Какие произведения А.С. Пушкина входят в ЕГЭ по литературе: полный гид для подготовки
Александр Сергеевич Пушкин — ключевая фигура в кодификаторе ЕГЭ по литературе. Без глубокого знания его творчества невозможно получить высокий балл на экзамене. Если вы готовитесь к ЕГЭ и хотите систематизировать свои знания, этот материал для вас. Мы собрали полный список произведений Пушкина, которые необходимо прочитать и проанализировать, а также дали советы по подготовке от экспертов онлайн-школы «Дом Знаний».
Полный список произведений Пушкина для ЕГЭ
Согласно кодификатору ФИПИ, от выпускника требуется знание следующих текстов Александра Сергеевича Пушкина:
Роман в стихах
Поэмы
Драма
Повести и роман
Стихотворения
Обязательные для заучивания и анализа:
Ключевые произведения и на что обратить внимание
Просто прочитать текст недостаточно. Важно уметь его анализировать в контексте тем и проблем, которые чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ.
«Евгений Онегин»
Это произведение — основа основ. Будьте готовы к вопросам по системе образов (Онегин, Татьяна, Ленский как типы героев), особенностям жанра («энциклопедия русской жизни»), проблеме «лишнего человека» и, конечно, к сочинению по этому роману.
«Капитанская дочка»
Историческая основа, тема чести и долга (вспомните эпиграф «Береги честь смолоду»), проблема милосердия и справедливости, образ народного вождя (Пугачев) — вот главные векторы для анализа.
«Медный всадник»
Конфликт между частной личностью (Евгений) и государственной машиной (олицетворенной в памятнике Петру) — центральная тема. Также важно понимать символику Петербурга в поэме.
«Борис Годунов»
Ключевые темы: проблема власти и народа, тема «смутного времени», концепция «трагедии совести» Бориса.
Стихотворения
Их нужно не только помнить, но и уметь соотносить с основными темами лирики Пушкина: свобода, поэт и поэзия, любовь, философские размышления о жизни и смерти.
Типичные ошибки при подготовке к творчеству Пушкина
Как эффективно подготовиться к ЕГЭ по творчеству Пушкина? Советы от «Дома Знаний»
Подготовка к ЕГЭ по литературе — это не просто заучивание фактов. Это глубокое погружение в художественный мир, которое требует системного подхода и искреннего интереса.
Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает методику, которая помогает старшеклассникам не просто «пройти» программу, а по-настоящему понять и полюбить классику:
1. Интерактивные форматы изучения
Мы превращаем сложные темы в увлекательные курсы. Анализ «Евгения Онегина» становится разбором отношений современных героев, а исторический контекст «Бориса Годунова» оживает в формате документального расследования.
2. Структурированные конспекты и чек-листы
Наши педагоги разработали четкие схемы и таблицы, которые помогают систематизировать огромный объем информации: основные мотивы лирики, система образов в романах, сравнительная характеристика героев.
3. Упор на анализ, а не на зубрежку
Мы учим видеть за сюжетом художественные детали, тропы и авторскую позицию. Наши ученики понимают, почему Пушкин использует именно эту метафору и как она раскрывает идею произведения, что является ключом к успешному выполнению заданий с развернутым ответом.
4. Практика с экспертами
Регулярное написание сочинений и их проверка профессиональными педагогами позволяет отработать критерии ЕГЭ до автоматизма и избежать типичных ошибок.
Эксперты «Дома Знаний» уверены: когда ученик начинает понимать логику художественного текста и видеть его связь с современностью, подготовка к экзамену перестает быть рутиной и превращается в интеллектуальное приключение.
Готовьтесь к ЕГЭ по литературе с интересом и системным подходом вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».