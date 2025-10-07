Дом Знаний
Какие произведения А.С. Пушкина входят в ЕГЭ по литературе

Александр Сергеевич Пушкин — основатель современной русской литературы и один из центральных авторов школьной программы. Его произведения входят в обязательный список для подготовки к ЕГЭ по литературе. В этом материале мы собрали полный перечень текстов, краткие пояснения и советы, как готовиться к экзамену вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».

Почему Пушкин — ключевой автор на ЕГЭ

Творчество Пушкина охватывает почти все темы, встречающиеся на экзамене: любовь, честь, свобода, судьба, личность и общество. Его произведения позволяют анализировать внутренний мир человека и историческую эпоху. Понимание Пушкина помогает успешно справляться не только с тестовой частью, но и с сочинениями ЕГЭ.

📚 Факт: На ЕГЭ по литературе произведения Пушкина встречаются практически каждый год — как в тестах, так и в темах сочинений.

Список произведений А.С. Пушкина, входящих в программу ЕГЭ

1. Поэмы

  • «Руслан и Людмила» — первая крупная поэма Пушкина, основанная на русских народных сказках. Тема борьбы добра и зла, любви и мужества.
  • «Медный всадник» — философская поэма о конфликте человека и государства, о судьбе «маленького человека».
  • «Полтава» — историческая поэма о предательстве Мазепы и величии России во времена Петра I.

    • 2. Лирика

    • «Я помню чудное мгновенье…» — о силе любви и вдохновения.
    • «К Чаадаеву» — гимн свободе и гражданскому долгу.
    • «Анчар» — размышление о власти и зле.
    • «Во глубине сибирских руд» — стихотворение о надежде и стойкости духа.
    • «Я вас любил…» — одно из самых известных признаний в любви в русской поэзии.

      • 3. Проза

      • «Капитанская дочка» — роман о чести, любви и выборе в эпоху восстания Пугачёва. Обязательное произведение для анализа в ЕГЭ.
      • «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» — сборник коротких рассказов с яркими характерами и моральными уроками.
      • «Пиковая дама» — рассказ о страсти, судьбе и мистике. Отличный текст для тем о человеке и роке.

        • 4. Драматургия

        • «Борис Годунов» — историческая трагедия, где поднимаются темы власти, совести и ответственности перед народом.

          • Темы, которые можно раскрыть с помощью произведений Пушкина

          • Любовь как источник вдохновения («Я вас любил…», «Я помню чудное мгновенье…»)
          • Свобода личности и гражданская позиция («К Чаадаеву», «Анчар»)
          • Долг и честь («Капитанская дочка»)
          • Власть и народ («Борис Годунов», «Медный всадник»)
          • Конфликт человека и судьбы («Пиковая дама», «Медный всадник»)

            • Советы по подготовке к ЕГЭ с произведениями Пушкина

            1. Читайте тексты в полном объёме — сокращённые версии не помогут понять авторскую мысль.
            2. Делайте краткие конспекты и цитатные подборки по ключевым темам.
            3. Смотрите экранизации и слушайте аудиоверсии — это помогает лучше воспринимать сюжет и эмоции героев.
            4. Тренируйтесь писать мини-сочинения на основе пушкинских текстов.
              5. 🖋️ Совет от «Дома Знаний»: разберите хотя бы три пушкинских произведения детально — это поможет уверенно использовать их в сочинении на любую тему.

              Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает полюбить литературу

              📘 Интересные уроки по классике

              Учителя рассказывают о Пушкине так, что его произведения становятся понятными и близкими современным школьникам.

              🧠 Подготовка к ЕГЭ

              Преподаватели разбирают структуру экзамена, учат писать сочинения и подбирать аргументы из текстов Пушкина.

              💬 Атмосфера доверия и вдохновения

              Ребята не боятся высказывать своё мнение, учатся чувствовать текст и видеть за ним живого автора.

              Онлайн-школа «Дом Знаний» делает изучение литературы увлекательным, а подготовку к экзамену — эффективной и уверенной.

              Заключение

              Произведения А.С. Пушкина — это не просто часть программы, а основа всей русской литературы. Они помогают понять человека, историю и культуру нашей страны. Подготовка к ЕГЭ с Пушкиным — это не только путь к высокому баллу, но и возможность полюбить литературу по-настоящему.

              Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям открывать для себя классику живо и с интересом — чтобы экзамен стал не стрессом, а шагом к самопознанию и развитию.

              Екатерина Магомедова

              Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

