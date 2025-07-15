Эмоции раскрашивают нашу жизнь, придают каждому моменту яркость, наполняют глубоким смыслом. Однако иногда чувства и переживания становятся чрезмерно выраженными или, наоборот, исчезают. Радость превращается в неконтролируемый восторг, а грусть переходит в уныние.

Расскажем, как проявляются эмоции человека, почему они иногда становятся неконтролируемыми, как научиться справляться с ними. Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо разобраться с понятиями гипертимии, мании, депрессии и других психических особенностей.

Что такое гипертимия

Гипертимия — постоянное приподнятое состояние, когда человек энергичен, привык к повышенному вниманию, не поддается унынию даже в самых трудных ситуациях. Это не расстройство психики, а особенности характера. Специалисты называют гипертимию нормой. Она выражается постоянным позитивом и способностью заражать своей энергией окружающих. Однако такая особенность характера может оказывать определенное влияние на жизнь человека.

Кто такой гипертим

Гипертим — активный, коммуникабельный и жизнерадостный человек. От окружающих его отличает приподнятое настроение, необходимость много общаться и стремление пробовать новое. Гипертимы легко знакомятся, часто рискуют и редко грустят. Однако есть и негативные моменты. Например, непоседливость заставляет такого человека начинать одновременно несколько дел и быстро бросать их. Например, сегодня они начали изучать иностранный язык, завтра уже бросили это занятие и перешли к спорту.

Как гипертимия влияет на жизнь

Если представить настроение человека в виде графика, то у гипертима оно всегда принимает положительные значения. Он практически не подвержен упадку сил и унынию. Гипертимы нередко неожиданно реагируют на стрессовые ситуации. Вместо того чтобы расстроиться, они ищут плюсы, шутят и смеются.

Психологи считают гипертимию суперспособностью. Имеющие такую особенность характера люди хорошо чувствуют себя даже при отсутствии радостных моментов. Их настроение может быть хорошим даже в плохую погоду. Оно поднимается при малейших достижениях. Такой подъем нередко длится месяцами. В минус настроение уходит только при действительно тяжелых ситуациях, например при серьезной болезни или потере близкого. Однако даже в этих случаях гипертимы быстрее справляются с грустью.

Что нужно помнить

Гипертимия не считается болезнью. Это особенность психики, которая помогает человеку оставаться энергичным и вдохновлять окружающих. Однако иногда чрезмерная активность мешает достигать успехов в учебе, работе и личной жизни.

Не стоит путать гипертимию с манией. Настроение гипертима бывает аномально повышенным, однако не выходит за пределы нормы. Если человек высказывает бредовые идеи, галлюцинирует и перестает ориентироваться в реальности, ему требуется помощь специалиста.

Гипертиму стоит помнить, что оптимизм и энергичность являются его сильными сторонами. Однако нужно учиться доводить любое дело до конца, не браться за решение множества задач одновременно. Это поможет стать успешным в любой сфере. Цените друзей-гипертимов за поддержку и позитив. Направляйте их энтузиазм в правильное русло.

Что такое гипотимия

Представьте, что весь мир стал серым и это ощущение сохраняется в течение длительного времени. Радость быстро проходит, будущее видится темным, а прошлое вызывает чувство тоски и вины. Это — не сюжет из фильма ужасов, а обычное состояние человека с гипотимией.

Не стоит путать гипотимов с пессимистами. Гипотимия — особенность характера, заставляющая человека постоянно испытывать тревогу, быть сдержанным в эмоциях и ожидать неприятностей.

Как гипотимия влияет на жизнь

Гипотим — человек, настроение которого постоянно отрицательное. Он практически не испытывает радостных чувств, мало общается и во всем видит только плохое. Гипотим — замкнутый и медлительный человек с ярко выраженной самокритикой. Он постоянно настраивается на неудачи, крайне чувствителен к трудностям. Даже в нормальные периоды жизни гипотим испытывает сильное беспокойство.

Гипотимия несколько сглаживается, когда человек находится в кругу близких и друзей. Человек становится веселым и общительным, много шутит. Оставшись в одиночестве, он погружается в собственные воспоминания, с трудом справляется с тревожными мыслями. Главные особенности гипотима:

Непроходящая тревога. Человек постоянно ожидает неприятностей, даже при отсутствии объективных причин. Самокритичность. Гипотимы постоянно думают о прошлых неправильных поступках, даже если они не оказывают существенного влияния на их жизнь. Равнодушие к удовольствиям. Гипотимы практически не испытывают интереса к хобби, общению, развлечениям. Нерешительность. Принимая решение, гипотим борется с самим собой, поскольку видит только опасности и сложности.

Сравнивая состояние гипотима с жизнью нормального человека, можно представить, что он работает не на той работе, живет не с теми людьми, постоянно недосыпает. Подобные чувства сохраняются в течение всей жизни, существенно усложняя ее.

Что нужно помнить

Если в вашем окружении есть гипотимы, необходимо набраться терпения и следовать таким рекомендациями:

Не судить строго. Не стоит винить человека в его постоянно плохом настроении. Гипотим не решает быть таким самостоятельно, это его природная особенность. Не оказывать излишнего давления. Поддержка не должна быть навязчивой. Подбадривайте гипотима мягко, говорите, что понимаете, насколько ему тяжело, и что он обязательно справится с этой ситуацией. Не навязывать оптимизм. Лучше попытаться понять чувства гипотима.

Что такое циклотимия

Представьте себе настроение в виде качели, которая то взлетает вверх, то резко падает вниз. Если энергичность, радость и оптимизм резко сменяются грустью и усталостью, речь идет о циклотимии. Она также не считается расстройством. Это особенность характера, при которой положительные и отрицательные эмоции постоянно чередуются.

Кто такой циклотимик

Это человек, настроение которого постоянно меняется с отрицательного на положительное и наоборот. В фазе плюса циклотимики напоминают гипертимов. Они много общаются, плещут энергией и строят грандиозные планы. В фазе минуса они превращаются в гипотимов: испытывают чувство раздражения и усталости, видят мир исключительно в темных тонах. Циклотимики считают плохое настроение нормой, а хорошее — чем-то редким и непродолжительным.

Признаки положительной фазы циклотимии:

человек энергичен, легко знакомится и общается;

разрабатывает новые идеи и строит перспективные планы;

находится в состоянии подъема даже в трудных ситуациях.

Признаки отрицательной фазы циклотимика:

апатия, усталость, отсутствие интереса к жизни;

снижение концентрации внимания, невозможность сосредоточения на каком-либо деле;

стабильно плохое настроение, негативное восприятие окружающего мира даже при отсутствии видимых причин.

Как циклотимия влияет на жизнь

Постоянные перепады настроения становятся настоящим испытанием для подростка. Сегодня он чувствует себя уверенно, строит планы на будущее, а уже завтра подъем сменяется усталостью, раздражением, неспособностью усваивать информацию. Перепады настроения негативно влияют на учебу, общение с друзьями, повседневную жизнь.

Во время отрицательной фазы человек избегает дружеской компании, утрачивает интерес к любимым прежде занятиям, хуже учится. После смены настроения он возвращается к прежним хобби или пытается найти новые.

Что нужно знать

При взаимодействии с циклотимиками следуйте таким рекомендациям:

Не навязывайте свое мнение. Если циклотимик находится в фазе минуса, не стоит пытаться подбодрить его фразами «Просто соберись, и все будет хорошо!». Такие советы только ухудшают его настроение. Попробуйте понять чувства человека и ненавязчиво поддержать его. Помочь составить распорядок дня. В отрицательной фазе циклотимики становятся неорганизованными, им сложно начать и довести дела до конца. Краткий план действий станет отличным помощником для такого человека. Нейтрально относитесь к перепадам настроения. Если человек замыкается или раздражается по пустякам, вашей вины в этом нет.

Расстройства настроения, не являющиеся нормой

К ним относится биполярное аффективное расстройство — гипертрофированный вариант циклотимии, при котором положительные и отрицательные эмоции становятся слишком выраженными. Такое состояние уже не считается нормой, поскольку крайне негативно влияет на качество жизни. В положительной фазе, называемой манией, человек не знает усталости и уверен в себе, он непрерывно генерирует новые идеи и испытывает жажду активных действий. В отрицательной фазе (депрессии) человек испытывает апатию и тоску. Подобные периоды длятся месяцами и выходят за пределы того, что считается нормой.

В фазе мании люди нередко идут на необдуманные поступки, которые могут быть опасны как для них, так и для окружающих. В депрессии человек с БАР полностью утрачивает интерес к жизни, у него появляются суицидальные мысли.

Что такое мания и гипомания

Манией называют состояние, при котором человек с БАР испытывает максимально яркие эмоции. Он ощущает небывалый подъем и прилив энергии. Непоколебимая уверенность в своих силах начинает мешать нормальной жизни. Главные признаки мании:

Чрезмерная энергичность. Человек способен работать без перерыва, он постоянно пробует что-то новое. Бессонница. Потребность организма в отдыхе снижается, человек чувствует себя бодрым, даже если спит не более 3 часов в сутки. Завышенная самооценка. Человек считает себя способным на все — от написания книги до покорения горных вершин. Постоянная генерация идей. Далеко не все из них являются выполнимыми и реалистичными. Чрезмерная общительность. Человек постоянно шутит, флиртует, с кем-то знакомится. Импульсивные поступки. Человек делает спонтанные покупки, принимает неожиданные решения, устраивает вечеринки.

Более легкой формой мании считается гипомания. Однако это состояние также нельзя оставлять без внимания, поскольку оно свидетельствует о выходе психики из равновесия.

Что такое депрессия

Депрессия полностью противоположна мании. Если последняя сопровождается небывалым подъемом, то первая тянет человека вниз. Ее основными признаками становятся:

Тоска. Человек считает себя безнадежным, он не способен искренне радоваться жизни. Апатия. Пропадает интерес к делам, которые раньше приносили удовольствие. Снижение самооценки. Человек испытывает вину за малейшие проступки. Снижение концентрации внимания. Работать или учиться из-за этого становится практически невозможно. Изменение аппетита, сонливость или бессонница. Находясь в депрессии, человек не может уснуть либо спит большую часть дня. Он отказывается от еды или ест слишком часто. Суицидальные мысли. Это самое опасное проявление депрессии, требующее незамедлительного обращения к специалисту.

Чем БАР отличается от других расстройств

Выявить такое расстройство самостоятельно сложно, поскольку его симптомы могут быть схожими с признаками других состояний. Гипоманию легко спутать с гипертимией. Признаки депрессии многие считают простой усталостью. Поэтому диагноз должен ставить специалист. При оценке состояния пациента врачи используют такие критерии:

Длительность фаз. Гипомания длится несколько дней, депрессия же сопровождает человека в течение нескольких недель и даже месяцев. Выраженность симптомов. При БАР они настолько яркие, что оказывают негативное влияние на жизнь человека. Наличие других причин. Похожие на БАР состояния могут быть вызваны длительным употреблением алкоголя или наркотических веществ.

Что нужно знать

БАР — серьезное состояние, при котором депрессия или мания возникают не по желанию человека, а ввиду особенностей психики. Такие люди очень нуждаются в поддержке, помогающей им не совершать опрометчивые поступки в периоды мании и находить в себе силы для обращения к врачу во время депрессии. БАР — состояние, ухудшающее качество жизни, но поддающееся лечению. Психотерапия и медикаменты помогут избавиться от негативных симптомов.

Отказ от лечения при БАР может привести к опасным последствиям. В фазу депрессии человек нередко утрачивает трудоспособность, из-за чего теряет работу. То же самое касается учебы и других видов деятельности. Как мания, так и депрессия изолируют человека от общества, способствуют разрыву дружеских и родственных связей.

Психоэмоциональная нестабильность с резкими перепадами настроения от подъема до заторможенности нередко приводит к попыткам суицида. Также люди, страдающие БАР, более подвержены наркотической и алкогольной зависимости, хроническим заболеваниям.

Вывод

Существует несколько видов расстройств настроения, часть которых (например, гипотимия, гипертимия, циклотимия) является вариантом нормы. Биполярное аффективное расстройство требует обращения к специалисту, поскольку справиться с манией и депрессией самостоятельно сложно. Своевременное начало лечения поможет сохранить трудоспособность, отношения с родственниками и друзьями, нормальное качество жизни.