Онлайн-школа «Дом Знаний» представила конкурсный проект «Виртуальный учитель» — инновационное мобильное приложение с искусственным интеллектом, которое помогает проверять готовность школьников к урокам.
Цель проекта
Создание приложения для оперативной проверки знаний, анализа решений и персональных рекомендаций. Оно снижает нагрузку на педагогов и повышает контроль качества учебного процесса.
Основная идея
«Виртуальный учитель» автоматически проводит устные опросы, оценивает полноту и точность ответов и предлагает ученикам повторение материала. Сервис подходит для школ, онлайн- и семейного обучения.
Ожидаемые результаты
Почему это важно
Проект не только облегчает работу педагогов, но и делает обучение интереснее и эффективнее для учеников.
