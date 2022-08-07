Человечество никогда не повзрослеет. Кто такие взрослые?

Взрослению мешают широкие возможности

Независимость решений, ответственность, эмоциональная зрелость, осознание своих приоритетов и установок — всё это и есть взрослость. Мост к ней тянется из детства: это подростковый период. Идя по этому мосту к зрелости, молодой человек находит самого себя, свою идентичность.

Стараются избежать выбора, «тяготеют к эскапизму и откладыванию значимых решений»;

Вместо того, чтобы выработать стратегию, ограничиваются тактиками в разных сферах жизни;

Живут настоящим, не думая о будущем.

Гонка за образованием отдаляет от быта

Родители перестали быть опорой

«Взрослые дети» — кидалты (от англ. «kid» — ребенок и «adult» — взрослый).

Дауншифтеры.

NEET-молодежь (Not in Employment, Education or Training; см. Молодежь без образования рискует остаться безработной).

Однако сегодня этот мост становится все длиннее. «Возмужание» затягивается и идет нелинейно.Если раньше подростковым возрастом считали 12-16 лет, то теперь психологи всё чаще ставят новую границу — 18 лет. Есть и более радикальные мнения. Часть ученых полагают, что тинейджеры «взрослеют» к 21 году, а то и к 24 годам. Аргумент простой: в 18 лет лишь немногие обретают самостоятельность и чувствуют себя взрослыми. Сегодняшние молодые люди дольше получают образование, позже определяются с профессией, отделяются от родителей и заводят семью. Тем самым, их поиски идентичности «пролонгируются».Это явление отметил в 2000 году американский психолог Джеффри Арнетт — автор теории взросления «Emerging adulthood». Он выделил особый возрастной период между 18 и 25 годами. Молодые люди этого возраста уже не подростки, но еще и не взрослые. Они независимы лишь отчасти, поскольку, как правило, не имеют своего жилья и живут с родителями. У таких молодых людей много возможностей и мало обязательств. Прежде чем выбрать партнера или «дело жизни», они могут несколько раз делать «примерки», пробовать разные варианты.Это вполне понятно. В современном мире, неопределенном и изменчивом, осуществить выбор в главных сферах жизни становится все труднее. Во-первых, общество развивается непредсказуемо. Во-вторых, открылось очень много «способов проживать свою жизнь».Диапазон возможностей бывает слишком широк для того, чтобы молодежи сразу сориентироваться.Так, например, трудно моментально определиться с образованием и профессией. Часть из них устаревают, часть еще только формируются. Карьерные траектории стали нелинейными, «извилистыми». В такой ситуации образовательный выбор имеет «непонятный срок действия» и зачастую оторван от будущей профессии, отмечает Бочавер. Это порождает неуверенность и тревогу. У подростков она проявляется в том, что они:В современном мире особенно значимо образование. От него во многом зависит уровень жизни человека, его самореализация, статус и удовлетворенность жизнью. Однако абсолютизация образования, безусловный приоритет учёбы, по мнению многих психологов, приводит к «исключению ребенка из решения бытовых задач». В итоге подростки чувствуют себя беспомощными — например, не умеют приготовить себе еду или поменять перегоревшую лампочку. В этом они рассчитывают на родителей. Такая несамостоятельность мешает взрослению.Общество переживает кризис в сфере воспитания. Идут горячие споры о «правильном родительстве», СМИ бесконечно публикуют статьи на эту тему. Возникли альтернативные модели взрослости.В переходном обществе модели превращения подростка в зрелого человека «диверсифицируются». Появились альтернативные модели взрослости, которые набирают популярность. Среди них:Молодые люди этой группы остаются инфантильными до 30-35 лет и дольше. Они нелегко расстаются с детскими пристрастиями, например, любовью к компьютерным «битвам», аниме или фэнтези. И в свободное время, и на работе они могут подолгу обсуждать мультяшных героев.До появления термина «кидалт» подобное явление (или архетип) описал Карл Густав Юнг. Puer aeternus — «вечный юноша» — избегает обязательств, не желает брать на себя взрослую ответственность. Современные психологи проиллюстрировали этот типаж литературными героями Питером Пэном и Маленьким Принцем.Это люди, которые долго ищут "себя настоящего", готовы к спуску по социальной и карьерной лестнице и хотят жить ради удовольствия. Дауншифтинг может принимать разные формы: от переезда в село, фриланса и до поисков «мест силы» где-нибудь на Гоа.Они могут надолго зависать в таком состоянии. По сути, это путь «отложенных решений», когда поворотный момент всякий раз переносится на будущее. Это мешает самоидентификации.Современной молодежи присуща несформированная, диффузная идентичность, или «множественная система временных и ситуативных субидентичностей», подчеркивает Бочавер. Впрочем, и понятие взрослости изменилось. Требования общества к зрелым людям стали более размыты. Основная черта, которая востребована безусловно, — это гибкость, возможность адаптироваться к изменяющимся условиям.