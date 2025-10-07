«Полтава» Пушкина: анализ, ключевые события и главные герои для ЕГЭ и сочинений
Поэма Александра Сергеевича Пушкина «Полтава» — одно из самых значимых произведений поэта, посвящённых истории России и теме патриотизма. Это не просто художественное произведение, но и размышление о долге, предательстве и любви. В этой статье мы разберём содержание, ключевые образы и идеи «Полтавы», а также дадим советы для подготовки к ЕГЭ и сочинений.
Краткое содержание поэмы «Полтава»
Действие поэмы разворачивается во время Северной войны. Главный герой — украинский гетман Иван Мазепа, который изменяет России и переходит на сторону шведского короля Карла XII. Исторические события переплетаются с личной драмой — любовью Мазепы к юной Марии Кочубей.
Отец девушки, Василий Кочубей, узнаёт об этом и сообщает царю Петру I о намерении Мазепы предать Россию. Однако его предупреждение не воспринимают всерьёз. Вскоре Кочубея казнят по приказу Мазепы. Но предательство гетмана раскрывается — и судьба решается в Полтавской битве, где Пётр одерживает решающую победу.
Главные герои
Темы и идеи произведения
Художественные особенности
Значение «Полтавы» для ЕГЭ и сочинений
«Полтава» часто встречается в заданиях ЕГЭ по литературе и при написании итогового сочинения. Она помогает раскрывать темы:
Заключение
Поэма «Полтава» — это произведение о выборе, любви и долге. Пушкин показывает, что истинная сила человека заключается не во власти, а в верности и совести. Эти идеи остаются актуальными и сегодня.
