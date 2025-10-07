Дом Знаний
Список литературы для 9 класса по ФГОС

Список литературы для 9 класса по ФГОС

Программа по литературе в 9 классе — важный этап в обучении: школьники подводят итоги основной школы, учатся анализировать тексты и готовятся к ОГЭ. В этой статье мы собрали актуальный список произведений по ФГОС, краткие пояснения к каждому разделу и рекомендации, как сделать изучение литературы увлекательным вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».

Особенности программы литературы 9 класса

Курс направлен на развитие умения понимать художественный текст, анализировать характеры, идеи и авторскую позицию. Программа построена на сочетании русской классики, произведений XX века и современной литературы.

📖 По стандартам ФГОС ученики должны уметь не только пересказывать, но и выражать своё мнение, сравнивать произведения и видеть в них культурный контекст.

Список литературы для 9 класса по ФГОС

1. Произведения русской литературы XIX века

  • А.С. Пушкин — «Капитанская дочка»
  • М.Ю. Лермонтов — «Герой нашего времени» (фрагменты)
  • Н.В. Гоголь — «Ревизор»
  • И.С. Тургенев — «Муму»
  • А.Н. Островский — «Гроза»
  • Л.Н. Толстой — «После бала», «Севастопольские рассказы» (отрывки)
  • Ф.М. Достоевский — «Белые ночи»

    • 2. Литература XX века

    • А.А. Блок — «Ночь, улица, фонарь, аптека…»
    • С.А. Есенин — «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу…»
    • А.А. Ахматова — «Мужество», «Перед весной бывают дни такие…»
    • М.А. Булгаков — «Собачье сердце»
    • М. Шолохов — «Судьба человека»
    • Б. Л. Пастернак — «Гамлет»

      • 3. Зарубежная литература

      • Э.М. Ремарк — «Три товарища» (отрывки)
      • Э. Хемингуэй — «Старик и море»
      • Дж. Лондон — «Белый клык»
      • Рэй Брэдбери — «451° по Фаренгейту» (фрагменты)

        • 4. Современная литература (по выбору школы)

        • В. Астафьев — «Конь с розовой гривой»
        • Д. Гранин — «Зубр» (отрывки)
        • Е. Евтушенко — «Хотят ли русские войны?»
          • 💡 Совет: при чтении обращайте внимание не только на сюжет, но и на внутренний мир героев, их выбор, мотивы поступков и авторское отношение к ним.

          Как подготовиться к ОГЭ и сочинениям по литературе

          В 9 классе важно научиться строить развернутые ответы и рассуждения. При анализе текста обратите внимание на:

          • тему и идею произведения;
          • характеры и развитие героев;
          • композицию и художественные средства;
          • авторскую позицию и настроение текста.

            • Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает школьникам выстроить системное понимание литературы и научиться рассуждать, а не просто заучивать тексты.

            Как «Дом Знаний» помогает полюбить литературу

            📘 Понятное объяснение классики

            Учителя объясняют произведения живым языком, связывая их с современными ситуациями и чувствами подростков.

            🧠 Развитие аналитического мышления

            Занятия помогают детям рассуждать, формулировать мысли и видеть за текстом глубокие идеи.

            💬 Атмосфера доверия и интереса

            Каждый урок — это диалог, а не лекция. Ученики чувствуют себя услышанными и начинают ценить литературу.

            Такой подход делает изучение литературы не обязанностью, а способом понять себя и окружающий мир.

            Заключение

            Список литературы для 9 класса по ФГОС охватывает произведения, формирующие мировоззрение и вкус школьников. Это книги, которые учат понимать других, анализировать и чувствовать.

            В онлайн-школе «Дом Знаний» преподаватели помогают детям увидеть живую душу классики, научиться размышлять и полюбить чтение. Ведь любовь к литературе начинается не с зубрёжки, а с интереса и вдохновения.

            Екатерина Магомедова

            Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

