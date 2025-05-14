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Чем помогает школьный психолог? Опыт онлайн-школы «Дом Знаний» и отличие от обычной школы

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Чем помогает школьный психолог? Опыт онлайн-школы «Дом Знаний» и отличие от обычной школы

Учёба — это не только оценки, тесты и домашние задания. Это ещё и эмоции, тревоги, стресс, отношения с окружающими. Школьный психолог — тот, кто помогает справляться с этим багажом. Но чем отличается его работа в онлайн-школе от традиционной? Рассказываем на примере онлайн-школы «Дом Знаний».

Зачем школьнику нужен психолог?

Психолог помогает ученикам не только при кризисных ситуациях, но и в повседневных трудностях:

  • Снижает тревожность перед экзаменами или контрольными.
  • Помогает выстраивать учебную мотивацию.
  • Учит справляться со стрессом и эмоциональным выгоранием.
  • Помогает решать конфликты — в классе или в семье.
  • Работает с самооценкой и уверенностью в себе.

Как работает психолог в традиционной школе?

В обычной школе психолог, как правило, работает с ограниченным временем и по запросу учителей или администрации. Часто его деятельность сводится к разовым консультациям или диагностике.

  • Работа чаще реактивная, чем профилактическая.
  • Мало индивидуального сопровождения из-за загруженности.
  • Возможен дефицит доверия: ученики боятся «огласки» внутри школы.

А как это устроено в онлайн-школе «Дом Знаний»?

В «Доме Знаний» психолог — это не просто специалист, которого подключают «в случае чего». Это полноценный участник образовательного процесса, работающий на профилактику и поддержку каждого ученика.

Наш подход включает:

  • Регулярные личные сессии с психологом онлайн — в удобное для ученика время.
  • Тематические вебинары и занятия по саморазвитию, управлению эмоциями, общению и др.
  • Доступный чат-психолог для экстренной поддержки в мессенджерах.
  • Работа с родителями — рекомендации по взаимодействию с подростком.
  • Сопровождение при адаптации к новому формату обучения — особенно важно при переходе на экстернат или дистанционку.

Как это помогает детям?

По отзывам наших учеников и родителей, постоянное присутствие психолога повышает:

  • Уверенность в себе и способность выражать свои эмоции.
  • Интерес к учёбе и внутреннюю мотивацию.
  • Стрессоустойчивость в период экзаменов.
  • Спокойствие в семье и снижение конфликтности.

Благодаря такому сопровождению ученики не «запускают» проблемы, а решают их вовремя и с поддержкой.

Психолог и дистанционное обучение: почему это особенно важно?

Дистанционный формат может вызывать ощущение изоляции, особенно у подростков. Наша задача — показать, что ученик не один. Он часть живого, поддерживающего сообщества, где его слышат и понимают.

Психолог в онлайн-школе — это не роскошь, а важная часть комфортного и эффективного обучения. В «Доме Знаний» мы стремимся создать не только сильную академическую базу, но и поддерживающую среду, в которой ученик может расти личностно.

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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