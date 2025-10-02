А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»: содержание, анализ, главные герои и ЕГЭ

Полное руководство для подготовки к экзаменам и глубокого понимания классического произведения

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина — это не просто детское произведение, а глубокий философский текст, который часто включают в программу подготовки к ЕГЭ по литературе. В этом руководстве мы разберем сказку так, чтобы вы могли с легкостью использовать ее на экзамене: рассмотрим сюжет, проанализируем главных героев, основные темы и дадим практические советы по подготовке от экспертов онлайн-школы «Дом Знаний».

Краткое содержание и сюжетная канва

Сказка повествует о юной Царевне, которую злая мачеха-царица приказывает погубить из-за зависти к ее красоте. Слуга, пожалев девушку, оставляет ее в лесу, где она находит приют в тереме семи богатырей. Добрые хозяева принимают ее как сестру. Однако мачеха, узнав от волшебного зеркальца, что царевна жива, обманом отравляет ее с помощью отравленного яблока. Царевна засыпает мертвым сном, и богатыри хоронят ее в хрустальном гробу в лесной пещере. Спустя время ее находит и спасает от поцелуя любви королевич Елисей. В финале злая царица умирает от тоски, а добрые герои обретают счастье.

Главные герои и их характеристика (система образов)

Для ЕГЭ важно уметь давать развернутую характеристику персонажей, связывая их с проблематикой произведения.

Царевна (юная королевна) Внешность и характер: Воплощение кротости, доброты, скромности и верности. Ее красота не только внешняя, но и внутренняя («нраву кроткого такого»). Она трудолюбива, вежлива и соблюдает христианские заповеди (отказывает богатырям, храня верность жениху). Роль в сюжете: Образ «идеального» положительного героя, пассивная страдалица, которая сохраняет нравственную чистоту вопреки испытаниям.

Царица-мачеха Внешность и характер: Антагонист, воплощение гордыни, зависти и жестокости. Ее красота внешняя, но бездушная. Главная черта — самовлюбленность и жажда быть «всех милее». Роль в сюжете: Движущая сила конфликта. Ее диалог с зеркальцем — ключевой повторяющийся элемент, подчеркивающий ее одержимость.

Королевич Елисей Характеристика: Образ верного и активного героя-спасителя. Его поиски возлюбленной, в которых он обращается к силам природы (солнцу, месяцу, ветру), — кульминационный момент, показывающий силу его любви и упорства. Роль в сюжете: Выполняет функцию «спасителя», его любовь оказывается сильнее смерти.

Семь богатырей Характеристика: Коллективный положительный персонаж. Олицетворяют братскую любовь, гостеприимство, рыцарственность и уважение. Их образ отсылает к русскому фольклорному эпосу. Роль в сюжете: Создают для царевны временное убежище, демонстрируя модель праведной жизни.

Волшебное зеркальце Характеристика: Не просто предмет, а символический персонаж. Олицетворяет голос истины, совести и объективной реальности, которую мачеха отказывается принять.

Анализ произведения: темы, проблематика и художественные особенности

Для написания сочинения на ЕГЭ необходимо понимать глубинные слои произведения. Основные темы: Добро vs Зло: Классический сказочный конфликт, где добро торжествует не случайно, а благодаря внутренним качествам героев. Внешняя и внутренняя красота: Противопоставление кроткой, но душевно красивой царевны и гордой, бездушной мачехи. Верность и любовь: Верность царевны жениху и настойчивая, спасительная любовь Елисея. Зависть: Разрушительная сила зависти, которая губит саму мачеху. Художественные средства: Фольклорные традиции: Пушкин использует традиционные сказочные формулы («жили-были», «в некотором царстве»), повторы, постоянные эпитеты («красна девица», «грозный царь»). Сравнения и метафоры: «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого»; мачеха «полна черной зависти». Ритм и рифма: Написана четырехстопным хореем с парной рифмовкой, что создает мелодичность и напевность, характерную для народной поэзии.

Связь с ЕГЭ по литературе: на что обратить внимание

«Сказка о мертвой царевне» может быть полезна на ЕГЭ в нескольких аспектах: Для аргументации в итоговом сочинении Тематика верности, противостояния добра и зла, истинной и ложной красоты актуальна для многих направлений. Для сопоставления Сказку Пушкина можно сравнивать с «Спящей красавицей» Ш. Перро, немецкой сказкой «Белоснежка» братьев Гримм, а также с другими произведениями русской литературы. Для анализа в заданиях Если в КИМ попадется фрагмент из сказки, важно уметь определять род и жанр, характеризовать героев, находить изобразительно-выразительные средства.

