Почему обычная школа не справится с обучением детей из зон конфликтов?

Когда мы говорим «школа», то подразумеваем систему. Но для каких детей эта система? А что, если некоторые дети не вписываются в систему? Не потому что с ними что-то не так — а потому что их опыт требует другого подхода.