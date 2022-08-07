Человечество никогда не повзрослеет. Кто такие взрослые?

Взрослению мешают широкие возможностиНезависимость решений, ответственность, эмоциональная зрелость, осознание своих приоритетов и установок — всё это и есть взрослость. Мост к ней тянется из детства: это подростковый период. Идя по этому мосту к зрелости, молодой человек находит самого себя, свою идентичность.
Однако сегодня этот мост становится все длиннее. «Возмужание» затягивается и идет нелинейно.
Если раньше подростковым возрастом считали 12-16 лет, то теперь психологи всё чаще ставят новую границу — 18 лет. Есть и более радикальные мнения. Часть ученых полагают, что тинейджеры «взрослеют» к 21 году, а то и к 24 годам. Аргумент простой: в 18 лет лишь немногие обретают самостоятельность и чувствуют себя взрослыми. Сегодняшние молодые люди дольше получают образование, позже определяются с профессией, отделяются от родителей и заводят семью. Тем самым, их поиски идентичности «пролонгируются».
Это явление отметил в 2000 году американский психолог Джеффри Арнетт — автор теории взросления «Emerging adulthood». Он выделил особый возрастной период между 18 и 25 годами. Молодые люди этого возраста уже не подростки, но еще и не взрослые. Они независимы лишь отчасти, поскольку, как правило, не имеют своего жилья и живут с родителями. У таких молодых людей много возможностей и мало обязательств. Прежде чем выбрать партнера или «дело жизни», они могут несколько раз делать «примерки», пробовать разные варианты.
Это вполне понятно. В современном мире, неопределенном и изменчивом, осуществить выбор в главных сферах жизни становится все труднее. Во-первых, общество развивается непредсказуемо. Во-вторых, открылось очень много «способов проживать свою жизнь».
Диапазон возможностей бывает слишком широк для того, чтобы молодежи сразу сориентироваться.
Так, например, трудно моментально определиться с образованием и профессией. Часть из них устаревают, часть еще только формируются. Карьерные траектории стали нелинейными, «извилистыми». В такой ситуации образовательный выбор имеет «непонятный срок действия» и зачастую оторван от будущей профессии, отмечает Бочавер. Это порождает неуверенность и тревогу. У подростков она проявляется в том, что они:
- Стараются избежать выбора, «тяготеют к эскапизму и откладыванию значимых решений»;
- Вместо того, чтобы выработать стратегию, ограничиваются тактиками в разных сферах жизни;
- Живут настоящим, не думая о будущем.
Гонка за образованием отдаляет от бытаВ современном мире особенно значимо образование. От него во многом зависит уровень жизни человека, его самореализация, статус и удовлетворенность жизнью. Однако абсолютизация образования, безусловный приоритет учёбы, по мнению многих психологов, приводит к «исключению ребенка из решения бытовых задач». В итоге подростки чувствуют себя беспомощными — например, не умеют приготовить себе еду или поменять перегоревшую лампочку. В этом они рассчитывают на родителей. Такая несамостоятельность мешает взрослению.
Родители перестали быть опоройОбщество переживает кризис в сфере воспитания. Идут горячие споры о «правильном родительстве», СМИ бесконечно публикуют статьи на эту тему. Возникли альтернативные модели взрослости.
В переходном обществе модели превращения подростка в зрелого человека «диверсифицируются». Появились альтернативные модели взрослости, которые набирают популярность. Среди них:
- «Взрослые дети» — кидалты (от англ. «kid» — ребенок и «adult» — взрослый).
До появления термина «кидалт» подобное явление (или архетип) описал Карл Густав Юнг. Puer aeternus — «вечный юноша» — избегает обязательств, не желает брать на себя взрослую ответственность. Современные психологи проиллюстрировали этот типаж литературными героями Питером Пэном и Маленьким Принцем.
- Дауншифтеры.
- NEET-молодежь (Not in Employment, Education or Training; см. Молодежь без образования рискует остаться безработной).
Современной молодежи присуща несформированная, диффузная идентичность, или «множественная система временных и ситуативных субидентичностей», подчеркивает Бочавер. Впрочем, и понятие взрослости изменилось. Требования общества к зрелым людям стали более размыты. Основная черта, которая востребована безусловно, — это гибкость, возможность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается