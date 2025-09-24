Дом Знаний
Список рекомендуемой литературы для начальной школы в России

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
eye9
preview_image

Список рекомендуемой к прочтению литературы в рамках программы начальной школы в России

Чтение в начальной школе играет огромную роль в развитии ребёнка. Именно в этот период закладывается интерес к литературе, формируется словарный запас и любовь к книгам. Программа по ФГОС включает не только школьные учебники, но и дополнительный список художественных произведений, которые рекомендованы для самостоятельного и домашнего чтения.

Литература для 1 класса

  • Русские народные сказки («Колобок», «Репка», «Морозко» и др.).
  • Стихи А. Барто.
  • Сказки К. Чуковского («Муха-Цокотуха», «Айболит»).
  • Стихи С. Маршака.

    • Литература для 2 класса

    • С. Михалков — басни и стихи.
    • А. Пушкин — «Сказка о рыбаке и рыбке».
    • П. Ершов — «Конёк-Горбунок» (отрывки).
    • В. Бианки — рассказы о природе.

      • Литература для 3 класса

      • Н. Носов — «Фантазёры», «Витя Малеев в школе и дома».
      • Л. Толстой — рассказы для детей.
      • А. Гайдар — «Чук и Гек».
      • В. Драгунский — «Денискины рассказы».

        • Литература для 4 класса

        • А. Пушкин — «Сказка о царе Салтане».
        • М. Лермонтов — стихи для детей.
        • И. Тургенев — «Муму» (адаптированный вариант).
        • К. Паустовский — рассказы о природе и детях.

          • Зачем нужен список литературы

          Рекомендуемая литература помогает ребёнку не только тренировать навык чтения, но и развивать воображение, формировать нравственные ориентиры и интерес к культуре России. Родители могут использовать список как ориентир для семейного чтения и обсуждений.

          Как онлайн-школа помогает полюбить чтение

          В онлайн-школе «Дом Знаний» особое внимание уделяется формированию интереса к литературе. Учителя проводят живые уроки, обсуждают книги вместе с детьми, а тьюторы и психологи помогают подобрать индивидуальный подход. Благодаря этому дети не просто читают «по списку», а начинают получать удовольствие от литературы и применять её в жизни.

          Вывод

          Список литературы для начальной школы — это лишь ориентир, который помогает детям шаг за шагом открывать мир книг. А задача родителей и педагогов — сделать чтение не обязанностью, а настоящим увлекательным путешествием. С правильным подходом книги станут для ребёнка лучшими друзьями на всю жизнь.

          author_avatar
          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

          Перейти в профиль автора

