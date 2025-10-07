Список литературы для 9 класса по ФГОС

Программа по литературе в 9 классе — важный этап в обучении: школьники подводят итоги основной школы, учатся анализировать тексты и готовятся к ОГЭ. В этой статье мы собрали актуальный список произведений по ФГОС, краткие пояснения к каждому разделу и рекомендации, как сделать изучение литературы увлекательным вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».

Особенности программы литературы 9 класса

Курс направлен на развитие умения понимать художественный текст, анализировать характеры, идеи и авторскую позицию. Программа построена на сочетании русской классики, произведений XX века и современной литературы.

📖 По стандартам ФГОС ученики должны уметь не только пересказывать, но и выражать своё мнение, сравнивать произведения и видеть в них культурный контекст.

Список литературы для 9 класса по ФГОС

1. Произведения русской литературы XIX века

А.С. Пушкин — «Капитанская дочка»

М.Ю. Лермонтов — «Герой нашего времени» (фрагменты)

Н.В. Гоголь — «Ревизор»

И.С. Тургенев — «Муму»

А.Н. Островский — «Гроза»

Л.Н. Толстой — «После бала», «Севастопольские рассказы» (отрывки)

Ф.М. Достоевский — «Белые ночи»

2. Литература XX века

А.А. Блок — «Ночь, улица, фонарь, аптека…»

С.А. Есенин — «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу…»

А.А. Ахматова — «Мужество», «Перед весной бывают дни такие…»

М.А. Булгаков — «Собачье сердце»

М. Шолохов — «Судьба человека»

Б. Л. Пастернак — «Гамлет»

3. Зарубежная литература

Э.М. Ремарк — «Три товарища» (отрывки)

Э. Хемингуэй — «Старик и море»

Дж. Лондон — «Белый клык»

Рэй Брэдбери — «451° по Фаренгейту» (фрагменты)

4. Современная литература (по выбору школы)

В. Астафьев — «Конь с розовой гривой»

Д. Гранин — «Зубр» (отрывки)

Е. Евтушенко — «Хотят ли русские войны?»

💡 Совет: при чтении обращайте внимание не только на сюжет, но и на внутренний мир героев, их выбор, мотивы поступков и авторское отношение к ним.

Как подготовиться к ОГЭ и сочинениям по литературе

В 9 классе важно научиться строить развернутые ответы и рассуждения. При анализе текста обратите внимание на:

тему и идею произведения;

характеры и развитие героев;

композицию и художественные средства;

авторскую позицию и настроение текста.

Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает школьникам выстроить системное понимание литературы и научиться рассуждать, а не просто заучивать тексты.

Как «Дом Знаний» помогает полюбить литературу

📘 Понятное объяснение классики Учителя объясняют произведения живым языком, связывая их с современными ситуациями и чувствами подростков. 🧠 Развитие аналитического мышления Занятия помогают детям рассуждать, формулировать мысли и видеть за текстом глубокие идеи. 💬 Атмосфера доверия и интереса Каждый урок — это диалог, а не лекция. Ученики чувствуют себя услышанными и начинают ценить литературу.

Такой подход делает изучение литературы не обязанностью, а способом понять себя и окружающий мир.

Заключение

Список литературы для 9 класса по ФГОС охватывает произведения, формирующие мировоззрение и вкус школьников. Это книги, которые учат понимать других, анализировать и чувствовать.