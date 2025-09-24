Список рекомендуемой к прочтению литературы в рамках программы начальной школы в России

Чтение в начальной школе играет огромную роль в развитии ребёнка. Именно в этот период закладывается интерес к литературе, формируется словарный запас и любовь к книгам. Программа по ФГОС включает не только школьные учебники, но и дополнительный список художественных произведений, которые рекомендованы для самостоятельного и домашнего чтения.

Литература для 1 класса

Русские народные сказки («Колобок», «Репка», «Морозко» и др.).

Стихи А. Барто.

Сказки К. Чуковского («Муха-Цокотуха», «Айболит»).

Стихи С. Маршака.

Литература для 2 класса

С. Михалков — басни и стихи.

А. Пушкин — «Сказка о рыбаке и рыбке».

П. Ершов — «Конёк-Горбунок» (отрывки).

В. Бианки — рассказы о природе.

Литература для 3 класса

Н. Носов — «Фантазёры», «Витя Малеев в школе и дома».

Л. Толстой — рассказы для детей.

А. Гайдар — «Чук и Гек».

В. Драгунский — «Денискины рассказы».

Литература для 4 класса

А. Пушкин — «Сказка о царе Салтане».

М. Лермонтов — стихи для детей.

И. Тургенев — «Муму» (адаптированный вариант).

К. Паустовский — рассказы о природе и детях.

Зачем нужен список литературы

Рекомендуемая литература помогает ребёнку не только тренировать навык чтения, но и развивать воображение, формировать нравственные ориентиры и интерес к культуре России. Родители могут использовать список как ориентир для семейного чтения и обсуждений.

Как онлайн-школа помогает полюбить чтение

Вывод