Подготовка к школе в 5–7 лет. Из чего она состоит?
Поступление в первый класс — важный этап в жизни ребёнка и его родителей. Чтобы адаптация прошла мягко и без стресса, подготовку к школе стоит начать заранее — в возрасте 5–7 лет. Это не только развитие интеллектуальных навыков, но и формирование психологической готовности.
🖊 Интеллектуальная подготовка
Перед школой ребёнку важно освоить базовые знания и умения:
😊 Психологическая готовность
Не менее важна эмоциональная сфера. Школа требует усидчивости, самостоятельности и умения взаимодействовать с другими детьми. Родителям стоит обратить внимание на:
🏡 Роль родителей в подготовке
Подготовка к школе — это не только занятия по чтению и математике. Игры, совместные прогулки, чтение книг и обсуждение увиденного формируют у ребёнка любознательность и желание учиться. Главное — избегать чрезмерного давления.
🏫 Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»
Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает специальные программы для дошкольников, которые помогают детям не просто освоить базовые знания, но и полюбить учёбу. В школе работают опытные тьюторы и психологи, которые:
✨ Итог
Подготовка к школе в 5–7 лет — это комплексный процесс, включающий развитие интеллекта, речи, психики и социальных навыков. Чем гармоничнее пройдёт этот этап, тем легче ребёнку будет адаптироваться в первом классе. Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям с радостью входить в мир знаний и уверенно чувствовать себя в новой школьной среде.
