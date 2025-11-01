Ударения для ЕГЭ: 100 слов, которые нужно выучить
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку включает в себя множество аспектов, и одно из самых сложных — правильные ударения. На экзамене есть задания, в которых нужно выбрать верно поставленное ударение. Ошибка в одном слове может стоить важного балла, поэтому важно заранее подготовиться к этой части теста.
В этой статье мы собрали 100 слов с правильными ударениями, которые чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ. Используйте этот список для тренировки, чтобы уверенно справиться с экзаменом. А с онлайн-школой «Дом Знаний» подготовка к ЕГЭ станет не только эффективной, но и интересной!
Почему ударения — важная часть ЕГЭ?
Вариант 4 экзаменационной работы включает задание, проверяющее знание нормативных ударений. Регулярная тренировка помогает запомнить сложные случаи и избежать распространённых ошибок.
100 слов с правильными ударениями для ЕГЭ
💡 Совет: Чтобы легче запомнить правильные ударения, произносите слова вслух. Также полезно составлять с ними предложения или ассоциации.
Как легко запомнить ударения?
Вот простые методы, которые рекомендуют учителя онлайн-школы «Дом Знаний»:
Как «Дом Знаний» помогает в подготовке к ЕГЭ?
Онлайн-школа «Дом Знаний» — это современная школа с аккредитацией, аттестатом государственного образца и опытными учителями. У нас:
