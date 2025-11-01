Ударения для ЕГЭ: 100 слов, которые нужно выучить

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку включает в себя множество аспектов, и одно из самых сложных — правильные ударения. На экзамене есть задания, в которых нужно выбрать верно поставленное ударение. Ошибка в одном слове может стоить важного балла, поэтому важно заранее подготовиться к этой части теста.

В этой статье мы собрали 100 слов с правильными ударениями, которые чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ. Используйте этот список для тренировки, чтобы уверенно справиться с экзаменом. А с онлайн-школой «Дом Знаний» подготовка к ЕГЭ станет не только эффективной, но и интересной!

Почему ударения — важная часть ЕГЭ?

Вариант 4 экзаменационной работы включает задание, проверяющее знание нормативных ударений. Регулярная тренировка помогает запомнить сложные случаи и избежать распространённых ошибок.

100 слов с правильными ударениями для ЕГЭ

1. бралА

2. взялА

3. звонИть

4. звалА

5. ждалА

6. занялА

7. заперлА

8. клАла

9. крАлась

10. лгалА

11. начАть

12. нАчали

13. ободрИть

14. ободрЁнный

15. откУпорить

16. позвалА

17. послАла

18. понЯв

19. принЯв

20. принялА

21. прИняли

22. сорвалА

23. включЁнный

24. налитА

25. углубИть

26. ободрЁн

27. озлОбленный

28. окружЁнный

29. пОнятый (человек)

30. понятА (суть)

31. прозорлИва

32. прожИвший

33. снятА

34. углублЁнный

35. укреплЁнный

36. щемЯщий

37. избалОванный

38. опломбировАть

39. премировАть

40. сформировАть

41. аэропОрты

42. вероисповЕдание

43. договОр

44. диспансЕр

45. завсегдАтай

46. квартАл

47. каталОг

48. кремЕнь

49. лЕкторы

50. мозАика

51. мусоропровОд

52. некролОг

53. нОвости

54. портфЕль

55. призЫв

56. срЕдства

57. стАтуя

58. тОрты

59. шАрфы

60. бАнты

61. валовЫе (доходы)

62. иконопИсь

63. красИвее

64. кУхонный

65. облегчЕние

66. оптОвый

67. пломбировАние

68. свЁкла

69. сирОты

70. слИвовый

71. срЕдство

72. звонИм

73. цемЕнт

74. щавЕль

75. вернА

76. красИвее

77. ловкА

78. низкА

79. ненадОлго

80. понЯвши

81. создАв

82. щемЯще

83. баловАть

84. балОванный

85. бралАсь

86. включИт

87. включИшь

88. звОнишь

89. газопровОд

90. нефтепровОд

91. водопровОд

92. электропровОд

93. позвонИм

94. повторИт

95. звонИте

96. каталОги

97. исчЕрпать и исчерпАть

98. нАчатый

99. начАвший

100. фенОмен — если речь о необычном, познаваемом явлении.

101. феномЕн — если речь о человеке с выдающимися способностями.

102. творОг и твОрог.

💡 Совет: Чтобы легче запомнить правильные ударения, произносите слова вслух. Также полезно составлять с ними предложения или ассоциации.

Как легко запомнить ударения?

Вот простые методы, которые рекомендуют учителя онлайн-школы «Дом Знаний»:

Карточки: запишите слово с ударением на одной стороне и спрятанный ответ — на другой.

Аудиозаписи: слушайте словарь ударений в аудиоформате.

Ассоциации: представляйте слово в образе, связав его с правильным ударением.

Повторение вслух: проговаривайте слова ритмично, выделяя ударный слог.

