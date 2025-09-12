Дом Знаний
Новости "Дома Знаний"

«Виртуальный учитель»: конкурсный проект «Дома Знаний»

Екатерина Магомедова

1 мин. чтения
eye8
preview_image

Онлайн-школа «Дом Знаний» представила конкурсный проект «Виртуальный учитель» — инновационное мобильное приложение с искусственным интеллектом, которое помогает проверять готовность школьников к урокам.

Цель проекта

Создание приложения для оперативной проверки знаний, анализа решений и персональных рекомендаций. Оно снижает нагрузку на педагогов и повышает контроль качества учебного процесса.

Основная идея

«Виртуальный учитель» автоматически проводит устные опросы, оценивает полноту и точность ответов и предлагает ученикам повторение материала. Сервис подходит для школ, онлайн- и семейного обучения.

Ожидаемые результаты

  • Запуск приложения на iOS и Android;
  • Пилот в 10 школах (более 10 000 пользователей);
  • Автоматизация устных проверок;
  • Формирование методических рекомендаций;
  • Развитие навыков устного изложения.

    • Почему это важно

    Проект не только облегчает работу педагогов, но и делает обучение интереснее и эффективнее для учеников.

