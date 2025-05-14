Чем помогает школьный психолог? Опыт онлайн-школы «Дом Знаний» и отличие от обычной школы Учёба — это не только оценки, тесты и домашние задания. Это ещё и эмоции, тревоги, стресс, отношения с окружающими. Школьный психолог — тот, кто помогает справляться с этим багажом. Но чем отличается его работа в онлайн-школе от традиционной? Рассказываем на примере онлайн-школы «Дом Знаний».

Зачем школьнику нужен психолог? Психолог помогает ученикам не только при кризисных ситуациях, но и в повседневных трудностях: Снижает тревожность перед экзаменами или контрольными.

Помогает выстраивать учебную мотивацию.

Учит справляться со стрессом и эмоциональным выгоранием.

Помогает решать конфликты — в классе или в семье.

Работает с самооценкой и уверенностью в себе.

Как работает психолог в традиционной школе? В обычной школе психолог, как правило, работает с ограниченным временем и по запросу учителей или администрации. Часто его деятельность сводится к разовым консультациям или диагностике. Работа чаще реактивная, чем профилактическая.

Мало индивидуального сопровождения из-за загруженности.

Возможен дефицит доверия: ученики боятся «огласки» внутри школы.

А как это устроено в онлайн-школе «Дом Знаний»? В «Доме Знаний» психолог — это не просто специалист, которого подключают «в случае чего». Это полноценный участник образовательного процесса, работающий на профилактику и поддержку каждого ученика. Наш подход включает: Регулярные личные сессии с психологом онлайн — в удобное для ученика время.

с психологом онлайн — в удобное для ученика время. Тематические вебинары и занятия по саморазвитию, управлению эмоциями, общению и др.

по саморазвитию, управлению эмоциями, общению и др. Доступный чат-психолог для экстренной поддержки в мессенджерах.

для экстренной поддержки в мессенджерах. Работа с родителями — рекомендации по взаимодействию с подростком.

— рекомендации по взаимодействию с подростком. Сопровождение при адаптации к новому формату обучения — особенно важно при переходе на экстернат или дистанционку.

Как это помогает детям? По отзывам наших учеников и родителей, постоянное присутствие психолога повышает: Уверенность в себе и способность выражать свои эмоции.

Интерес к учёбе и внутреннюю мотивацию.

Стрессоустойчивость в период экзаменов.

Спокойствие в семье и снижение конфликтности. Благодаря такому сопровождению ученики не «запускают» проблемы, а решают их вовремя и с поддержкой.

Психолог и дистанционное обучение: почему это особенно важно? Дистанционный формат может вызывать ощущение изоляции, особенно у подростков. Наша задача — показать, что ученик не один. Он часть живого, поддерживающего сообщества, где его слышат и понимают.