В 7-м классе каждую неделю российские школьники в среднем посещают около 32–35 учебных занятий. Количество уроков зависит от учебного плана конкретной школы и региона. Любое расписание обязательно включает математику (которая «распадается» на несколько предметов), русский язык, литературу, физику, иностранный язык, физкультуру и дополнительные предметы по выбору. В этой статье мы немного подробнее рассмотрим, какие предметы изучают в 7 классе.

Сколько часов в неделю учатся семиклассники

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам (СанПиН), количество учебных занятий, которые должны посетить школьники, увеличивается по мере перехода в старшие классы. В седьмом классе максимальная недельная учебная нагрузка составляет уже не 30–33 академических часов (как в шестом классе), а может достигать 35 часов.

Количество еженедельных уроков часов зависит от учебного плана конкретной школы и региона. Обычно при пятидневной учебной неделе оно не превышает 32, а при шестидневной — 35.

Таким образом, количество часов, по сравнению с шестым классом, увеличивается незначительно. Тем не менее, переход в 7 класс создает ученикам определенные трудности, так как в расписании появляется ряд новых дисциплин. Прежде всего, вместо «математики» семиклассники должны изучать отдельные курсы геометрии, алгебры и абсолютно новый предмет — теорию вероятностей и статистику. Помимо этого, именно в седьмом классе начинается изучение физики, что тоже сопряжено с некоторыми сложностями.

Список обязательных предметов

В 7 классе средней школы обязательными являются следующие предметы.

Русский язык

Программа русского языка для семиклассников предусматривает углубленное знакомство с различными формами устной речи: монологом и диалогом. Ученики осваивают навыки анализа текста, выделения ключевых моментов, обработки полученной информации. Большое внимание уделяется изучению стилей речи: научного, публицистического, официально-делового и художественного. Продолжается освоение морфологии: школьники изучают причастия и деепричастия, правила написания наречий с «не», различия между простыми и составными предлогами. Подробно рассматриваются частицы, их структура и функции.

Литература

Предлагаемый школьника материал включает довольно много произведений русской классической литературы. Семиклассники начинают знакомство с памятниками древнерусской письменности («Поучение» Владимира Мономаха и другие древнерусские повести). Они также углубляют знания о творчестве великих русских писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.

Семиклассникам предлагается прочесть и проанализировать стихотворения в прозе И. С. Тургенева («Русский язык», «Воробей»), сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, поэтические произведения Н. А. Некрасова.

В программе заложено знакомство с выдающимися образцами мировой литературы: произведениями Мигеля де Сервантеса Сааведры, Проспера Мериме, О. Генри, Антуана де Сент-Экзюпери.

Иностранный (английский) язык

Продолжается овладение разговорной речью. Повышенное внимание уделяется формированию навыков ведения беседы, выражению собственного мнения и участия в дискуссиях. Детям предлагается работать с разнообразными текстовыми материалами: от простых повествовательных историй до сложных научно-популярных статей.

Важным элементом программы является обучение письму: семиклассники составляют письма личного характера, пишут короткие сочинения, делают подробные описания.

В программу также введены конструкции с использованием слов who, which и that. Совершенствуется понимание использования времен группы Perfect и модальных глаголов.

Алгебра

Программа 7 класса направлена на закрепление и расширение базовых математических умений. Внимание сосредоточено на развитии навыков решения линейных уравнений с одной переменной, включая задачи на составление уравнений.

Школьники изучают степени числа с натуральным показателем, знакомятся со свойствами степеней. Углубляются знания о действиях над одночленами и многочленами. Ученики осваивают разложение многочлена на множители, запоминают формулы сокращенного умножения.

Также семиклассники приступают к изучению линейной функции и методов решения систем линейных уравнений с двумя переменными.

Геометрия

Семиклассники изучают основные геометрические фигуры, плоские и пространственные. Темы уроков включают понятия прямой линии и отрезка, лучей и углов, их измерения и сравнения. Детально рассматриваются треугольники и их элементы (высоты, медианы, биссектрисы), признаки равенства треугольников, решаются задачи на построение.

Значительную часть курса занимает изучение признаков параллельности прямых. Разбираются понятия симметрии и геометрического места точек.

Вероятность и статистика

В седьмом классе детям предстоит познакомиться с абсолютно новым для них предметом — элементы теории вероятностей и статистики. На этих занятиях ученики:

приобретают навыки работы с таблицами данных, построения и интерпретации графиков и диаграмм;

анализируют количественные показатели: наибольшее и наименьшее значения выборки;

учатся определять медиану числового ряда.

Также школьники получают начальные представления о достоверных и маловероятных событиях, знакомятся с такими математическими понятиями, как графы.

Информатика

В программе ознакомление с разными типами компьютерного программного обеспечения: системным, прикладным, а также системами программирования. Ученикам объясняют разницу между этими типами и предназначение каждого из них.

Также школьники получают представление о принципах организации файловых систем. Часть учебного времени посвящается вопросам обработки изображений, возможностям современных графических редакторов.

История

Занятия по истории в 7-м классе посвящены важнейшим событиям отечественной истории: от принятия христианства на Руси до периода становления династии Романовых. Тщательно анализируются такие ключевые эпизоды, как Крещение Руси и возникновение Московского царства. Подробно рассматривается эпоха Смуты: причины, последствия, влияние на экономическую и политическую жизнь страны. Также школьники изучают значение религиозных реформ патриарха Никона, раскола Русской православной церкви.

География

В программе по географии много внимания уделяется глобальным процессам формирования Земли и человечества. Семиклассники открывают для себя историю заселения планеты людьми, происхождение народов, языков и верований. Учителя помогают разобраться в фундаментальных географических явлениях: формировании земных пород, распределении природных ресурсов, влиянии климата и осадков на экосистемы. Ученикам предстоит подробно ознакомиться с особенностями материков, физико-географическими и климатическими характеристиками разных стран.

Биология

Основная цель этого предмета в 7 классе — систематизация знаний о растительном и животном мире. Рассматриваются морфологические и анатомические характеристики растений, строение их клеток и тканей, внешние и внутренние структурные особенности. Подчеркивается важность классификации животного мира, начиная с простейших организмов и заканчивая высокоорганизованными позвоночными животными. Обязательно анализируются особенности жизненного цикла представителей каждой группы.

Кроме того, отдельная часть курса посвящена экологии и взаимодействию живых существ с окружающей средой. Затрагиваются проблемы адаптации организмов, пищевых цепей и сетей, биогеоценозов и проблем охраны окружающей среды. Завершается курс объяснением механизмов эволюционного процесса: естественного и искусственного отбора, видообразования и изменения видов.

Физика

На этих уроках семиклассники получают базовые представления о фундаментальных понятиях физики: вещество, физическое тело. Ученики знакомятся с важнейшими методами научного познания мира: наблюдения, измерения, эксперименты.

В программе — изучение параметров механического движения: скорость и средняя скорость, ускорение. Дети узнают, что такое масса, инерция, свободное падение, деформация, взаимодействие материальных объектов друг с другом, механическая энергия.

Семиклассникам предлагается углубиться в микромир, познакомиться с молекулами и силами межмолекулярного взаимодействия. Учителя помогают школьникам понять связь между свойствами вещества и агрегатными состояниями.

Один из важных аспектов курса школьной физики — понятия давления, гидравлический пресс, сообщающиеся сосуды, вес тела, погруженного в жидкость.

Помимо перечисленных предметов, в школьной программе также есть такие предметы, как физкультура, труд, воспитательные уроки «Разговоры о важном» и другие, которые способствуют всестороннему развитию детей.

Какие дополнительные предметы могут войти в программу

Стандартная учебная программа седьмого класса может ограничиваться исключительно набором обязательных предметов, однако большинство образовательных учреждений предоставляют возможность углубленного изучения дополнительных курсов.

Дополнительные предметы

Сегодня многие школы дополняют основную программу специальными дисциплинами, хотя они и не входят в перечень экзаменов ОГЭ. Среди наиболее популярных выделяются следующие:

астрономия;

введение в химию;

курсы программирования;

веб-дизайн;

риторика;

мировая художественная культура;

дополнительный иностранный язык (например, японский, китайский и другие).

В программе появляются новые дисциплины в зависимости от планов конкретного учебного заведения. Но ОГЭ по ним ученики не сдают. При этом суммарная учебная нагрузка не выходит за рамки, установленные СанПиН.

Какая нагрузка ждет семиклассников

В образовательных стандартах приведен усредненный учебный план

Предмет Количество уроков в неделю Русский язык 4 Литература 2 Родной язык и литература (не во всех школах) 3–4 Иностранный язык 3 Второй иностранный язык (по желанию) 2 Алгебра 3 Геометрия 2 Вероятность и статистика 1 Физика 2 Информатика 1 История 2 География 2 Биология 1 Музыка 1 Изобразительное искусство 1 Основы духовно-нравственной культуры народов России (не во всех школах) 1 Труд 2 Основы безопасности и защиты Родины 1 Физическая культура 2–3

В разных учебных заведениях недельная нагрузка по некоторым предметам может немного отличаться от усредненного варианта. Но общее количество часов не превышает 35.

Советы родителям: как помочь ребенку сохранить мотивацию к учебе в 7 классе

Семиклассники часто испытывают трудности не только из-за того, что появляются новые предметы в школе. Гормональная перестройка, связанная с бурным развитием организма 12-13-летнего подростка, существенно влияет на самочувствие. Энергия и работоспособность снижаются, могут появляться проблемы со здоровьем (аритмия, скачки артериального давления, прыщи) и нестабильность настроения. Это отражается на желании получать знания, снижает успеваемость. Следующие советы помогут ребенку преодолеть сложный период.

Ненавязчиво напоминайте подростку о важности учебы. Подчеркивайте преимущества хорошего образования в долгосрочном периоде. Будьте другом и опорой своему ребенку. Воздержитесь от сравнений с успехами одноклассников, чрезмерной критики за плохие отметки. Обязательно хвалите за успехи, проявляйте искренний интерес к увлечениям сына или дочери. Помогите увидеть взаимосвязь между хобби и теми школьными предметами, которые кажутся бесполезными или скучными.

При возникновении серьезных затруднений обращайтесь за профессиональной поддержкой. Если ваш подросток испытывает сложности с учебным материалом, рассмотрите вариант привлечения квалифицированных преподавателей для индивидуальных занятий. В ситуации, когда переживания и стресс мешают нормальной учебе, полезно записать ребенка на прием к психологу или самим проконсультироваться у специалиста, способного предложить эффективные стратегии преодоления возникших проблем.

Заключение

В седьмом классе появляется много новых предметов, и учебная нагрузка увеличивается. Уроков становится больше, материал усложняется. Наиболее заметно разделение единого предмета математики на две отдельных дисциплины — алгебру и геометрию — а также введение теории вероятностей и статистики, физики.

Появление новых предметов неизбежно вызывает волнение. Для родителей крайне важно сохранять спокойствие, избегать излишней критики, если в учебе у ребенка не все гладко. Необходимо создать атмосферу поддержки и доброжелательности, оказывать необходимую помощь, разъяснять сложные моменты, при необходимости обращаться за консультацией к педагогам.