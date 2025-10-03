Премия «Страну меняют люди» — это знак отличия, который ежегодно вручается по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина. Её получают граждане, чьи проекты и инициативы оказывают реальное влияние на социальное и экономическое развитие России. Это награда для тех, кто не просто работает, а создаёт будущее, воплощает в жизнь смелые идеи и решает важные общественные задачи. Экосистема Агентства стратегических инициатив (АСИ) отмечает таким образом самых ярких и результативных участников.