Подготовка к школе в 5–7 лет. Из чего она состоит?

Поступление в первый класс — важный этап в жизни ребёнка и его родителей. Чтобы адаптация прошла мягко и без стресса, подготовку к школе стоит начать заранее — в возрасте 5–7 лет. Это не только развитие интеллектуальных навыков, но и формирование психологической готовности.

🖊 Интеллектуальная подготовка

Перед школой ребёнку важно освоить базовые знания и умения:

умение читать по слогам или хотя бы узнавать буквы;

знание цифр, умение считать в пределах 10;

развитие мелкой моторики — умение держать карандаш, обводить, штриховать;

логические операции: сравнение, классификация, поиск закономерностей;

развитие речи: умение пересказывать, составлять рассказы, формулировать мысли.

😊 Психологическая готовность

Не менее важна эмоциональная сфера. Школа требует усидчивости, самостоятельности и умения взаимодействовать с другими детьми. Родителям стоит обратить внимание на:

умение следовать правилам и инструкциям;

готовность выполнять задания без постоянного контроля;

развитие уверенности и интереса к обучению;

навыки общения и сотрудничества.

🏡 Роль родителей в подготовке

Подготовка к школе — это не только занятия по чтению и математике. Игры, совместные прогулки, чтение книг и обсуждение увиденного формируют у ребёнка любознательность и желание учиться. Главное — избегать чрезмерного давления.

🏫 Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»

Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает специальные программы для дошкольников, которые помогают детям не просто освоить базовые знания, но и полюбить учёбу. В школе работают опытные тьюторы и психологи, которые:

помогают развить мотивацию к обучению;

создают дружественную атмосферу занятий;

учат детей концентрироваться и доводить дела до конца;

дают родителям рекомендации по поддержке ребёнка.

✨ Итог