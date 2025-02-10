Как «Путь к Знаниям» становится шансом для детей из зон конфликтов?

Образование — не только учебники. Иногда это спасение. Возвращение. Шанс начать заново.

С 2021 года проект «Путь к Знаниям» от онлайн-школы «Дом Знаний» помогает подросткам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях — после возвращения из зон боевых действий или пребывания в реабилитационных центрах. У каждого из них — своя история, но общая цель: восстановиться, встроиться в общество, обрести уверенность.

Кому и зачем нужен этот проект?

В Дагестан уже вернулись более 200 детей из Сирии и Ирака. Их ждут семьи — но не всегда школа, друзья и понятная система координат. Рядом с ними — подростки из реабилитационных учреждений: сироты, жертвы насилия, дети с травматичным опытом. У всех — пробелы в образовании и высокий уровень тревожности. А стандартная школа с этим справиться не может.

Особая уязвимость требует особых решений.

Что мы предлагаем?

Проект «Путь к Знаниям», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, включает:

Индивидуальные образовательные траектории (русский, математика, история, естественные науки) — более 1100 занятий;

Психологическую поддержку — 288 индивидуальных и групповых консультаций;

Курсы по финансовой грамотности и профориентации;

Доступ к цифровым материалам: видеоуроки, тренажёры, презентации;

Промежуточную диагностику и итоговый конкурс;

Финальный круглый стол с участием экспертов, властей и общественных организаций.

Программа длится 10 месяцев — с августа 2024 по май 2025 года — и охватывает 30 подростков из разных районов Дагестана.

Почему это работает?

Мы не просто даём уроки. Мы строим систему, где подросток — участник собственной истории восстановления. С ним рядом:

Педагоги с опытом подготовки победителей международных олимпиад;

Психологи, работавшие в кризисных центрах;

Профориентологи, помогающие понять, куда двигаться дальше.

С 2021 года более 30 детей прошли через программу. Они не только улучшили знания, но и обрели уверенность, спокойствие, ощущение принадлежности.

Что дальше?