Буллинг — это не только боль для жертв, но и сигнал о проблемах у самого агрессора. Если ваш ребенок или ученик проявляет агрессию по отношению к другим детям, важно разобраться, почему это происходит, и вовремя скорректировать его поведение.

Причины, почему дети становятся зачинщиками буллинга

Недостаток внимания и поддержки дома



Часто ребенок пытается компенсировать отсутствие родительской любви и участия с помощью доминирования над сверстниками.

Низкая самооценка и внутренние страхи



За агрессией часто скрываются неуверенность и желание утвердиться за счет других.

Среда, где агрессия считается нормой



Если дома или в окружении принято общаться на повышенных тонах, обижать слабых, ребенок может воспринимать такое поведение как допустимое.

Желание быть "лидером"



Стремление понравиться, завоевать авторитет в классе или компании иногда принимает агрессивные формы.

Личный опыт травли



Некоторые дети сами ранее подвергались буллингу и теперь "отыгрываются" на других.

Как помочь ребенку изменить поведение: советы психологов «Дома Знаний»

Не обвиняйте сразу



Сначала спокойно поговорите с ребенком, выясните, что стоит за его поступками. Сильное давление может только усугубить ситуацию.

Учите сопереживать



Помогите ребенку понять, что чувствует другой человек. Вместе разбирайте ситуации с позиции обеих сторон.

Научите конструктивным способам выражения эмоций



Замените агрессию спортом, творчеством или другими безопасными способами выпуска эмоций.

Покажите положительный пример



Семейные ценности и поведение родителей сильно влияют на ребенка. Демонстрируйте уважение, умение решать конфликты мирно.

Работайте с педагогами и психологами



Школьные специалисты помогут найти пути решения, в том числе через индивидуальные консультации и занятия.

Поддерживайте постоянный диалог



Регулярно обсуждайте школьные события, отношения с одноклассниками, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы.

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