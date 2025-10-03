Премия «Страну меняют люди» — это знак отличия, который ежегодно вручается по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина. Её получают граждане, чьи проекты и инициативы оказывают реальное влияние на социальное и экономическое развитие России. Это награда для тех, кто не просто работает, а создаёт будущее, воплощает в жизнь смелые идеи и решает важные общественные задачи. Экосистема Агентства стратегических инициатив (АСИ) отмечает таким образом самых ярких и результативных участников.
Инновационные проекты Тагирбека Асланова
Вместе с коллегами Тагирбек Асланов проанализировал 360 параметров, влияющих на успеваемость школьника, и на основе этого анализа запустил три революционных проекта:
«Прогнозирование и влияние на предметные результаты обучения»
В соответствии с государственными стандартами, ученик должен сам управлять своим обучением. Идея Тагирбека заключалась в том, чтобы дать ему этот инструмент. Так родился проект на основе искусственного интеллекта, который прогнозирует итоговые оценки и помогает их корректировать.
«Виртуальный учитель»
Этот проект — ответ на дефицит педагогических кадров в России, который, по данным ТАСС, составляет более 11 тысяч специалистов.
Особенность системы в том, что она считывает устный ответ ученика на заданную тему. Если ответ недостаточен, «Виртуальный учитель» задает уточняющие вопросы и, получив ответы, выставляет оценку.
В ближайшей перспективе система сможет автоматически:
Исследование системы завершено, и вскоре она появится в программе обучения.
«Граф знаний»
Эта система решает две ключевые проблемы: определяет «пробелы» в знаниях ученика, которые тормозят его прогресс, и анализирует правильность составления самих учебных планов (например, чтобы тема «Умножение» не шла раньше темы «Сложение»).
Это особенно актуально в преддверии ЕГЭ, когда у репетиторов часто нет времени на глубокое погружение в тему, что в итоге сказывается на качестве знаний абитуриента в вузе.
Награды и признание
