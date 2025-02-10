Как «Путь к Знаниям» становится шансом для детей из зон конфликтов?
Образование — не только учебники. Иногда это спасение. Возвращение. Шанс начать заново.
С 2021 года проект «Путь к Знаниям» от онлайн-школы «Дом Знаний» помогает подросткам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях — после возвращения из зон боевых действий или пребывания в реабилитационных центрах. У каждого из них — своя история, но общая цель: восстановиться, встроиться в общество, обрести уверенность.
Кому и зачем нужен этот проект?
В Дагестан уже вернулись более 200 детей из Сирии и Ирака. Их ждут семьи — но не всегда школа, друзья и понятная система координат. Рядом с ними — подростки из реабилитационных учреждений: сироты, жертвы насилия, дети с травматичным опытом. У всех — пробелы в образовании и высокий уровень тревожности. А стандартная школа с этим справиться не может.
Особая уязвимость требует особых решений.
Что мы предлагаем?
Проект «Путь к Знаниям», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, включает:
Программа длится 10 месяцев — с августа 2024 по май 2025 года — и охватывает 30 подростков из разных районов Дагестана.
Почему это работает?
Мы не просто даём уроки. Мы строим систему, где подросток — участник собственной истории восстановления. С ним рядом:
С 2021 года более 30 детей прошли через программу. Они не только улучшили знания, но и обрели уверенность, спокойствие, ощущение принадлежности.
Что дальше?
После завершения цикла — конкурс для участников, публичные обсуждения, масштабирование модели в другие регионы.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается