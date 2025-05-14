Чем помогает школьный психолог? Опыт онлайн-школы «Дом Знаний» и отличие от обычной школы
Учёба — это не только оценки, тесты и домашние задания. Это ещё и эмоции, тревоги, стресс, отношения с окружающими. Школьный психолог — тот, кто помогает справляться с этим багажом. Но чем отличается его работа в онлайн-школе от традиционной? Рассказываем на примере онлайн-школы «Дом Знаний».
Зачем школьнику нужен психолог?
Психолог помогает ученикам не только при кризисных ситуациях, но и в повседневных трудностях:
- Снижает тревожность перед экзаменами или контрольными.
- Помогает выстраивать учебную мотивацию.
- Учит справляться со стрессом и эмоциональным выгоранием.
- Помогает решать конфликты — в классе или в семье.
- Работает с самооценкой и уверенностью в себе.
Как работает психолог в традиционной школе?
В обычной школе психолог, как правило, работает с ограниченным временем и по запросу учителей или администрации. Часто его деятельность сводится к разовым консультациям или диагностике.
- Работа чаще реактивная, чем профилактическая.
- Мало индивидуального сопровождения из-за загруженности.
- Возможен дефицит доверия: ученики боятся «огласки» внутри школы.
А как это устроено в онлайн-школе «Дом Знаний»?
В «Доме Знаний» психолог — это не просто специалист, которого подключают «в случае чего». Это полноценный участник образовательного процесса, работающий на профилактику и поддержку каждого ученика.
Наш подход включает:
- Регулярные личные сессии с психологом онлайн — в удобное для ученика время.
- Тематические вебинары и занятия по саморазвитию, управлению эмоциями, общению и др.
- Доступный чат-психолог для экстренной поддержки в мессенджерах.
- Работа с родителями — рекомендации по взаимодействию с подростком.
- Сопровождение при адаптации к новому формату обучения — особенно важно при переходе на экстернат или дистанционку.
Как это помогает детям?
По отзывам наших учеников и родителей, постоянное присутствие психолога повышает:
- Уверенность в себе и способность выражать свои эмоции.
- Интерес к учёбе и внутреннюю мотивацию.
- Стрессоустойчивость в период экзаменов.
- Спокойствие в семье и снижение конфликтности.
Благодаря такому сопровождению ученики не «запускают» проблемы, а решают их вовремя и с поддержкой.
Психолог и дистанционное обучение: почему это особенно важно?
Дистанционный формат может вызывать ощущение изоляции, особенно у подростков. Наша задача — показать, что ученик не один. Он часть живого, поддерживающего сообщества, где его слышат и понимают.
Психолог в онлайн-школе — это не роскошь, а важная часть комфортного и эффективного обучения. В «Доме Знаний» мы стремимся создать не только сильную академическую базу, но и поддерживающую среду, в которой ученик может расти личностно.