Интервью с выпускницей онлайн-школы «Дом Знаний»

Какие предметы были самыми интересными и почему?
Мне всегда нравилась география, потому что она позволяла мне познавать разные страны и культуры. Уроки истории были такими же увлекательными, благодаря педагогу Любовь Петровне. Она всегда умела заинтересовать меня материалом и показала, насколько история важна для понимания нашего мира. А математика была вызовом, но благодаря Екатерине Юрьевне, я поняла, что она может быть полезной для моей дальнейшей карьеры.
Как ты справлялась с испытаниями, возникающими во время учебы?
Учеба всегда сопровождается трудностями, но я научилась не опускать руки. Когда возникали сложности, я обращалась к своим учителям за помощью. Они всегда были готовы поддержать и объяснить материал еще раз. Также, я развивала навыки самоорганизации и планирования времени, чтобы уделять достаточно внимания каждому предмету.
Кто помогал тебе с выбором профессии?
Меня поддерживали и направляли мои родители. Они всегда разделяли мои интересы и помогали исследовать различные профессиональные области. А школьный курс профориентации помог мне точно определиться с будущей профессией.
Дай совет, как школьникам успешно пройти учебную программу?
Я бы посоветовала быть организованными и научиться управлять своим временем. Распределение задач и внеклассных занятий поможет успешно справляться со школьной программой. Еще важно расставлять приоритеты и не забывать о здоровом образе жизни, включая нормальный сон и физическую активность.
Расскажи про свой опыт сдачи ЕГЭ.
ЕГЭ был для меня значимым и сложным испытанием. Я старалась уделять время каждому предмету, решала много заданий, изучала тонкости экзамена, но все равно много места на самом экзамене играл стресс. Справиться с ним мне помог кружок «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ», который нам организовала школа. Помимо психологической помощи, нам оказывали и учебную поддержку. Учителя так доступно и качественно преподносили материал, что даже не пришлось брать репетиторов.
Какая учительница или учитель оказал/а наибольшее влияние на твою жизнь и почему?
Я очень благодарна нескольким учителям, которые оказали огромное влияние на мою жизнь. Учительница географии, Елена Владимировна, вдохновляла меня своей страстью к изучению мира. Она делала уроки увлекательными и показывала, как география связана с нашей повседневной жизнью. Педагог истории, Любовь Петровна, была настоящим мастером своего дела. Ее глубокие знания и способность увлечь учеников историей создавали особую атмосферу на уроках. И, конечно же, учительница математики, Екатерина Юрьевна, помогла мне полюбить и понять этот предмет. Она всегда была готова помочь и объяснить непонятный материал.
Какие уроки ты извлекла из своего школьного опыта и как они повлияют на твою будущую жизнь?
Школа научила меня не только учиться, но и развиваться как личность. Я научилась работать в команде, управлять временем и адаптироваться к различным ситуациям. Также школа устраивала разные факультативы, такие как финансовая грамотность, проектная деятельность, «Speaking club», «Алхимик» и др. Полученные на них навыки и умения будут полезны на моем дальнейшем жизненном пути.
Сохраняешь ли ты связь с одноклассниками?
Мы поступили в разные города, на разные факультеты, но тем не менее продолжаем общение. Рассказываем, как проходит учеба, делимся интересными и веселыми историями из студенческой жизни.
Авторка: Сабина Фарманова
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается