Произведения Пушкина в ЕГЭ по литературе: полный список и разбор

Екатерина Магомедова

preview_image

Какие произведения А.С. Пушкина входят в ЕГЭ по литературе: полный гид для подготовки

Александр Сергеевич Пушкин — ключевая фигура в кодификаторе ЕГЭ по литературе

Александр Сергеевич Пушкин — ключевая фигура в кодификаторе ЕГЭ по литературе. Без глубокого знания его творчества невозможно получить высокий балл на экзамене. Если вы готовитесь к ЕГЭ и хотите систематизировать свои знания, этот материал для вас. Мы собрали полный список произведений Пушкина, которые необходимо прочитать и проанализировать, а также дали советы по подготовке от экспертов онлайн-школы «Дом Знаний».

Полный список произведений Пушкина для ЕГЭ

Согласно кодификатору ФИПИ, от выпускника требуется знание следующих текстов Александра Сергеевича Пушкина:

Роман в стихах

  • «Евгений Онегин»

    • Поэмы

    • «Медный всадник»
    • «Цыганы»
    • «Кавказский пленник»

      • Драма

      • «Борис Годунов»

        • Повести и роман

        • «Повести Белкина» (особое внимание уделяется «Станционному смотрителю»)
        • «Капитанская дочка»

          • Стихотворения

          Обязательные для заучивания и анализа:

          • «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»)
          • «Деревня»
          • «Песнь о вещем Олеге»
          • «К морю»
          • «Няне»
          • «К***» («Я помню чудное мгновенье...»)
          • «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»)
          • «Пророк»
          • «Во глубине сибирских руд...»
          • «Поэт»
          • «Зимнее утро»
          • «Анчар»
          • «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
          • «Я вас любил: любовь еще, быть может...»
          • «Бесы»
          • «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»)
          • «Туча»
          • «...Вновь я посетил...»
          • «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

            • Ключевые произведения и на что обратить внимание

            Просто прочитать текст недостаточно. Важно уметь его анализировать в контексте тем и проблем, которые чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ.

            «Евгений Онегин»

            Это произведение — основа основ. Будьте готовы к вопросам по системе образов (Онегин, Татьяна, Ленский как типы героев), особенностям жанра («энциклопедия русской жизни»), проблеме «лишнего человека» и, конечно, к сочинению по этому роману.

            «Капитанская дочка»

            Историческая основа, тема чести и долга (вспомните эпиграф «Береги честь смолоду»), проблема милосердия и справедливости, образ народного вождя (Пугачев) — вот главные векторы для анализа.

            «Медный всадник»

            Конфликт между частной личностью (Евгений) и государственной машиной (олицетворенной в памятнике Петру) — центральная тема. Также важно понимать символику Петербурга в поэме.

            «Борис Годунов»

            Ключевые темы: проблема власти и народа, тема «смутного времени», концепция «трагедии совести» Бориса.

            Стихотворения

            Их нужно не только помнить, но и уметь соотносить с основными темами лирики Пушкина: свобода, поэт и поэзия, любовь, философские размышления о жизни и смерти.

            Типичные ошибки при подготовке к творчеству Пушкина

            • Поверхностное чтение. «Евгения Онегина» нельзя понять по краткому пересказу. Важно вчитываться в детали, авторские отступления, иронию.
            • Незнание исторического контекста. Без понимания эпохи правления Петра I сложно анализировать «Медного всадника», а без знаний о пугачевском восстании — «Капитанскую дочку».
            • Путаница в литературных направлениях. Пушкин — представитель романтизма («Цыганы», «Кавказский пленник») и реализма («Евгений Онегин», «Повести Белкина»). Важно четко разграничивать эти периоды.

              • Как эффективно подготовиться к ЕГЭ по творчеству Пушкина? Советы от «Дома Знаний»

              Подготовка к ЕГЭ по литературе — это не просто заучивание фактов. Это глубокое погружение в художественный мир, которое требует системного подхода и искреннего интереса.

              Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает методику, которая помогает старшеклассникам не просто «пройти» программу, а по-настоящему понять и полюбить классику:

              1. Интерактивные форматы изучения

              Мы превращаем сложные темы в увлекательные курсы. Анализ «Евгения Онегина» становится разбором отношений современных героев, а исторический контекст «Бориса Годунова» оживает в формате документального расследования.

              2. Структурированные конспекты и чек-листы

              Наши педагоги разработали четкие схемы и таблицы, которые помогают систематизировать огромный объем информации: основные мотивы лирики, система образов в романах, сравнительная характеристика героев.

              3. Упор на анализ, а не на зубрежку

              Мы учим видеть за сюжетом художественные детали, тропы и авторскую позицию. Наши ученики понимают, почему Пушкин использует именно эту метафору и как она раскрывает идею произведения, что является ключом к успешному выполнению заданий с развернутым ответом.

              4. Практика с экспертами

              Регулярное написание сочинений и их проверка профессиональными педагогами позволяет отработать критерии ЕГЭ до автоматизма и избежать типичных ошибок.

              Эксперты «Дома Знаний» уверены: когда ученик начинает понимать логику художественного текста и видеть его связь с современностью, подготовка к экзамену перестает быть рутиной и превращается в интеллектуальное приключение.

              Готовьтесь к ЕГЭ по литературе с интересом и системным подходом вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».

              author_avatar
              Екатерина Магомедова

              Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

