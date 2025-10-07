Дом Знаний
Программа 4 класса школы в России: полный обзор

Екатерина Магомедова

4 мин. чтения
eye10
preview_image

4 класс — важный этап в жизни младших школьников. Это заключительный год начальной школы, когда дети подводят итоги, готовятся к переходу в среднее звено и учатся быть более самостоятельными. Разберём, что включает программа 4 класса, какие предметы изучаются и как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает ученикам успешно освоить материал и полюбить учёбу.

Особенности обучения в 4 классе

Программа 4 класса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Её главная цель — закрепить знания, полученные в предыдущие годы, и подготовить ребёнка к обучению в среднем звене.

  • Формирование устойчивых учебных навыков — чтения, письма, счёта, анализа информации.
  • Развитие самостоятельности и ответственности за результаты своего труда.
  • Подготовка к новым форматам обучения: проектной работе, тестам и оценке знаний по критериям.
    • 📘 Важно: В конце 4 класса часто проводится промежуточная аттестация, которая помогает определить уровень готовности ребёнка к 5 классу.

    Основные предметы и темы 4 класса

    Русский язык

    Главное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Дети повторяют и углубляют знания о частях речи, учатся писать сочинения, диктанты и изложения.

    • Морфологический разбор слов;
    • Правописание приставок и суффиксов;
    • Правила переноса слов;
    • Развитие речи и навыков письма.

      • Литературное чтение

      Программа включает произведения классиков и современных авторов. Ребята учатся анализировать тексты, выделять главную мысль и выражать своё мнение о прочитанном.

      • Произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В. Драгунского, Н.Носова;
      • Темы добра, дружбы, справедливости;
      • Подготовка к выразительному чтению и пересказу.

        • Математика

        Изучаются арифметические действия с многозначными числами, задачи на движение, дроби и геометрические понятия.

        • Деление и умножение многозначных чисел;
        • Работа с величинами (время, масса, длина);
        • Построение геометрических фигур;
        • Решение задач в несколько действий.

          • Окружающий мир

          Этот предмет знакомит детей с природой, обществом и культурой России. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию и патриотическим темам.

          • География России, природные зоны;
          • История и культура народов России;
          • Безопасность жизнедеятельности.

            • Иностранный язык (чаще английский)

            В 4 классе дети продолжают изучать лексику и грамматику, развивают устную и письменную речь.

            • Темы: семья, школа, хобби, путешествия;
            • Формирование базовых навыков общения;
            • Развитие слухового восприятия речи.

              • Информатика, музыка, изобразительное искусство, технология и физкультура

              Эти предметы направлены на развитие творческих и физических способностей ребёнка, а также на знакомство с цифровыми технологиями и безопасностью в интернете.

              Какие навыки формируются к концу 4 класса

              К завершению начальной школы ребёнок должен уметь:

              • читать бегло и осмысленно;
              • грамотно писать и строить тексты;
              • владеть основами математических действий;
              • анализировать информацию и делать выводы;
              • планировать своё время и работать по алгоритму;
              • работать в группе и самостоятельно.

                • Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям в 4 классе

                Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает обучение по программе начальной школы в интерактивном и поддерживающем формате. Ребёнок получает качественные знания, внимание педагогов и возможность учиться в комфортном темпе.

                🎯 Индивидуальный подход

                Каждый ученик занимается по персональному плану, что помогает лучше понять материал и повысить уверенность в себе.

                💬 Уроки в доброжелательной атмосфере

                Учителя «Дома Знаний» мотивируют, объясняют сложные темы простыми словами и помогают детям полюбить процесс обучения.

                📚 Поддержка родителей

                Родители всегда видят успеваемость ребёнка и могут участвовать в образовательном процессе, не перегружая себя.

                Занятия проходят онлайн, что позволяет избежать стрессов и тратить время на развитие, а не на дорогу в школу.

                Заключение

                4 класс — это не просто финал начальной школы, а важный переходный этап. От того, насколько комфортно ребёнку в этом году, зависит его отношение к учёбе в будущем.

                Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям пройти этот этап с интересом и уверенностью, развивая самостоятельность, ответственность и любовь к знаниям.

