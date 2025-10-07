Какие произведения А.С. Пушкина входят в ЕГЭ по литературе
Александр Сергеевич Пушкин — основатель современной русской литературы и один из центральных авторов школьной программы. Его произведения входят в обязательный список для подготовки к ЕГЭ по литературе. В этом материале мы собрали полный перечень текстов, краткие пояснения и советы, как готовиться к экзамену вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».
Почему Пушкин — ключевой автор на ЕГЭ
Творчество Пушкина охватывает почти все темы, встречающиеся на экзамене: любовь, честь, свобода, судьба, личность и общество. Его произведения позволяют анализировать внутренний мир человека и историческую эпоху. Понимание Пушкина помогает успешно справляться не только с тестовой частью, но и с сочинениями ЕГЭ.
Список произведений А.С. Пушкина, входящих в программу ЕГЭ
1. Поэмы
2. Лирика
3. Проза
4. Драматургия
Темы, которые можно раскрыть с помощью произведений Пушкина
Советы по подготовке к ЕГЭ с произведениями Пушкина
Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает полюбить литературу
📘 Интересные уроки по классике
Учителя рассказывают о Пушкине так, что его произведения становятся понятными и близкими современным школьникам.
🧠 Подготовка к ЕГЭ
Преподаватели разбирают структуру экзамена, учат писать сочинения и подбирать аргументы из текстов Пушкина.
💬 Атмосфера доверия и вдохновения
Ребята не боятся высказывать своё мнение, учатся чувствовать текст и видеть за ним живого автора.
Онлайн-школа «Дом Знаний» делает изучение литературы увлекательным, а подготовку к экзамену — эффективной и уверенной.
Заключение
Произведения А.С. Пушкина — это не просто часть программы, а основа всей русской литературы. Они помогают понять человека, историю и культуру нашей страны. Подготовка к ЕГЭ с Пушкиным — это не только путь к высокому баллу, но и возможность полюбить литературу по-настоящему.
Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям открывать для себя классику живо и с интересом — чтобы экзамен стал не стрессом, а шагом к самопознанию и развитию.
