Александр Сергеевич Пушкин — ключевая фигура в кодификаторе ЕГЭ по литературе. Без глубокого знания его творчества невозможно получить высокий балл на экзамене. Если вы готовитесь к ЕГЭ и хотите систематизировать свои знания, этот материал для вас. Мы собрали полный список произведений Пушкина, которые необходимо прочитать и проанализировать, а также дали советы по подготовке от экспертов онлайн-школы «Дом Знаний».

Полный список произведений Пушкина для ЕГЭ

Согласно кодификатору ФИПИ, от выпускника требуется знание следующих текстов Александра Сергеевича Пушкина:

Роман в стихах «Евгений Онегин»

Поэмы «Медный всадник» «Цыганы» «Кавказский пленник»

Драма «Борис Годунов»

Повести и роман «Повести Белкина» (особое внимание уделяется «Станционному смотрителю») «Капитанская дочка»

Стихотворения Обязательные для заучивания и анализа: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...») «Деревня» «Песнь о вещем Олеге» «К морю» «Няне» «К***» («Я помню чудное мгновенье...») «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...») «Пророк» «Во глубине сибирских руд...» «Поэт» «Зимнее утро» «Анчар» «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» «Я вас любил: любовь еще, быть может...» «Бесы» «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») «Туча» «...Вновь я посетил...» «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Ключевые произведения и на что обратить внимание

Просто прочитать текст недостаточно. Важно уметь его анализировать в контексте тем и проблем, которые чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ.

«Евгений Онегин» Это произведение — основа основ. Будьте готовы к вопросам по системе образов (Онегин, Татьяна, Ленский как типы героев), особенностям жанра («энциклопедия русской жизни»), проблеме «лишнего человека» и, конечно, к сочинению по этому роману.

«Капитанская дочка» Историческая основа, тема чести и долга (вспомните эпиграф «Береги честь смолоду»), проблема милосердия и справедливости, образ народного вождя (Пугачев) — вот главные векторы для анализа.

«Медный всадник» Конфликт между частной личностью (Евгений) и государственной машиной (олицетворенной в памятнике Петру) — центральная тема. Также важно понимать символику Петербурга в поэме.

«Борис Годунов» Ключевые темы: проблема власти и народа, тема «смутного времени», концепция «трагедии совести» Бориса.

Стихотворения Их нужно не только помнить, но и уметь соотносить с основными темами лирики Пушкина: свобода, поэт и поэзия, любовь, философские размышления о жизни и смерти.

Типичные ошибки при подготовке к творчеству Пушкина Поверхностное чтение. «Евгения Онегина» нельзя понять по краткому пересказу. Важно вчитываться в детали, авторские отступления, иронию. Незнание исторического контекста. Без понимания эпохи правления Петра I сложно анализировать «Медного всадника», а без знаний о пугачевском восстании — «Капитанскую дочку». Путаница в литературных направлениях. Пушкин — представитель романтизма («Цыганы», «Кавказский пленник») и реализма («Евгений Онегин», «Повести Белкина»). Важно четко разграничивать эти периоды.

Как эффективно подготовиться к ЕГЭ по творчеству Пушкина? Советы от «Дома Знаний» Подготовка к ЕГЭ по литературе — это не просто заучивание фактов. Это глубокое погружение в художественный мир, которое требует системного подхода и искреннего интереса. Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает методику, которая помогает старшеклассникам не просто «пройти» программу, а по-настоящему понять и полюбить классику: 1. Интерактивные форматы изучения Мы превращаем сложные темы в увлекательные курсы. Анализ «Евгения Онегина» становится разбором отношений современных героев, а исторический контекст «Бориса Годунова» оживает в формате документального расследования. 2. Структурированные конспекты и чек-листы Наши педагоги разработали четкие схемы и таблицы, которые помогают систематизировать огромный объем информации: основные мотивы лирики, система образов в романах, сравнительная характеристика героев. 3. Упор на анализ, а не на зубрежку Мы учим видеть за сюжетом художественные детали, тропы и авторскую позицию. Наши ученики понимают, почему Пушкин использует именно эту метафору и как она раскрывает идею произведения, что является ключом к успешному выполнению заданий с развернутым ответом. 4. Практика с экспертами Регулярное написание сочинений и их проверка профессиональными педагогами позволяет отработать критерии ЕГЭ до автоматизма и избежать типичных ошибок. Эксперты «Дома Знаний» уверены: когда ученик начинает понимать логику художественного текста и видеть его связь с современностью, подготовка к экзамену перестает быть рутиной и превращается в интеллектуальное приключение.