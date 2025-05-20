Каждая школа вносит каникулы в учебный график. Его необходимо знать не только педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений, но и ученикам и их родителям. Это поможет спланировать семейный отдых, оценить предстоящую нагрузку. Рассмотрим, как устанавливаются периоды каникул, как это зависит от системы обучения и в какие даты ученики отдыхают в 2024-2025 году.

Зависимость каникул от системы обучения

В России применяется три основных системы обучения: триместровая, четвертная и гибридная. От этого зависит, на сколько частей делится учебный год, в какие периоды предусматриваются каникулы и сколько они длятся. Стоит помнить, что длительность отдыха в выпускных классах отличается от таковой у других учеников. Учебный год для девяти- и одиннадцатиклассников заканчивается после завершения основного экзаменационного периода. Например, в 2025 году каникулы у выпускников 9 класса начнутся 16 июня, у выпускников 11 класса — 11 июня. Рассмотрим, чем различаются рассмотренные ранее системы обучения.

Четвертная система

Такой системой пользуется большинство российских школ. Учебный год делится на 4 неравных периода, в конце которых выставляются промежуточные оценки по всем предметам, затем начинаются каникулы. Четвертной системе свойственны такие преимущества:

логичное завершение четвертей. Педагоги оценивают результаты обучения каждого ученика и подводят итоги, дети получают время для восстановления сил;

глубокое изучение предметов. Четверть длится достаточно долго, поэтому у детей хватает времени на изучение необходимого объема учебного материала;

возможность отдыха от кружков и секций. Каникулы в них совпадают со школьными, поэтому ребенок получает больше свободного времени и имеет возможность полноценно восстановить свои силы.

Недостатком считается то, что нагрузка распределяется неравномерно. Например, третья четверть длится дольше остальных, а четвертая становится самой короткой. В длинные периоды дети сильно устают. В короткие же они не успевают получить достаточное количество оценок. Это может вызывать стресс, снижать мотивацию и негативно влиять на успехи в учебе.

Триместровая

По такой системе работают некоторые школы крупных городов. Учебный год в этом случае делится не на 4, а на 3 периода равной продолжительности. Предусматриваются промежуточные каникулы, делящие триместры на 2 части. Итоги подводятся только после завершения каждого из основных модулей. Преимущества триместровой системы:

равномерность нагрузки. Учебная программа делится на модули одинаковых объемов. Такой подход способствует лучшему усвоению программы и исключает усталость;

возможность получения высокого среднего балла. Триместр длится достаточно долго, поэтому дети получают время для набора требуемого количества оценок.

Недостатком считается то, что на каникулах детям нередко приходится посещать кружки и секции. Подстроиться под эту разницу бывает сложно.

Гибридная

Основная общеобразовательная программа не подразумевает применения подобной системы. Однако некоторые учебные заведения все же используют ее на практике. Гибридной системе свойственны признаки триместровой и четвертной. Первое полугодие делится на 2 части. После завершения каждого периода выставляются оценки. Однако четверти имеют разную длительность, что способствует неравномерному распределению нагрузки.

Второе полугодие состоит из трех частей. После завершения каждой из них начинаются каникулы. Итоги подводятся только в конце года, поэтому ученикам сложно оценивать качество своего обучения. Нагрузка во втором полугодии распределяется равномерно, поэтому дети не устают.

Когда начинаются каникулы при семейном обучении

Семейное образование сильно отличается от классического. Периоды каникул ученики и родители устанавливают самостоятельно. График также можно подстроить под расписание дополнительных занятий. Школьники на семейном обучении могут отдыхать зимой и учиться летом.

При обучении в онлайн-школе график учебы и каникул согласуется с администрацией учебного заведения. Можно выбрать триместровую или четвертную систему.

Каникулы при четвертной системе

График каникул и учебы на 2024-2025 год можно увидеть в таблице:

Четверть Учебный период Каникулы Первая 2.09 - 25.10 28.10 - 4.11 Вторая 5.11 - 27.12 30.12 - 8.01 Третья 9.01 - 21.03 24.03 - 31.03 Четвертая 31.03 - 28.05 29.05 - 31.08

Первоклассникам дается дополнительное время для отдыха с 17.02 по 24.02. Это помогает детям легче адаптироваться к обучению в школе и не уставать. Наибольшую длительность имеют летние каникулы. Все ученики, за исключением выпускных классов, отдыхают более 3 месяцев.

Каникулы в триместровой системе

В этом случае периоды обучения и отдыха распределяются так:

Триместр Учебные периоды Каникулы Первый 2.09 - 15.11 5.10 - 13.10 16.11 - 24.11 Второй 25.11 - 14.02 29.12 - 8.01 15.02 - 24.02 Третий 25.02 - 30.05 5.04 - 13.04

Летние каникулы при триместровой системе совпадают с таковыми при четвертной. В 2025 году они будут длиться с 31.05 по 31.08.

Каникулы при гибридной системе

Образовательные учреждения, работающие по такой системе, устанавливают следующие периоды отдыха:

Каникулы Длительность Осенние 26.10 - 4.11 Зимние 29.12 - 8.01 Вторые зимние 15.02 - 24.02 Весенние 5.04 - 13.04

Летние каникулы начинаются после завершения третьего триместра и длятся с 24.05 по 31.08.

Дополнительные дни отдыха

В дни государственных праздников все ученики освобождаются от учебы. В 2025 году предусмотрены следующие периоды отдыха:

4 ноября (День народного единства);

1-4 мая (День труда и весны, 4 дополнительных выходных);

8-11 мая (День победы, еще 4 дня отдыха).

23 февраля и 8 Марта дополнительных выходных нет, поскольку они перенесены на майские праздники. Дети в течение учебного года также могут быть отправлены на внеплановые каникулы в связи с неблагоприятными погодными условиями или вспышками инфекционных заболеваний.