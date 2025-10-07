Какие произведения А.С. Пушкина входят в ЕГЭ по литературе

Александр Сергеевич Пушкин — основатель современной русской литературы и один из центральных авторов школьной программы. Его произведения входят в обязательный список для подготовки к ЕГЭ по литературе. В этом материале мы собрали полный перечень текстов, краткие пояснения и советы, как готовиться к экзамену вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».

Почему Пушкин — ключевой автор на ЕГЭ

Творчество Пушкина охватывает почти все темы, встречающиеся на экзамене: любовь, честь, свобода, судьба, личность и общество. Его произведения позволяют анализировать внутренний мир человека и историческую эпоху. Понимание Пушкина помогает успешно справляться не только с тестовой частью, но и с сочинениями ЕГЭ.

📚 Факт: На ЕГЭ по литературе произведения Пушкина встречаются практически каждый год — как в тестах, так и в темах сочинений.

Список произведений А.С. Пушкина, входящих в программу ЕГЭ

1. Поэмы

«Руслан и Людмила» — первая крупная поэма Пушкина, основанная на русских народных сказках. Тема борьбы добра и зла, любви и мужества.

«Медный всадник» — философская поэма о конфликте человека и государства, о судьбе «маленького человека».

«Полтава» — историческая поэма о предательстве Мазепы и величии России во времена Петра I.

2. Лирика

«Я помню чудное мгновенье…» — о силе любви и вдохновения.

«К Чаадаеву» — гимн свободе и гражданскому долгу.

«Анчар» — размышление о власти и зле.

«Во глубине сибирских руд» — стихотворение о надежде и стойкости духа.

«Я вас любил…» — одно из самых известных признаний в любви в русской поэзии.

3. Проза

«Капитанская дочка» — роман о чести, любви и выборе в эпоху восстания Пугачёва. Обязательное произведение для анализа в ЕГЭ.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» — сборник коротких рассказов с яркими характерами и моральными уроками.

«Пиковая дама» — рассказ о страсти, судьбе и мистике. Отличный текст для тем о человеке и роке.

4. Драматургия

«Борис Годунов» — историческая трагедия, где поднимаются темы власти, совести и ответственности перед народом.

Темы, которые можно раскрыть с помощью произведений Пушкина

Любовь как источник вдохновения («Я вас любил…», «Я помню чудное мгновенье…»)

Свобода личности и гражданская позиция («К Чаадаеву», «Анчар»)

Долг и честь («Капитанская дочка»)

Власть и народ («Борис Годунов», «Медный всадник»)

Конфликт человека и судьбы («Пиковая дама», «Медный всадник»)

Советы по подготовке к ЕГЭ с произведениями Пушкина

Читайте тексты в полном объёме — сокращённые версии не помогут понять авторскую мысль.

Делайте краткие конспекты и цитатные подборки по ключевым темам.

Смотрите экранизации и слушайте аудиоверсии — это помогает лучше воспринимать сюжет и эмоции героев.

Тренируйтесь писать мини-сочинения на основе пушкинских текстов.

🖋️ Совет от «Дома Знаний»: разберите хотя бы три пушкинских произведения детально — это поможет уверенно использовать их в сочинении на любую тему.

Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает полюбить литературу

📘 Интересные уроки по классике Учителя рассказывают о Пушкине так, что его произведения становятся понятными и близкими современным школьникам. 🧠 Подготовка к ЕГЭ Преподаватели разбирают структуру экзамена, учат писать сочинения и подбирать аргументы из текстов Пушкина. 💬 Атмосфера доверия и вдохновения Ребята не боятся высказывать своё мнение, учатся чувствовать текст и видеть за ним живого автора.

Онлайн-школа «Дом Знаний» делает изучение литературы увлекательным, а подготовку к экзамену — эффективной и уверенной.

Заключение

Произведения А.С. Пушкина — это не просто часть программы, а основа всей русской литературы. Они помогают понять человека, историю и культуру нашей страны. Подготовка к ЕГЭ с Пушкиным — это не только путь к высокому баллу, но и возможность полюбить литературу по-настоящему.