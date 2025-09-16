Дом Знаний
Подготовка к школе в 5–7 лет: что важно знать родителям

Екатерина Магомедова

Подготовка к школе в 5–7 лет. Из чего она состоит?

Поступление в первый класс — важный этап в жизни ребёнка и его родителей. Чтобы адаптация прошла мягко и без стресса, подготовку к школе стоит начать заранее — в возрасте 5–7 лет. Это не только развитие интеллектуальных навыков, но и формирование психологической готовности.

🖊 Интеллектуальная подготовка

Перед школой ребёнку важно освоить базовые знания и умения:

  • умение читать по слогам или хотя бы узнавать буквы;
  • знание цифр, умение считать в пределах 10;
  • развитие мелкой моторики — умение держать карандаш, обводить, штриховать;
  • логические операции: сравнение, классификация, поиск закономерностей;
  • развитие речи: умение пересказывать, составлять рассказы, формулировать мысли.

    • 😊 Психологическая готовность

    Не менее важна эмоциональная сфера. Школа требует усидчивости, самостоятельности и умения взаимодействовать с другими детьми. Родителям стоит обратить внимание на:

    • умение следовать правилам и инструкциям;
    • готовность выполнять задания без постоянного контроля;
    • развитие уверенности и интереса к обучению;
    • навыки общения и сотрудничества.

      • 🏡 Роль родителей в подготовке

      Подготовка к школе — это не только занятия по чтению и математике. Игры, совместные прогулки, чтение книг и обсуждение увиденного формируют у ребёнка любознательность и желание учиться. Главное — избегать чрезмерного давления.

      🏫 Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»

      Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает специальные программы для дошкольников, которые помогают детям не просто освоить базовые знания, но и полюбить учёбу. В школе работают опытные тьюторы и психологи, которые:

      • помогают развить мотивацию к обучению;
      • создают дружественную атмосферу занятий;
      • учат детей концентрироваться и доводить дела до конца;
      • дают родителям рекомендации по поддержке ребёнка.

        • ✨ Итог

        Подготовка к школе в 5–7 лет — это комплексный процесс, включающий развитие интеллекта, речи, психики и социальных навыков. Чем гармоничнее пройдёт этот этап, тем легче ребёнку будет адаптироваться в первом классе. Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям с радостью входить в мир знаний и уверенно чувствовать себя в новой школьной среде.

        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

