом, творчеством или другими безопасными способами выпуска эмоций.
    4. Покажите положительный пример
      5. Семейные ценности и поведение родителей сильно влияют на ребенка. Демонстрируйте уважение, умение решать конфликты мирно.
    5. Работайте с педагогами и психологами
      6. Школьные специалисты помогут найти пути решения, в том числе через индивидуальные консультации и занятия.
    6. Поддерживайте постоянный диалог
      7. Регулярно обсуждайте школьные события, отношения с одноклассниками, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы.

      Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям учиться в комфортной среде

      В онлайн-школе «Дом Знаний» особое внимание уделяется психологическому комфорту учеников:

      • Мини-группы до 10 человек — детям легче общаться и понимать материал без давления;
      • Психологи и тьюторы сопровождают учеников весь учебный год, помогают решать личные и учебные трудности;
      • Курс по развитию эмпатии и социализации включен в программу;
      • Внимание каждому ребенку — персональные траектории обучения и индивидуальный подход помогают раскрыть потенциал без стресса и конфликтов.

        • Помните: агрессивное поведение ребенка — не приговор. Своевременная помощь и поддержка помогают изменить ситуацию и научить ребенка уважению, терпимости и ответственности.

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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