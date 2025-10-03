Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Новости "Дома Знаний"

Программист онлайн-школы «Дом Знаний» Тагирбек Асланов удостоен престижной национальной премии «Страну меняют люди»

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
eye8
preview_image

Премия «Страну меняют люди» — это знак отличия, который ежегодно вручается по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Её получают граждане, чьи проекты и инициативы оказывают реальное влияние на социальное и экономическое развитие России. Это награда для тех, кто не просто работает, а создаёт будущее, воплощает в жизнь смелые идеи и решает важные общественные задачи. Экосистема Агентства стратегических инициатив (АСИ) отмечает таким образом самых ярких и результативных участников.

Инновационные проекты Тагирбека Асланова

Вместе с коллегами Тагирбек Асланов проанализировал 360 параметров, влияющих на успеваемость школьника, и на основе этого анализа запустил три революционных проекта:

«Прогнозирование и влияние на предметные результаты обучения»

В соответствии с государственными стандартами, ученик должен сам управлять своим обучением. Идея Тагирбека заключалась в том, чтобы дать ему этот инструмент. Так родился проект на основе искусственного интеллекта, который прогнозирует итоговые оценки и помогает их корректировать.

«На сбор информации нам потребовалось 2 года, а на создание программ ушло 2 месяца. Мы с коллегами собрали данные 100 реальных учеников и сравнили их успеваемость с тем, какой прогноз дала программа. Нейросеть выдала результат с 96% точностью. Погрешность – не более 4% – это один из лучших показателей. Такого результата мы добились благодаря долгой совместной работе с коллегами, учениками и даже родителями!» — делится подробностями Тагирбек.

«Виртуальный учитель»

Этот проект — ответ на дефицит педагогических кадров в России, который, по данным ТАСС, составляет более 11 тысяч специалистов.

Особенность системы в том, что она считывает устный ответ ученика на заданную тему. Если ответ недостаточен, «Виртуальный учитель» задает уточняющие вопросы и, получив ответы, выставляет оценку.

В ближайшей перспективе система сможет автоматически:

  • Ответить на вопросы ученика по теме
  • Проверить письменные работы
  • Оценить поведение и вовлеченность
  • Распознать списанные ответы
  • Определить психо-физическое состояние учеников

    • Исследование системы завершено, и вскоре она появится в программе обучения.

    «Граф знаний»

    Эта система решает две ключевые проблемы: определяет «пробелы» в знаниях ученика, которые тормозят его прогресс, и анализирует правильность составления самих учебных планов (например, чтобы тема «Умножение» не шла раньше темы «Сложение»).

    Это особенно актуально в преддверии ЕГЭ, когда у репетиторов часто нет времени на глубокое погружение в тему, что в итоге сказывается на качестве знаний абитуриента в вузе.

    «Идея создания таких программ ко мне пришла спонтанно, но обдумав, понял, что пора взяться за реализацию! Коллеги поддержали, работа началась! Создание систем стало возможным благодаря учету навыков и способностей ребенка. Сейчас мы уверены, что внедрение таких уникальных систем значительно упростит процесс обучения и поможет качественнее оценивать труд учеников!» — рассказал автор идеи Тагирбек Асланов.

    Награды и признание

    • Национальная премия «Страну меняют люди»
    • Благодарность Российской академии образования
    • Призовое место на Всероссийском фестивале молодежи

      • Онлайн-школа «Дом Знаний»

      «Дом Знаний» — современная онлайн-школа, которая использует передовые технологии для повышения качества образования. Мы стремимся сделать обучение доступным, эффективным и интересным для каждого ученика.

      ← Все посты
      author_avatar
      Екатерина Магомедова

      Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

      Перейти в профиль автора

      Начните учиться бесплатно!

      Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

      Живые уроки с учителями в формате онлайн

      Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

      Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

      Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

      *Уточняйте у менеджера

      Right Icon
      check
      Я даю согласие на получение рекламных материалов
      Нажимая кнопку «Начать учиться!», вы принимаете пользовательское соглашение и согласие на обработку персональных данных.
      Написать нам:
      WhatsApp
      Telegram